Los colegios de Alicante reivindican más educación musical en Infantil y Primaria

Alicante ha vuelto a alzar la voz y el ritmo en defensa de la educación musical en la escuela pública. Este miércoles, más de 300 alumnos y alumnas de los colegios Rabassa, Óscar Esplá y El Tossal se han concentrado en el barrio de Los Ángeles para dar una lección de los beneficios que trae consigo la música para los niños como asignatura en los centros educativos.

La iniciativa Musiqueando 2026, promovida a nivel nacional por la Confederación de Asociaciones de Educación Musical del Estado Español, reúne a centros educativos de toda España con un objetivo común: visibilizar el trabajo que se realiza en las aulas de música y reivindicar una mayor presencia de esta materia en las etapas de Infantil y Primaria. Para la primera, reclaman profesionales especialistas en las clases y para la segunda etapa, en la que los alumnos reciben dos sesiones semanales, abogan por aumentar las horas.

La jornada lúdica y reivindicativa ha contado con tres colegios de Alicante / HECTOR FUENTES

En representación de la ciudad de Alicante, estos tres centros públicos han unido de nuevo sus fuerzas en una participación conjunta que ha llenado el espacio de música, movimiento y creatividad.

Durante la jornada, el alumnado ha interpretado piezas con flauta, pequeña percusión, canciones y propuestas de danza innovadora, incluyendo ejercicios y dinámicas con balones de baloncesto, demostrando cómo la música puede integrarse en distintas disciplinas y fomentar habilidades clave.

Han participado escolares desde quinto a sexto de Primaria, así como alumnos con necesidades específicas, con parálisis cerebral, motora y autismo.

Escolares alicantinos en una demostración de música, este miércoles. / Héctor Fuentes / HECTOR FUENTES

Los beneficios

Más allá del espectáculo, la actividad ha puesto el foco en el impacto positivo de la música, como el desarrollo de la coordinación, la cohesión de grupo y la atención. Todo ello, fruto del trabajo conjunto entre docentes y alumnado a lo largo del curso escolar.

Desde los departamentos de música de los tres centros impulsores subrayan la importancia de este tipo de iniciativas para dar visibilidad a la escuela pública y al esfuerzo que se realiza en ella. Además, recuerdan que su participación forma parte de una red nacional de docentes que, a través de “Musiqueando”, buscan reforzar el papel de la educación musical como herramienta esencial en la formación integral del alumnado.

La jornada ha sido, una vez más, una celebración colectiva de la música y también una reivindicación clara: más música en las aulas.