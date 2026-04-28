Profesores de Alicante denuncian presiones de inspectores y de equipos directivos para adelantar las notas ante la amenaza de huelga

Con la convocatoria de una huelga indefinida a la vuelta de la esquina para paralizar el curso en pleno mes de mayo por el bloqueo en las negociaciones con el Consell para subir el sueldo a los profesionales de la enseñanza pública y mejorar sus condiciones laborales, profesores de la provincia de Alicante han comenzado a denunciar que están recibiendo instrucciones por parte de algunos inspectores de la Conselleria de Educación, a través de llamadas telefónicas o de manera oral para adelantar las notas de segundo de Bachillerato, los alumnos que más afectados podrían verse con el parón porque tienen que hacer la Selectividad.

El profesorado vincula estas directrices con una forma de presión para aplacar la movilización e incluso vulnerar el derecho a la huelga, mientras que desde el departamento de Carmen Ortí, han negado haber dado órdenes a los inspectores de este tipo, pero han asegurado a INFORMACIÓN que "se está trabajando en la mejor forma de atender al alumnado". Además, la Administración autonómica ha agregado que "de momento se está a la espera de la convocatoria de huelga para conocer el día de inicio de la misma y el alcance que puede tener para adoptar una serie de medidas u otras".

En concreto, las quejas están siendo manifestadas a través de la plataforma "Docents en Lluita" y de profesores en particular. De hecho, hay claustros de comarcas como la Vega Baja que ya han recibido un correo electrónico por parte de los equipos directivos para convocar la evaluación final al 7 de mayo o para tratar el procedimiento para poner las notas, bajo el argumento de no perjudicar al alumnado que tiene que realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la primera semana de junio.

El colectivo de docentes, formado por un millar de profesionales de la enseñanza pública de la Comunidad, han criticado que el adelanto de la evaluación de segundo de Bachillerato "rompe con los principios de idoneidad, ya que desde un punto de vista pedagógico esta medida dificulta la finalización adecuada de los contenidos del curso, impide la realización de las pruebas en condiciones óptimas, genera una sobrecarga de trabajo adicional para el profesorado y perjudica gravemente al alumnado de la educación pública, que dispondrá de menos tiempo de preparación para la PAU en comparación con el alumnado de la educación concertada, aumentando así la desigualdad".

Las quejas parten del colectivo "Docentes en Lluita" y del sindicato CSO

Los profesores se concentran en Alicante para reclamar mejoras en la educación pública / Pilar Cortés

Camino de los juzgados

La plataforma también ha recordado que cualquier modificación del proceso de evaluación debe ser aprobada por el Consejo Escolar del centro y que conlleva necesariamente la modificación de la Programación General Anual (PGA). En ningún caso, ha advertido de que puede tratarse de una decisión adoptada mediante correo corporativo, Teams o acuerdos de claustro sin seguir los cauces legales establecidos.

Desde el Consejo Sindical Obrero (CSO) también han anunciado que van a poner en manos de sus abogados "el intento de vulneración de la huelga, un derecho que es constitucional". El sindicato, ha criticado que se pretenda que el trabajo que teníamos que hacer después del 11 de mayo, fecha en la que el profesorado ha dado su apoyo para convocar la huelga indefinida, quieran que se adelante.

Esta denuncia se ha producido después de que la mayoría del profesorado de la Comunidad Valenciana se haya inclinado por iniciar una huelga indefinida en todas las provincias a partir del 11 de mayo, según los resultados de la encuesta impulsada por los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF, hecha pública el pasado sábado, para definir el calendario de movilizaciones de final de curso. La consulta, en la que han participado 9.817 docentes de la enseñanza pública, sitúa esta opción como la preferida tanto en voto directo como en el recuento ponderado.