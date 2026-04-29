Otra huelga en el sector educativo: los comedores escolares de Alicante protestan el lunes por sobrecarga de trabajo

El sector educativo afronta otra huelga inminente que se suma al parón indefinido del profesorado que están perfilando los sindicatos para el próximo mes de mayo. La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) ha anunciado la convocatoria de una protesta de los comedores escolares de Alicante y del conjunto de la Comunidad Valenciana, que pasa por interrumpir el servicio el lunes, 4 de mayo, debido a la creciente sobrecarga de trabajo que sufre el personal del sector.

Este problema también ha sido deunciado por Comisiones Obreras, inmesa en una campaña de recogida de firmas para exigir la regulación del personal de cocina, la actualización urgente de las ratios de monitores (fijadas en 2016), y la creación de criterios específicos para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Según las organizaciones sindicales, en los últimos años, la realidad social en los centros educativos ha cambiado de forma significativa. Sin embargo, lamentan que las ratios de atención al alumnado continúan siendo las mismas que hace décadas, lo que ha provocado "una situación insostenible" para las trabajadoras y trabajadores de los comedores escolares. Desde CC OO cifran en hasta 40 los escolares que están atendidos por un solo profesional.

A esta problemática, advierten de que se suma la implantación de múltiples menús adaptados (por razones culturales, sanitarias y éticas), así como la atención cada vez más especializada que requieren niños y niñas con diversidad funcional o necesidades específicas y el nuevo Real Decreto del Gobierno, que establece normativas para el consumo de productos más sostenibles y cara a una alimentación sana y equilibrada.

CC OO cifra en hasta 40 los escolares atendidos por un solo monitor en el comedor

Pasta, legumbres, ensalada y fiambre, en un comedor escolar de la provincia de Alicante / HECTOR FUENTES

Más carga sin aumentar el personal

Los sindicatos critican que estas responsabilidades adicionales no han ido acompañadas de un aumento de personal y responsabiliza a la Conselleria de Educación de no haber actualizado la orden del 2016, donde se establecen las ratios por niños y niñas para cada monitor. El resultado, según denuncian, es una sobrecarga que afecta directamente, tanto a la calidad del servicio, como a la salud laboral del personal, comprometiendo además la adecuada atención del alumnado.

Denuncian esa planificación autonómica no establece ninguna ratio para las trabajadoras y trabajadores de cocina. En esta línea, CC OOha solicitado interlocución directa con la conselleria, porque advierte de que la regulación de las ratios para el personal de cocina en los centros escolares no es una competencia de las empresas prestadoras del servicio, ya que corresponde a la administración establecerlas, modificarlas y garantizarlas en el sistema educativo.

Con ello, las organizaciones sindicales exigen la actualización urgente de las ratios de personal en comedores escolares; el reconocimiento real de las nuevas funciones asumidas por el personal; la dotación de más recursos humanos para garantizar un servicio seguro y de calidad y la mejora de las condiciones laborales y salariales del colectivo.