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Solidaridad

Chocolatada a beneficio de los niños con cáncer en Alicante

El Colegio de Agentes Comerciales en su centenario y Aspanion reúnen a decenas de personas en esta actividad que incluyó churros, música y un mercadillo solidario

Chocolatada de los agentes comerciales de Alicante a beneficio de los niños con cáncer y sus familias

Chocolatada de los agentes comerciales de Alicante a beneficio de los niños con cáncer y sus familias

INFORMACIÓN

J. Hernández

J. Hernández

La solidaridad fue la protagonista en la chocolatada benéfica organizada por el Colegio de Agentes Comerciales de Alicante dentro del programa de actos de su centenario (1926-2026), junto a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (Aspanion).

A pesar de las inclemencias meteorológicas del pasado fin de semana en Alicante, la jornada se desarrolló con una gran participación, en un ambiente cercano y festivo, en el que se invitó a niños y viandantes a disfrutar de chocolate caliente con churros, acompañado de música y actividades para todos los públicos. 

Mercadillo solidario del Colegio de Agentes Comerciales

Mercadillo solidario del Colegio de Agentes Comerciales / INFORMACIÓN

Atención psicológica

El objetivo principal de esta iniciativa ha sido dar visibilidad a la importante labor que realiza Aspanion, entidad que acompaña y apoya a niños con cáncer y a sus familias a través de atención psicológica, social y económica. Se contribuye a mejorar su calidad de vida durante todo el proceso de la enfermedad.

A este respecto, Manuel Martinez, presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Alicante, ha expresado que los agentes comerciales "siempre hemos sido un nexo entre personas. Hoy ese papel se refleja también en nuestro compromiso social, dando visibilidad y apoyo a asociaciones como Aspanion".  

Programas de apoyo

Durante el evento, los asistentes también pudieron colaborar con la causa a través de un mercadillo solidario con productos de la asociación. La recaudación se destinará íntegramente a financiar sus programas de apoyo.

Desde el Colegio de Agentes Comerciales de Alicante se ha querido destacar el carácter social del centenario. Se incorporan con este motivo acciones solidarias que refuercen su compromiso con la sociedad.

"Más allá de celebrar nuestra trayectoria, queremos que este centenario tenga un impacto positivo en nuestro entorno, apoyando iniciativas que realmente marcan la diferencia", han señalado desde la organización.

Vínculo

Con estas actividades, la entidad no solo conmemora sus cien años de historia, sino que también refuerza su vínculo con la sociedad alicantina, apostando por una celebración participativa, cercana y comprometida.

Noticias relacionadas y más

Desde su fundación en 1926, el Colegio de Agentes Comerciales de Alicante representa y defiende los intereses de los  profesionales del sector, apostando por la formación continua y la excelencia en la gestión comercial.  

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