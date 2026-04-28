La izquierda ve improvisación y mala gestión en la primera modificación de crédito del ejercicio de Barcala y Vox presume de marcar el paso

La primera modificación de crédito del presupuesto municipal de Alicante ya tiene lectura política. El PSOE, Compromís y EU-Podemos han cargado contra los cambios planteados por el gobierno de Luis Barcala, que mueven 3,5 millones de euros para financiar nuevas actuaciones y atender pagos pendientes y han coincidido en interpretar el expediente como una prueba de improvisación, mala planificación y deficiente gestión económica. Vox, socio presupuestario del PP, ha optado por una posición distinta. Presume de haber arrancado medidas incluidas en su programa, aunque advierte de que no dará “ningún cheque en blanco” al equipo de gobierno.

La modificación impulsada por Hacienda incluye, entre otras partidas, cerca de 498.000 euros para las obras de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, 100.000 euros para instalar aseos públicos autolimpiables en zonas turísticas, 599.000 euros para mantenimiento de parques y jardines, 334.000 euros para una nueva plaza peatonal en Altozano y la demolición de una antigua guardería, 100.000 euros para juegos infantiles destinados a niños con discapacidad y 45.000 euros para reparar una pérgola en Tabarca. Además, 1,3 millones de euros se destinan al pago de intereses de demora por obligaciones no satisfechas.

Barcala recorta en seguridad y debilita los servicios públicos para tapar sus errores Ana Barceló — Portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, considera que la modificación tiene como principal objetivo “tapar los errores de la mala gestión de Barcala, que acaban pagando todos los ciudadanos”. La dirigente socialista cuestiona especialmente que se detraigan 1,2 millones de euros de partidas destinadas a plantilla municipal cuando, según recuerda, el Ayuntamiento arrastra un déficit significativo de personal. De esa cantidad, 640.000 euros estaban previstos para cubrir plazas de agentes de Policía Local y bomberos, según el PSOE.

Barceló también denuncia que el gobierno local liquide el colchón económico de 1,7 millones de euros reservado para emergencias para destinarlo al pago de intereses de demora derivados de facturas no abonadas a tiempo y sentencias judiciales que condenan al Ayuntamiento. “Lo que estamos viendo es la consecuencia de una forma de gobernar irresponsable. Barcala recorta en seguridad y debilita los servicios públicos para que los alicantinos y alicantinas sufraguen los sobrecostes de su mala gestión. Está utilizando el dinero de la ciudadanía para tapar sus errores”, sostiene.

El PP y Vox modifican créditos pronto mientras la inversión en barrios cae a mínimos históricos Rafa Mas — Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

Desde Compromís, su portavoz municipal, Rafa Mas, enmarca el expediente dentro de lo que define como las “trampas” del presupuesto pactado por el PP y Vox. “Vamos conociendo las trampas del presupuesto pactado por el PP y Vox. Incrementan tasas, perjudican el bolsillo de los alicantinos, hinchan a dinero a las contratas, modifican créditos pronto, mientras la inversión en los barrios ha caído a mínimos históricos”, afirma.

Mas vincula la modificación con el incremento de tasas y tarifas que, a su juicio, ya arrastraban las cuentas municipales, como la basura, el agua, la grúa, las multas o la zona azul y naranja. Además, critica que el gobierno local destine más fondos a contratas que, según Compromís, no supervisa adecuadamente. En ese punto, apunta a los 599.000 euros adicionales para parques y jardines y recuerda que el PP y Vox rechazaron en el pleno anterior una auditoría de esa contrata. “Solo hay que ver cómo están las zonas verdes de la ciudad de Alicante, aún así, les van a inyectar más de 600.000 euros”, reprocha.

El portavoz valencianista también cuestiona los 100.000 euros para aseos públicos autolimpiables en zonas turísticas y contrapone esa inversión con las necesidades de los barrios. Del mismo modo, pregunta qué hará el Ayuntamiento con los toldos retirados de Tabarca, que costaron 170.000 euros, y si se reutilizarán en patios de colegios, zonas sin sombra o mediante la plantación de árboles. Para Mas, el balance es claro: “Con este gobierno se vive peor, se pagan más tasas que nunca y ha caído la inversión en los barrios a mínimos históricos”.

Vendieron el presupuestos como sólido y ya necesitan modificarlo por 3,5 millones Manolo Copé — Portavoz municipal de EU-Podemos en Alicante

EU-Podemos comparte la idea de que la modificación deja en evidencia la planificación presupuestaria del gobierno de Barcala. Su portavoz, Manolo Copé, destaca que el presupuesto aprobado por el PP y Vox “hace apenas unas semanas” ha tardado muy poco en necesitar cambios. “Lo vendieron como sólido y ya necesitan modificarlo por 3,5 millones de euros”, señala.

Copé pone el foco en los 1,3 millones para intereses de demora, que define como “dinero público que se pierde por una mala gestión”. También critica que vuelvan a moverse partidas de personal mientras Alicante sufre, según sostiene, falta de atención en muchos servicios municipales. Para EU-Podemos, los 599.000 euros extra para parques y jardines en abril evidencian que el presupuesto inicial “estaba mal calculado o era insuficiente desde el principio”. Además, reclama “máxima transparencia” sobre el casi medio millón destinado a la plaza del Ayuntamiento y considera que los aseos autolimpiables parecen pensados más para visitantes que para un servicio público útil en toda la ciudad.

No vamos a dar ningún cheque en blanco al equipo de gobierno del PP Carmen Robledillo — Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante

Vox, por su parte, reivindica su papel en la modificación. Su portavoz, Carmen Robledillo, sostiene que la formación sigue trabajando para cumplir su programa “incluso desde la oposición” y asegura que el expediente demuestra que sus propuestas “no solo eran necesarias, sino que acaban siendo asumidas por el equipo de gobierno”.

Robledillo afirma que Vox ha conseguido introducir medidas “sociales, útiles y necesarias” como los aseos públicos autolimpiables, los juegos infantiles adaptados para niños con necesidades especiales y la reurbanización de la calle Roselló. Al mismo tiempo, mantiene la presión sobre el PP y advierte de que seguirán vigilando cada cambio presupuestario. “No vamos a dar ningún cheque en blanco. Cada modificación presupuestaria tiene que ir en línea con nuestro programa, incluir nuestras exigencias y respetar lo pactado”, concluye.