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El papel de los educadores sociales en todas las fases de las catástrofes y emergencias, a debate

El grupo de profesionales de la Comunidad especializado en estas situaciones consolida su papel y objetivos

Tráiler de 'Renacer desde el barro': el documental de una fábrica azotada por la dana de Valencia

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Cacahuete Comunicación

J. Hernández

J. Hernández

El grupo de profesionales de la educación social especializados en catástrofes y emergencias avanza en su consolidación y en la definición de su papel dentro de los sistemas de respuesta ante emergencias y catástrofes. Recientemente celebró un encuentro organizado por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana para avanzar en la preparación de profesionales de cara a futuras danas y otros episodios.

Durante esta cita se compartió el estado actual de la organización a nivel territorial y estatal, así como los avances en materia formativa y de coordinación entre colegios profesionales. En este sentido, se destacó el trabajo ya iniciado en distintos territorios y la voluntad de seguir ampliando y fortaleciendo la red profesional.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue reforzar el papel específico de la educación social en las distintas fases de las emergencias. Como ejemplo, en casos de preemergencia, a través de la prevención, la sensibilización comunitaria y el trabajo socioeducativo con población vulnerable.

Acompañamiento

En casos de emergencia, mediante la intervención directa con personas afectadas, el acompañamiento socioeducativo y la generación de espacios seguros y de apoyo.

Y en la fase de reconstrucción, facilitando procesos de recuperación comunitaria, reconstrucción del tejido social y atención a medio y largo plazo.

Durante la reunión también se abordó la importancia de avanzar en el reconocimiento profesional de las intervenciones realizadas en la reciente DANA, así como la necesidad de fortalecer la cohesión y organización interna del grupo, siempre pensando en la mejora de la atención a la ciudadanía.

Un momento de la reunión sobre catástrofes del Colegio de Educadores Sociales

Un momento de la reunión sobre catástrofes del Colegio de Educadores Sociales / INFORMACIÓN

Espacio de referencia

El grupo PESECE (Profesionales de la Educación Social Especializados en Catástrofes y Emergencias) se configura como un espacio de referencia en la intervención socioeducativa, desarrollando actuaciones centradas en la intervención en crisis, el apoyo a los servicios sociales, la formación especializada, el diseño de protocolos de actuación y la sensibilización comunitaria e incidencia política.

Desde su creación, el grupo trabaja para consolidar el reconocimiento de la educación social en emergencias y garantizar respuestas más humanas, coordinadas y eficaces.

Compromiso

Así, este conjunto de profesionales reafirma así su compromiso con una intervención socioeducativa estructurada, coordinada y basada en la evidencia, contribuyendo a mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia desde una perspectiva profesional.

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Desde el colectivo se lanza un mensaje claro a las instituciones y agentes implicados y es el siguiente: "la intervención socioeducativa aporta un valor específico en todas las fases de la emergencia, especialmente en la atención a las personas y comunidades afectadas.”

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