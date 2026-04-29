Ya es definitiva la fecha para la huelga indefinida de profesores: el 11 de mayo arrancan los paros

Los profesores de Alicante y de la Comunidad Valenciana están llamados a iniciar una huelga inédita que implicará que, a partir del 11 de mayo, las clases en los colegios e institutos se vean paralizadas con el objetivo de que se prolongue en el tiempo. Así lo han ratificado los sindicatos STEPV, CCOO, UGT durante una asamblea este miércoles y después de que cerca de 10.000 docentes se inclinaran en una encuesta por iniciar una huelga indefinida en todas las provincias en esa fecha y no más tarde.

De momento, han consensuado las acciones de la primera semana, que pretenden que arranque de "manera potente", es decir, vaciar las aulas de profesores, y que atraiga al máximo número de docentes para que tenga los máximos efectos, que serán analizados en una asamblea posterior, prevista para el 15 de mayo, con tal de seguir con la movilización en los siguientes días hasta arrancar una propuesta del Consell sobre la subida salarial.

Los profesores se concentran en Alicante para reclamar mejoras en la educación pública / Pilar Cortés

Bloqueo en la negociación

Los profesionales de la enseñanza pública han decidido elevar la presión después de todo un curso de reivindicaciones para mejorar sus condiciones salariales y laborales hacia la Generalitat, tras dar por agotadas las negociaciones con la Conselleria de Educación. El detonante de este parón sostenido en el tiempo se produjo el pasado después de que la responsable autonómica, Carmen Ortí, ratificara su negativa a ofrecer una propuesta a los sindicatos para mejorar las retribuciones al profesorado, que reclama cobrar una media de 300 euros más al mes para salir del vagón de cola de los peor pagados del país.

El Gobierno valenciano se comprometió a una vez aprobados los presupuestos autonómicos a ofrecerles una cifra de mejora, es decir, en otoño y coincidiendo con la cuenta atrás electoral, algo que los principales sindicatos educativos rechazan porque llevan meses reclamando iniciar la negociación.

La huelga indefinida puede suponer el atraso administrativo de muchas pruebas que se realizan en los colegios e institutos y el consiguiente impacto para el alumnado, desde pruebas diagnósticas de segundo de Secundaria, las notas de segundo de Bachillerato para las Pruebas de Acceso a la Universidad, las pruebas de sexto de Primaria y cuarto de la ESO para decidir nuevas etapas y los finales de grados de Formación Profesional.