Barcala da el primer adiós a las Belleas del Foc 2025: "Somos afortunados por poder conocer a gente como vosotras"

Una despedida cargada de emociones. El Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante acogió este miércoles un emotivo acto de despedida para las Belleas del Foc 2025, Adriana Vico y Valeria Tárraga, junto a sus damas de honor. El alcalde, Luis Barcala, acompañado de la corporación municipal y del presidente de la Federación de Hogueras, David Olivares, rindió homenaje a las máximas representantes de las Hogueras y destacó su dedicación por la ciudad y por la Fiesta a lo largo del último año.

Durante su intervención, Barcala recordó con nostalgia la proclamación de las Belleas del Foc que el pasado año tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento, un momento que describió como "insólito y privilegiado" en referencia a papel como mantenedor de la proclamación de la Bellea del Foc, algo poco habitual para el alcalde. Además, hizo mención a la curiosa coincidencia familiar que se vivió en este mismo acto en el que Inés Quesada, Bellea del Foc de 2008, fue mantenedora de su hija Valentina Tárraga, Bellea infantil de 2025. "A partir de aquel día, los alicantinos tenían un faro en las Hogueras alumbrado por vosotras", afirmó el alcalde.

Unas Hogueras "históricas"

En su discurso, Barcala subrayó que las Hogueras de 2025 siempre serán recordadas por su éxito de asistencia y por el entusiasmo que demostraron las máximas representantes, asegurando que "tenían que ser las mejores Hogueras de vuestra vida, y lo conseguimos. Fueron las mejores Hogueras de la historia". Además, el alcalde hizo hincapié en que la participación de las Belleas del Foc y sus damas se extendió más allá de Alicante, recorriendo las diferentes fiestas de la Comunidad Valenciana, en especial las Fallas de València y la Magdalena en Castellón, y dejando una "huella de alegría y responsabilidad" en cada evento.

El alcalde destacó, además, el esfuerzo que implica asumir la representación de la ciudad en un cargo como este. "Poca gente sabe los sacrificios que supone regalarle a la ciudad un año entero de tu vida. No sois vosotras, sois Alicante, sois las Hogueras". El reconocimiento del alcalde incluyó tanto el trabajo visible durante los actos, como el esfuerzo silencioso detrás de cada aparición, siempre con profesionalidad y dedicación: "Somos afortunados por poder conocer a gente como vosotras".

El apoyo de la Federación y las familias

El mensaje de agradecimiento se extendió a la Federación de Hogueras y a las familias de las representantes de la Fiesta, esenciales en la formación y acompañamiento de las Belleas. Barcala resaltó la labor del presidente de Federació, David Olivares, y el de su equipo, reconociendo su paciencia y respeto hacia las jóvenes representantes. "Nunca he visto a nadie tratar con más cariño a sus niñas y jóvenes", señaló Barcala.

Asimismo, el alcalde reconoció la labor de las familias, que han acompañado a las Belleas desde su infancia, brindando apoyo constante y cuidado en cada momento. "No podríamos hacer este trabajo nunca solos. Este acto no es solo una despedida, es un agradecimiento a todo lo que habéis hecho durante toda la vida y este año entero siendo su apoyo", destacó Barcala.

El acto cerró un ciclo de dedicación y compromiso, consolidando a Adriana Vico y Valeria Tárraga como parte de la Fiesta y de la ciudad. Barcala enfatizó que sus nombres "ya están escritos con letras de oro en la historia de Alicante" y aseguró que la ciudad siempre recordará su entrega y alegría.