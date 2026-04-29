Munilla admite en la presentación del libro de Mayor Oreja en Alicante que la Iglesia “no estuvo a la altura” ante ETA

La presentación en Alicante de “Una verdad incómoda”, el libro de Jaime Mayor Oreja, ha acabado convirtiéndose en una reflexión de fondo sobre ETA, la verdad, el miedo y el papel de la Iglesia en los años del terrorismo. El momento más significativo de la tarde ha llegado de la mano del obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, que ha admitido que la sociedad vasca, incluida la Iglesia, no estuvo “a la altura” ante la violencia terrorista.

El acto se ha celebrado en el Casino de Alicante y ha contrado con la presencia en primera fila del alcalde, Luis Barcala, y de los concejales Antonio Peral y Luis Morata, en representación del equipo de gobierno municipal. Mayor Oreja ha presentado su libro junto a Munilla, en una conversación en la que el exministro del Interior ha vuelto a situar ETA en el centro de su interpretación política de España y el obispo ha articulado una intervención más moral y religiosa sobre las consecuencias del miedo.

Munilla ha partido del propio título del libro para defender que “la verdad es sanadora, no el odio”, aunque, según ha dicho, a veces “escuece un poco, como pasa con la medicina”. A partir de ahí, ha recuperado una experiencia vivida durante su etapa como obispo de San Sebastián. Ha relatado la visita de un empresario que había sufrido la extorsión de ETA y que quiso contar su historia delante de sus hijos y nietos después de que la organización terrorista anunciara su disolución.

Según ha explicado, aquel empresario había recibido amenazas y llegó a plantearse pagar el llamado impuesto revolucionario tras recibir una carta en la que se le advertía de dónde estudiaban sus hijos. Munilla ha recordado que el hombre “entró en un debate moral” y buscó orientación en distintos confesionarios. Algunos, según su relato, le animaron a resistir y otros le aconsejaron salvar a su familia. Finalmente, el día en que debía entregar el dinero leyó en la prensa que el bar donde estaba prevista la entrega había saltado por los aires en un atentado.

En España no gobierna la tradición, gobierna un proceso que comenzó en 2018 Jaime Mayor Oreja — Exministro del Interior

El obispo ha utilizado esa escena para destacar el daño moral del terrorismo. “Lo peor del terrorismo no es que mata, es que nos lleve a la tibieza, a la medianía, a la cobardía, a hacer un pacto con el mal”, ha afirmado, antes de añadir: “El terrorismo mata el alma, no solo el cuerpo”.

Ha sido entonces cuando Munilla ha formulado la autocrítica más clara. “¿Estuvimos a la altura ante el terrorismo de ETA el conjunto de la sociedad vasca, incluida la Iglesia? Seguramente no estuvimos a la altura”, ha admitido. El obispo ha atribuido esa falta de respuesta suficiente al miedo y a la “complicidad con las ideologías”, antes de advertir de que “la ideología corrompe a la fe”.

Esa idea le ha servido para enlazar con la actualidad política y religiosa. Munilla ha aludido al enfrentamiento entre Donald Trump y el Papa para defender que las ideologías deben cogerse “con papel de fumar, con pinzas”. A su juicio, la fe exige libertad frente a las ideologías y no puede quedar subordinada a ellas.

Mayor Oreja, por su parte, ha presentado el libro como un testimonio personal y político sobre la evolución de España desde la Transición hasta la actualidad. “La vida no es solo el transcurso del tiempo, te tiene que dar lecciones”, ha señalado al inicio de su intervención.

Lo peor del terrorismo es que nos lleve a la tibieza y la cobardía José Ignacio Munilla — Obispo de Orihuela-Alicante

En su lectura, el problema de fondo no es solo político, sino moral. Mayor Oreja ha mantenido que en el País Vasco se impuso “una pseudorreligión” que desplazó a la fe y que el odio acabó generando violencia. “La violencia no construye nada. Hay que vivir con normas, con límites, y eso es lo que no hemos hecho”, ha afirmado.

El exministro ha vinculado ese diagnóstico con la tesis central de su libro, la “crisis de la verdad”. Según ha defendido, ha escrito la obra para contar “lo que ha sucedido en España estos difíciles años”. En esa interpretación, ETA no pertenece únicamente al pasado, sino que sigue formando parte del presente político. “En España no gobierna la tradición, gobierna un proceso”, ha afirmado en otro momento del acto.

Mayor Oreja insistió en que ese proceso arranca, a su juicio, con la moción de censura de 2018 y ha vuelto a sostener que ETA acabará gobernando en el País Vasco y Navarra. “No sabemos hasta dónde van a llegar los terroristas cuando tengan el poder”, ha llegado a afirmar, en una intervención en la que también ha acusado al nacionalismo de seguir aspirando a la autodeterminación.

Munilla ha continuado su intervención ampliando el foco hacia las guerras actuales y la crisis de fundamentos de Occidente. Ha afrimado que la Iglesia se atreve a decir que las guerras en curso son “injustas” y que no son conflictos defensivos, sino guerras “contra inocentes” que podrían tener otra resolución. También ha defendido que una nación es “un bien moral” y que romper historias entrelazadas durante siglos supone un drama.