La oposición se niega a preguntar por escrito a los técnicos que alertaron del escándalo de las viviendas protegidas en Alicante

Los funcionarios que no comparezcan ante la comisión de Les Naus tampoco tendrán que responder preguntas por escrito. Ninguno de los grupos municipales que integran el órgano (PP, PSOE, Vox, Compromís y EU-Podemos) registra cuestiones dirigidas a los técnicos que alertaron al alcalde, Luis Barcala, de posibles conflictos de interés en la adjudicación de viviendas protegidas. La oposición municipal considera que las explicaciones sobre lo ocurrido deben darse personalmente, para conceder a los concejales la opción de contrastar las aclaraciones de los empleados públicos.

Tras el plantón técnico de la primera ronda de comparecencias de la comisión, a la que solo acudió uno de los seis funcionarios que habían sido citados, INFORMACIÓN desveló que el gobierno de Barcala había ocultado la predisposición de otros dos técnicos a responder preguntas por escrito. Se trataba de la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, y uno de los trabajadores públicos del área, Pablo Torregrosa, precisamente quienes dieron la voz de alarma al regidor popular en el mes de enero, señalando posibles irregularidades en las adjudicaciones de Les Naus.

Sin embargo, la oposición cree que aceptar este ofrecimiento sentaría un precedente a la hora de "librar" a los funcionarios de la responsabilidad de dar explicaciones sobre la gestión municipal. Además, los grupos coinciden en que el formato de la comparecencia debe ser cara a cara, permitiendo repreguntas de los concejales y una interacción más natural con los comparecientes. Por ello, ninguno de los grupos han registrado preguntas dirigidas a los técnicos que se ofrecieron a colaborar.

La izquierda quiere disipar las dudas

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, cree que "la comisión no puede tener dudas de lo que ocurrió durante la tramitación del proyecto de este residencial" y que "solo mediante una comparecencia oral se pueden formular preguntas para aclarar todas las cuestiones que puedan surgir".

Según la líder socialista, "es responsabilidad de los técnicos explicar cómo se hizo la tramitación", lo que exige "interacción directa, capacidad de repreguntar y contraste de las explicaciones". En este sentido, Barceló sostiene que "si no se comparece ante el requerimiento institucional efectuado, la comisión deja de cumplir su finalidad y, por tanto, se incumple el mandato del pleno". Además, señala que "la existencia de una causa judicial no impide que se realice una comisión para aclarar hechos desde el punto de vista institucional y para ejercer su función de control".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, cree que "queda más que demostrado que el Partido Popular no tiene ninguna intención de investigar lo ocurrido con el escándalo de las VPP en Alicante", por lo que ha decidido no presentar preguntas por escrito, ante la necesidad de "poder repreguntar ante las dudas que surjan, algo que no sería posible mediante cuestiones cerradas, además de desconocer quién puede ayudar o dirigir las respuestas interesadas o no".

Al respecto, los valencianistas sostienen que formulará sus interrogantes en la comisión de Les Corts, "donde sí se garantiza un debate real y transparente", al estar obligadas a comparecer las personas llamadas. En este sentido, Mas pide a la presidencia de dicho órgano, en manos de Vox, "que garantice transparencia y conocer la verdad o será cómplice del paripé del Partido Popular".

En la misma línea, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha incidido en que "una comisión no puede convertirse en un simple intercambio de papeles", por lo que "la comparecencia presencial es imprescindible porque, al hilo de las declaraciones, pueden plantearse nuevas cuestiones, repreguntar y aclarar contradicciones en tiempo real". En cabio, Copé opina que "sustituir esto por escritos vacía la comisión de contenido y la convierte en un trámite sin utilidad real".