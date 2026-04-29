La lluvia amenaza las galas de Elección de las Belleas del Foc en Alicante

Con la mirada está puesta en el cielo. Así se encuentran los foguerers a escasos días de dos de las citas más esperadas del calendario festero debido a que la previsión meteorológica ha introducido un elemento de inquietud en Alicante. Las galas de la Elección dea las Belleas del Foc 2026, previstas para este viernes 1 y sábado 2 de mayo en la Plaza de Toros, llegan marcadas por un pronóstico de lluvias que podría condicionar el desarrollo de estos actos tan esperados por los festeros.

Precisamente, los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señalan que la probabilidad de precipitaciones para el viernes se sitúa entre el 95 % durante la mañana y el 90 % por la tarde-noche. Para el sábado, los porcentajes bajan ligeramente, aunque se mantienen en un significativo 75 %a lo largo de toda la jornada. Un escenario que, sin embargo, no implica necesariamente la suspensión de los actos.

El catedrático y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, rebaja el tono de alarma que ofrecen los datos de Aemet y explica que no se trata de una situación de lluvias intensas o prolongadas, sino de episodios típicos de primavera. "Son tormentas que pueden descargar de forma puntual y desaparecer", señala Olcina, insistiendo en que los modelos meteorológicos han ido "reduciendo la intensidad prevista en las últimas horas".

Olcina apunta además a la variabilidad de este tipo de fenómenos que podrían producirse como chubascos durante la mañana sin afectar al desarrollo nocturno de las galas. "No es un episodio de lluvia generalizada ni un frente continuo", recalca Olcina, dejando abierta la puerta a que los actos puedan celebrarse con relativa normalidad si la evolución del tiempo acompaña.

La gala de Elección de 1998, donde Estefanía Ruiz fue elegida como Bellea del Foc y la primera que se realizó en la Plaza de Toros, atrasó su inicio por la lluvia. / INFORMACIÓN

Otras galas pasadas por agua

La historia de las galas en la Plaza de Toros de Alicante demuestra que el cielo ha sido, en más de una ocasión, un invitado imprevisto. El primer gran precedente se remonta a 1998, durante la presidencia de la gestora de Nino Llorens, cuando el coso taurino acogió por primera vez la Elección tras el traslado desde el pabellón Pitiu Rochel. Aquel 17 de mayo comenzó con un día despejado que invitaba al optimismo, pero al caer la tarde el tiempo cambió de forma brusca. Un intenso chaparrón obligó a detener la gala durante más de una hora y media, alterando el desarrollo de una noche en la que finalmente fue elegida Estefanía Ruiz, de la hoguera Hernán Cortés, como Bellea del Foc.

Más adelante, en 2010, la meteorología volvió a irrumpir en el guion previsto. La gala, celebrada también en la Plaza de Toros bajo la presidencia de la gestora de Pedro Valera, tuvo que retrasar su inicio después de que la lluvia dejara el escenario impracticable. Fue necesario un trabajo contrarreloj para secar el ruedo antes de que las candidatas pudieran desfilar. Aquella noche culminó con la elección de Mari Ángeles Guijarro como Bellea del Foc, en un ambiente marcado por la tensión meteorológica hasta el último momento.

La gala de Elección de 2010, en la que Mari Ángeles Guijarro fue elegida como Bellea del Foc, se desarrolló en un ambiente marcado por la tensión meteorológica. / INFORMACIÓN

Ensayos bajo la expectación

Mientras tanto, la actividad no se detiene en la plaza de toros de Alicante, que acogió el último ensayo abierto al público antes de las galas de la Elección. Este miércoles las 159 candidatas, 80 infantiles y 79 adultas, pisaron por primera vez el escenario con el traje de novia alicantina y desfilaron ante el jurado y junto a los banderines de sus comisiones en una jornada clave antes del ensayo general a puerta cerrada de este jueves.

Las galas, bajo los títulos "Temps de Festa" y "Únicos", prometen un espectáculo ambicioso con más de 300 participantes y un renovado diseño técnico que amplía el aforo hasta 6.600 espectadores. Ahora, todo queda a expensas de un factor imprevisible, que el cielo dé una tregua y permita que la fiesta se desarrolle sin sobresaltos.