Nuevos «mitos» a revisar

Tanto Internet, como las empresas que venden productos para niños y también los «divulgadores educativos», (oficio moderno que ha surgido para sustituir a las abuelas), ofrecen sus servicios de «consejeros de crianza» a las familias, erigiéndose en los nuevos saberes que protegen a la infancia y que solventan las inseguridades de los padres. Para ello hace tiempo que van inventándose criterios novedosos, a los que dan categoría de mitos, como por ejemplo el de que «como la vida ha cambiado mucho, las explicaciones de los que ya han criado se han quedado «antiguas», de modo que se hace preciso buscar caminos más originales y de actualidad».

Con esta especie de nuevos mitos emblemáticos en la calle y aparentando inocencias, se va logrando despegar a los padres jóvenes de sus núcleos familiares y dejándoles a merced de las interesadas orientaciones y consejos de estos «sabios», que aconsejan desde cochecitos para bebés (ergonómicos y cómodos), hasta entrenadoras del sueño, acompañantes de la lactancia y toda clase de estrategias eficaces para la crianza, como el «baby led warning», que propone no triturar los alimentos, sino aplastarlos con el tenedor o dejar que el bebé los coja con la mano y se los coma. Lo que viene a ser como se ha ofrecido la comida a los pequeños toda la vida, pero dicho en inglés.

O sea, que disfrazan de novedades cosas ya conocidas, como la reciente moda de llevar a los bebés en puro invierno con los pies descalzos, (y que consiste en no ponerles zapatos ni calcetines para que «cojan fuerza» y aprendan a aguantar el frío). Y con todas estas cosas dejan a las familias contentas y agradecidas por sus consejos. Así pueden venderles mejor sus «servicios salvadores», ya sean vídeos, cursos, servicios de coach, libros o dispositivos varios, como una pinza nefasta para colocar el móvil en el cochecito del bebé, o un aparatito para que los lactantes visualicen el móvil mientras están mamando.

Los nuevos criterios que van surgiendo del bombardeo de modas para criar no son inocentes, suelen tener un interés detrás. Lo malo es que con todo esto están barriendo nuestra propia capacidad de pensar y de intuir, nuestro acervo de saberes familiares y nuestra experiencia de crianza como si no valieran nada. Así hay hueco para dar paso a insólitos criterios y costumbres, algunos inocuos y otros directamente perjudiciales, como no aceptar los consejos de los abuelos por estar obsoletos, decir que no conviene besar a los bebés, o que es mejor que la familia no vaya a conocer a los recién nacidos porque las visitas pueden producir estrés a los pequeños.

De modo que los niños que van llegando a esta vida comercializada, tecnológica y despegada de las relaciones con las familias extensas y las relaciones comunitarias crecen de otra manera. Les cuesta estar tranquilos, compartir con los demás, aceptar la autoridad, tienden a ir a la suya, se enganchan con facilidad a las pantallas, y, claro, se ponen bien pronto al servicio del nuevo amo: Internet.

Pero el mito de «promover la libertad total» lleva a muchos descontroles y hace que los niños queden sumidos en sus impulsos y que se vuelvan desafiantes y tiránicos con los demás.

El mito del «respeto a la autonomía del niño», que viene a ser pedirle su opinión para todo: ¿quieres que te cambie el pañal? ¿Quieres tomarte la leche?... «borra» a los padres y deja a los niños con una responsabilidad que no les corresponde, sino que les pesa y los hace inseguros.

El mito de la «democracia en la familia» pone a los niños al mismo nivel de los padres haciendo que crean que son adultos y por tanto que no hagan caso, griten a los mayores y se revuelvan ante cualquier adulto o norma que se les ponga por delante.

El mito de la abundancia: «a mi hijo que no le falte de nada», conduce a comprarle cosas sin medida, a ceder a sus caprichos y, en definitiva, a consumir, que es lo que realmente está en el subsuelo de estos criterios tan «requetenuevos».

El mito del «disfrutar» refuerza un concepto que hemos oído siempre: «Hay que aprovechar la vida porque tiene un final». Pero añadiéndole los aires de ahora que son dirigir los deseos disfrutadores a no privarse de nada, a no padecer, a negar el dolor, a dedicarse a comer, o viajar como si fueran los auténticos símbolos de la felicidad.

Menos mal que los mitos son revisables.

Muchos pensamos que a los niños les vienen muy bien aquellos criticados besos. Les dan cariño, sentimiento de pertenencia al grupo familiar, seguridad y alegría. En cuanto a los recién nacidos, en vez de extraños aislamientos asépticos, lo que necesitan es contacto piel a piel, calor humano, voces amables que les canten canciones y alabanzas, los contemplen y les saquen parecidos con el padre, la madre o los hermanos.

En una ocasión mi amigo Raúl me mandó desde Cáceres unas fotos para que conociera a su hija. Una de ellas me sorprendió: era un pañal con su correspondiente caca. Me faltó el tiempo para preguntarle qué significaba eso. Y su respuesta me reavivó la esperanza. Me contó que la niña había hecho una caca fea y ni su mujer ni él sabían qué hacer, si tenían que irse corriendo al pediatra, si estaría enferma, o sería algo dentro de lo normal. Así que le hicieron una foto al pañal y se la mandaron a la abuela a ver qué opinaba. (Había criado a diez hijos y tenía cierta experiencia). La abuela dijo que no era nada, en todo caso el resultado del puré de verduras que comió el día anterior. Y se quedaron tranquilos.

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No perdamos el tiempo con mágicas soluciones de Internet, lejanas y sin alma, pensemos por nosotros mismos y aceptemos la riqueza del saber de los mayores que viene impregnado del amor incondicional y de la experiencia de los que ya han criado. Nuestros niños nos lo agradecerán.