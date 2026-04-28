El Plan General de Alicante, visto para aprobación: el Ayuntamiento culmina el proceso participativo un año después

Punto final al segundo (y, por ahora, último) proceso participativo para la redacción del futuro Plan General de Alicante. Después de la primera consulta ciudadana, impulsada a mediados del pasado año, el ejecutivo local de Luis Barcala ha pospuesto la aprobación inicial del documento (prevista para el segundo semestre de 2025) hasta el verano de 2026. En este tiempo, el Consistorio ha celebrado seis mesas temáticas para desgranar los distintos aspectos del próximo planeamiento de la ciudad, centradas en temas como la vivienda, las zonas verdes o el transporte.

El pasado año, con Rocío Gómez (la concejala que terminó dimitiendo por su vinculación con el escándalo de Les Naus) al frente de Urbanismo, el Ayuntamiento emprendió un proceso de consulta ciudadana para redactar el borrador del próximo Plan General de la ciudad. En ese momento, se llevaron a cabo tres talleres presenciales (sobre infraestructura verde y movilidad, desarrollo urbano y servicios) en los que los vecinos pudieron opinar, también mediante un cuestionario web, en la renovación de un documento que se aprobó en 1987. Dicha consulta se zanjó recabando un millar de respuestas al formulario online: una por cada 350 residentes.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, calificó entonces el proceso como un éxito de participación y manifestó su intención de aprobar inicialmente la parte estructural del Plan General antes de finalizar el 2025. Sin embargo, en febrero de 2026, el Ayuntamiento de Alicante retrasó la validación del futuro documento y anunció que prolongaría su tramitación con una nueva consulta ciudadana. Esta segunda acción, que supuso la primera medida del nuevo concejal de Urbanismo, Antonio Peral, se ha celebrado durante los meses de marzo y abril, con un total de seis mesas temáticas: infraestructura verde, movilidad, dotaciones y servicios, regeneración urbana, vivienda y desarrollo económico.

Crecimiento económico

Esta última conferencia, celebrada el jueves 28 de mayo, se centró en el crecimiento de las áreas industriales. En este sentido, el Ayuntamiento ha anunciado 434 nuevas hectáreas para este fin, lo que supondrá un 70 % más de suelo destinado a actividades empresariales. En ella participaron expertos como Amparo Sempere, vicepresidenta de la Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana, que lamentó que "se están perdiendo empresas que se han visto obligadas a marcharse por falta de suelo".

Por su parte, el vicepresidente de Facpyme Vicente Armengol alertó de que el comercio local "está en un momento crítico" y que, mientras la ciudad "sufre un boom turístico y gastronómico", los establecimientos tradicionales "luchan para no ser desplazados por la turistificación, las grandes superficies o la venta online". Además, el catedrático emérito de economía aplicada en la UA y exrector de la universidad, Andrés Pedreño, abogó por una mayor colaboración entre las grandes ciudades de la provincia: "Alicante tiene un 80 % de servicios y un 20 % de industria, pero Elche es al revés, hay que estudiar a fondo que ambas economías se hablen para que haya complementariedad y fuerza".

También participó en el encuentro Antonio Martínez, economista y gerente de Pimesa, quien apuntó que "los planes son importantes porque dan una guía, pero también hay que gestionarlos" y añadió que el procedimiento actual "es para actuar" porque "si no, no se consigue nada". Junto a él se encontraba Alberto Pascual, Director general de Coordinación de la Acción del Gobierno quien defendió que el Plan General "debe reducir la excesiva dependencia del turismo mediante la potenciación de la industria, la innovación y otros sectores", para lo que la Generalitat "va a ser un aliado activo y agilizador de proyectos".

Por último, Alfredo Millá, presidente de INECA, centró el foco en la evolución de las empresas en los últimos años, especialmente en lo que afecta a las necesidades de sus empleados: "A la gente ya no se le convence solo con el sueldo, quieren otros factores relacionados con la calidad de vida", apuntó. Cuestiones como el ocio o la movilidad, cuyo desarrollo, según Millá, debe impulsarse desde las administraciones.