El PSPV denuncia el “veto” del PP y de Vox en las Cortes a preguntas sobre el caso de Les Naus de Alicante

Ante el retraso en la convocatoria de sesiones, la comisión de investigación del escándalo de Les Naus en las Cortes Valencianas da más que hablar por el debate externo. Este martes el PSPV ha señalado al PP y a Vox por “censurar” y “vetar” preguntas sobre este órgano en la cámara autonómica.

José Muñoz, síndic de los socialistas, ha criticado que la Mesa de las Cortes, controlada por la derecha, ha “vetado una serie de preguntas dirigidas a la vicepresidenta” de la Generalitat, Susana Camarero, en relación con las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial de Alicante, un escándalo destapado por INFORMACIÓN a finales de enero.

En concreto, los socialistas han planteado cuatro preguntas a través de José Díaz, diputado alicantino, y de Benjamí Mompó, portavoz de Vivienda de la formación, que hacen referencia a Camarero y a su previsible no participación en la comisión de investigación. Cabe recordar que Javier Gutiérrez, portavoz del PP en este órgano, declaró a este diario que Camarero, que también es consellera de Vivienda, “no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre el caso”, descartando así la voluntad de su partido para que la vicepresidenta comparezca.

El síndic del PP, Nando Pastor, este martes en la Junta de Síndics. / José Cuéllar / Cortes

Por este motivo, los socialistas han registrado preguntas dirigidas a Camarero para preguntarle, por ejemplo, si “está dispuesta a comparecer voluntariamente pese al veto de su grupo parlamentario”; o “cómo valora que una comisión sobre un posible escándalo de vivienda pública quede vaciada de compareciente y si considera que esta situación es compatible con la obligación de transparencia que debería asumir el PP”.

El impedimento a tramitar estas preguntas en su literalidad ha llevado a Muñoz a considerar que “es el peor momento de las Cortes desde el inicio de la democracia valenciana”, recordando también que “las comisiones no se reúnen una vez al mes, como marca el reglamento”, en referencia a los retrasos de los órganos llamados a investigar lo ocurrido durante la dana de Valencia o en las polémicas adjudicaciones de Les Naus. En este último caso, la próxima sesión tendrá lugar el martes 5 de mayo, dos meses después de la sesión constitutiva, y ese día se aprobará el citado plan de trabajo, previsiblemente pactado entre el PP y Vox.

Respuesta del PP

En rueda de prensa, el portavoz del PP, Nando Pastor, ha comparecido tras la Junta de Síndics para tildar como “falso” el argumentario de su homólogo del PSPV. “Es marca de la casa”, ha dicho por considerar que Muñoz “falsea la realidad” en tanto que los planes de trabajo, con los que se decidirá por mayoría de la comisión la lista de comparecientes, tienen de plazo para ser presentados hasta el jueves y ningún grupo los ha registrado todavía.

“Le pregunto al señor Muñoz cómo sabe eso, si no hay ningún plan de trabajo presentado”, ha contestado Pastor, y ha negado también que la Mesa de las Cortes haya vetado preguntas, sino que “ha pedido que las replanteen, con toda la lógica del mundo”. Lo cierto es que el PP ya expresó su voluntad de negarse a que Camarero comparezca en la comisión. Vox dijo en un inicio “no tener contemplado” llamarla, aunque posteriormente reculó y dijo “estar valorando” la petición de la comparecencia de la consellera de Vivienda.