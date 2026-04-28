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La Aemet lo confirma: el puente del 1 de mayo lloverá en la provincia de Alicante

Este martes se esperan cielos nubosos y precipitaciones a lo largo de todo el día en la provincia

Lluvia en Alicante en un vídeo de archivo.

Lluvia en Alicante en un vídeo de archivo.

Lluvia en Alicante / Juani Ruz

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de que hoy martes las primeras precipitaciones llegarán a la provincia de Alicante con una confirmación cada vez más afianzada: las lluvias para este fin de semana, puente del 1 de mayo, que se esperan más intensas tanto viernes como domingo, quedando el sábado como una jornada con más nubosidad que precipitaciones.

En conjunto, este martes será un día lluvioso tanto en zonas de interior como en el litoral de Alicante. En la capital, las nubes serán especialmente protagonistas y la lluvia, escasa pero persistente, puede mantenerse hasta las 18 horas de la tarde. Será en Orihuela y Torrevieja donde se esperan los intervalos de lluvia algo más fuertes desde primera hora de la mañana hasta mediodía. Las temperaturas, como el tiempo, se mantienen primaverales.

Alicante

La jornada estará marcada por cielos muy nubosos y lluvia, con precipitaciones persistentes desde la mañana y ambiente más húmedo de lo habitual. El viento de levante, moderado y con rachas intensas, se dejará notar en el litoral y puede incomodar en zonas abiertas. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 22 grados, con sensación templada pese a la inestabilidad.

Elche

El día se presenta nuboso con lluvia, especialmente durante la primera mitad de la jornada, dejando calles mojadas y ambiente gris. El viento del este soplará con intensidad moderada, reforzando la sensación de tiempo revuelto. Los termómetros se moverán entre 10 y 23 grados, con mediodía suave pese a las precipitaciones.

Benidorm

El cielo permanecerá cubierto con lluvia intermitente, en una jornada marcada por la inestabilidad y el mar algo alterado. El viento del nordeste, moderado y con rachas fuertes, será protagonista en la fachada costera. Las temperaturas se situarán entre 13 y 22 grados, con ambiente húmedo durante buena parte del día.

Elda

En el interior predominará un panorama nuboso con lluvia, más frecuente en las horas centrales, dejando una jornada gris y variable. El viento de componente este, moderado, acompañará el episodio sin grandes complicaciones. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 22 grados, con mañana fresca y tarde templada.

Torrevieja

La inestabilidad también alcanzará el litoral sur con intervalos nubosos y lluvia, sobre todo por la mañana, mejorando hacia la noche. El viento del nordeste, moderado y con rachas intensas, se hará notar en el paseo marítimo. Las temperaturas quedarán entre 14 y 20 grados, con ambiente suave.

Orihuela

La Vega Baja vivirá un día nuboso con lluvia, especialmente en la primera mitad de la jornada, antes de una ligera mejoría al final. El viento del este, constante y moderado, marcará la evolución del día. Las temperaturas irán de 11 a 22 grados, con sensación templada pese a la nubosidad.

Alcoy

El interior norte registrará una jornada muy nubosa con lluvia, más persistente en las horas centrales, con ambiente más fresco. El viento soplará flojo a moderado sin especial incidencia. Los valores térmicos se moverán entre 9 y 19 grados, con tarde más suave tras un amanecer fresco.

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Dénia

En la Marina Alta predominarán los intervalos nubosos con lluvia, especialmente a partir del mediodía, en un contexto de tiempo inestable. El viento del norte será moderado y reforzará la sensación de frescor junto al mar. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 21 grados, con ambiente húmedo durante la jornada.

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