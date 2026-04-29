Bellea, Bellesa o Reina del Foc: noventa años de cambios en el nombre más simbólico de la Fiesta

La fiesta de las Hogueras de Alicante no solo se construye a través del arte efímero o la pólvora, también lo hace desde sus símbolos, y pocos tan representativos como el de sus máximas representantes, las Belleas del Foc. A lo largo de casi un siglo, el nombre de este cargo ha evolucionado, reflejando debates los sociales y lingüísticos que han marcado cada época en la ciudad.

Este 2026, la Federació de Fogueres recupera oficialmente la denominación de Bellea del Foc, cerrando un ciclo de cambios que se remonta a los años treinta. La decisión llega después de que la Acadèmia Valenciana de la Llengua avalara el uso de este término por su arraigo histórico en la ciudad, pese a que durante décadas convivió, y en ocasiones fue sustituido, por otras fórmulas como Bellesa del Foc o incluso Reina del Foc.

De Bellea a Reina del Foc: los primeros debates

La historia del título arranca en 1932, cuando fue elegida la primera Bellea del Foc, Amparito Quereda Bernabeu. Aquel nombre nació sin controversia, en la primera Comisión Gestora de las Hogueras presidida por José María Py, y se consolidó rápidamente como símbolo de la Fiesta. Sin embargo, en los años 40 y 50 comenzaron a surgir las primeras críticas, ya que algunos sectores de las Hogueras consideraban que el término "Bellea" podía interpretarse como un concurso estrictamente estético, lo que desanimaba a muchas jóvenes a presentarse. El experto en Hogueras Juan Carlos Vizcaíno explica como en esos años "había chicas que no se veían reflejadas en esa denominación y eso dificultaba encontrar representantes que quisieran convertirse en Belleas del Foc en algunos distritos".

Ese contexto llevó a un cambio significativo durante la etapa de Gastón Castelló al frente de la Comisión Gestora (1956-1960) cuando, durante un par de años, el título pasó a ser Reina del Foc, mientras que las representantes de las comisiones que querían optar a convertirse en la máxima representante de la Fiesta adoptaron el nombre de Festeras del Foc.

Anuncio de la presentación de 1959, cuando el cargo era el de Reina del Foc / INFORMACION

La modificación, sin embargo, tuvo poco recorrido, ya que la tradición y el arraigo popular acabaron imponiéndose y el término Bellea del Foc regresó poco después, consolidándose especialmente durante la presidencia de la Comisión Gestora de Tomás Valcárcel (1961-1979), etapa en la que el cargo alcanzó uno de sus momentos de mayor proyección y popularidad dentro de la Fiesta.

La normalización lingüística de los años 80

El siguiente gran cambio llegó en 1980, bajo la presidencia de Jacinto Masanet (1980-1982), sucesor de Valcárcel, y en un contexto de transformación social y política en la ciudad, impulsado también por el entonces alcalde de la ciudad, el socialista José Luis Lassaletta. Fue en ese momento cuando la Gestora apostó por adaptar el nombre al valenciano normativo.

Así nació la denominación Bellesa del Foc, considerada la forma lingüísticamente correcta por la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Este cambio se incorporó a los estatutos oficiales y marcó durante décadas la nomenclatura institucional, aunque en el uso popular el término Bellea del Foc nunca desapareció del todo.

El delegado de la comisión jurídica de la Federació de Fogueres, José Javier Berenguer, explica que aquella decisión respondió a una "traducción literal al valenciano" del cargo, impulsada por los ponentes que redactaron los estatutos en su momento. Sin embargo, también reconoce que el término tradicional seguía muy presente en la calle: "Si le preguntas a cualquier foguerer, siempre dirá Bellea del Foc".

El regreso a la tradición

En los últimos años, el debate lingüístico ha vuelto a primera línea. La Acadèmia Valenciana de la Llengua ha señalado que, aunque Bellesa del Foc es la forma normativa, Bellea del Foc es perfectamente válida para su uso de forma oficial por su peso histórico y cultural en Alicante.

Este respaldo ha sido clave para que la Federació de Fogueres, ahora bajo el mandato de David Olivares, aprobara en asamblea el pasado año la recuperación oficial del término original en los estatutos. "Se ha optado por volver al nombre tradicional, acorde con el valenciano y avalado por la Acadèmia", señala Berenguer, quien define el cambio como "una vuelta a los orígenes".

Para Juan Carlos Vizcaíno, la decisión también responde al sentir popular de todos los alicantinos. "Bellea del Foc es lo nuestro, suena natural y es lo que más utiliza la gente, incluso quienes no están directamente vinculados a la Fiesta", según destaca.

Con este nuevo, y a la vez antiguo, nombre, las futuras representantes de 2026, que saldrán de las galas de Elección de este viernes 1 y sábado 2 de mayo, no solo asumirán el cargo sino que compartirán denominación con aquella primera Bellea del Foc de 1932. Un gesto simbólico que refuerza la identidad de la Fiesta en un momento clave, a las puertas de su centenario en 2028.