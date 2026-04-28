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Pacientes de Alicante pueden beneficiarse de un software que analiza imágenes de las arterias sin pruebas invasivas

El servicio de Radiología del Hospital de Sant Joan incorpora esta herramienta que facilita un diagnóstico por imagen más ágil y sin necesidad de pruebas complementarias

El equipo del Hospital de Sant Joan que maneja el software de Radiología

El equipo del Hospital de Sant Joan que maneja el software de Radiología / INFORMACIÓN

J. Hernández

J. Hernández

El Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant ha incorporado en su servicio de Radiología una nueva herramienta tecnológica aplicada al estudio de las arterias coronarias, que permite mejorar la precisión en el diagnóstico de la enfermedad coronaria. Esta es una afección común donde la acumulación de placa (colesterol y grasa) estrecha las arterias que suministran sangre al corazón. Esto reduce el flujo sanguíneo, provocando dolor en el pecho (angina) o infartos. Se trata de una causa principal de mortalidad, tratable mediante cambios de estilo de vida, fármacos o procedimientos, siendo la aterosclerosis el mecanismo principal

La innovación que aplica este centro hospitalario supone un avance relevante en el diagnóstico por imagen, ya que posibilita analizar con mayor precisión las imágenes obtenidas mediante tomografía computarizada, una técnica ampliamente utilizada en la práctica clínica.

Esta tecnología incorpora un software especializado en el análisis de imágenes cardíacas, que refuerza el papel de estas pruebas como herramienta clave en el diagnóstico de la enfermedad coronaria.

Los médicos afirman que este nuevo software permitirán analizar el flujo a través de las zonas afectadas por placas de grasa para un diagnóstico más preciso

Software especializado

Tal como ha destacado el radiólogo de la sección Cardiotorácica del Hospital de Sant Joan, Diego Angulo, “con este nuevo software podremos además analizar el flujo a través de las zonas afectadas por placas de ateroma", que son placas de grasa, colesterol, calcio y células inflamatorias que se acumulan en la capa íntima de las arterias, estrechándolas y dificultando el flujo sanguíneo. Esto "nos proporcionará un diagnóstico más preciso y facilitará la toma de decisiones sobre el tratamiento más adecuado”.

Angulo también ha comentado que “esta mejora se traduce en una atención más personalizada. Al obtener información más completa a partir de una prueba no invasiva, en muchos casos puede evitar la necesidad de realizar pruebas complementarias, lo que reduce desplazamientos y tiempos de espera”.

Además, la herramienta facilita la evaluación de los estudios y contribuye a que las decisiones clínicas puedan adoptarse con mayor celeridad dentro del circuito asistencial habitual.

Otra imagen del equipo implicado en esta innovación tecnológica

Otra imagen del equipo implicado en esta innovación tecnológica / INFORMACIÓN

Optimizar flujos de trabajo

Para el equipo del hospital, esta tecnología supone un apoyo importante en su práctica diaria, al mejorar la capacidad de análisis de las imágenes, favorecer la estandarización de los estudios y optimizar los flujos de trabajo, tanto en Radiología como en su coordinación con el Servicio de Cardiología.

La incorporación de esta tecnología se enmarca en el compromiso del hospital con la mejora continua y la actualización de sus recursos, con el objetivo de seguir ofreciendo una atención cada vez más precisa, eficiente y centrada en las necesidades de los pacientes, tal y como explican desde la Conselleria de Sanidad.

Esta mejora se traduce en una atención más personalizada. Se reducen desplazamientos y tiempos de espera

Diego Angulo

— Radiólogo de la sección Cardiotorácica del Hospital de Sant Joan

Cambridge

No es la primera innovación en que se ve envuelto el servicio de Radiología de este centro pues junto a la Universidad de Alicante, Microsoft Research, la startup’médica MedBravo y la Universidad de Cambridge lanzó hace unos meses el primer conjunto de datos a nivel internacional que permite la generación de informes radiológicos a través de inteligencia artificial, con descripciones precisas en dos idiomas (español e inglés) y anotaciones espaciales detalladas.

El proyecto, denominado PadChest-GR, ha sido publicado en la revista científica NEJM AI, uno de los referentes en inteligencia artificial médica.

El nuevo conjunto de datos representa un gran avance de la unión entre la medicina y la inteligencia artificial con el fin de generar informes radiológicos estructurados a partir de imágenes médicas. A diferencia de los estudios tradicionales, PadChest-GR describe y localiza cada hallazgo de manera individual, lo que permite una mayor precisión, transparencia e interpretabilidad en la práctica clínica.

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De este modo, PadChest-GR contiene 4.555 estudios de radiografías de tórax acompañados de descripciones clínicas individualizadas y anotaciones espaciales que permiten situar con precisión cada hallazgo en la imagen.

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