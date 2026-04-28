Tráfico en Alicante hoy: retenciones en la N-332 en Santa Pola y un accidente en la A-31 en Monforte del Cid

La circulación presenta este martes 28 de abril de 2026 varias incidencias en la provincia de Alicante, donde la Dirección General de Tráfico (DGT) registra 34 avisos activos entre retenciones, obras, obstáculos y otros problemas en la red viaria.

La incidencia más relevante a primera hora de la mañana se localiza en la N-332 a la altura de Santa Pola, donde hay retenciones por circulación irregular entre los kilómetros 90,23 y 91,85, en sentido creciente de la kilometración, hacia Valencia. La DGT califica este aviso con nivel amarillo, el que señala congestión o retención con afección al tráfico.

También en la N-332, la circulación se ve condicionada en Orihuela Costa, donde Tráfico informa de un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 48,598, en sentido creciente. En la misma carretera, en Guardamar del Segura, hay obras de mantenimiento en la mediana entre los kilómetros 70,3 y 71,6, con el carril izquierdo cerrado hasta las 06.00 horas del miércoles 29 de abril.

Otra incidencia por accidente se sitúa en la A-31, a la altura de Monforte del Cid, donde la DGT comunica un obstáculo fijo en el kilómetro 217,839, en sentido decreciente de la kilometración, aunque el incidente ya ha sido resuelto.

Obras

Las obras también afectan a varios puntos de la provincia. En la A-7, hay trabajos en el entorno de Alqueríes de Benifloret, con el carril izquierdo cerrado entre los kilómetros 442,5 y 442,2, y en Alcoy, donde se trabaja en la mediana entre los kilómetros 453,2 y 452, también con cierre del carril izquierdo. Ambas incidencias están previstas hasta las 19.00 horas de este martes.

En la A-31, Tráfico mantiene avisos por obras en La Encina, entre los kilómetros 172 y 176, con el carril izquierdo cerrado hasta las 19.00 horas. Además, hay trabajos entre Alicante y El Bacarot, del kilómetro 238 al 237, con afección prevista hasta las 15.00 horas del jueves 30 de abril.

En el área metropolitana de Alicante, la A-77a registra un corte móvil entre San Vicente del Raspeig y Fontcalent, desde el kilómetro 1 al 0, también hasta el jueves. En la A-7, a la altura de Redován, hay otro corte móvil entre los kilómetros 544,5 y 552,9, en dirección hacia La Aparecida.

La DGT informa además de obstáculos fijos en la CV-725, en La Xara, a la altura del kilómetro 3,99, y en la CV-820, en Moralet, en el kilómetro 2,867, ambos en sentido creciente de la kilometración.