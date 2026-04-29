El PP y Vox rechazan que las adjudicaciones de vivienda protegida se hagan por sorteo pese al escándalo de Les Naus: “La ley funciona”

Nuevo rechazo. La nueva propuesta planteada este miércoles por Compromís en las Cortes en materia de vivienda tampoco ha generado consenso entre los grupos parlamentarios. El planteamiento de modificar la Ley de Vivienda, que data de 2004, con el fin de blindar la protección de la vivienda protegida contra las descalificaciones y de garantizar que las adjudicaciones se hagan mediante sorteo entre las personas inscritas en el registro pertinente ha sido rechazada por el PP y por Vox, que ostentan la mayoría en la cámara.

Se trata de una nueva negativa de las formaciones de derechas en un debate que, como cabía esperar, ha girado en buena parte alrededor del escándalo del residencial Les Naus, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN, con las polémicas adjudicaciones a personas vinculadas con administraciones gobernadas por el PP, entre ellas el Ayuntamiento de Alicante. Un caso que se encuentra bajo investigación judicial y que ya suma quince imputaciones.

Algunos individuos han actuado de forma oportunista: por eso esas personas están siendo investigadas Miguel Pascual — Diputado de Vox

Ha sido, precisamente, la investigación judicial uno de los argumentos de Vox para rechazar la iniciativa. “La ley funciona”, ha concluido Miguel pascual, que cree que el caso tiene su origen en el comportamiento de “algunos individuos” que “han actuado de forma oportunista: por eso esas personas están siendo investigadas”.

El reproche de Compromís, sin embargo, es que en el Consell todavía no se hayan tomado medidas para prevenir escándalos como el sucedido en Alicante. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció en su momento medidas al respecto, como fortalecer el “arraigo” como requisito para acceder a las viviendas protegidas o un mayor control en las adjudicaciones. María José Calabuig, diputada encargada de defender la proposición, ha criticado que “eso, para sorpresa de nadie, ha quedado en nada de nada”.

La diputada de Compromís, María José Calabuig, durante su intervención. / José Cuéllar / Cortes

En este punto, la valencianista ha censurado la política del Consell en materia de vivienda, acusando a sus miembros de “facilitar la descalificación para hacer negocio”, de “malgastar suelo público y recursos” y de “triplicar los demandantes de vivienda pública”, así como de subir el precio del metro cuadrado en este tipo de hogares.

Respuestas

Las contestaciones del PP y de Vox han sido previsibles. Desde el primer partido, Candela Anglés se ha referido a las “viviendas fantasma” anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha contabilizado en 613.000 y de las que espera tener noticias. Esta acusación ha servido para discutir a Compromís su apoyo al ejecutivo central, así como señalarles por “sujetarles el vaso”.

Candela Anglés, diputada del PP, interviene en el pleno de las Cortes Valencianas. / José Cuéllar / Cortes

A su vez, los dos partidos de derecha han criticado la política del Botànic en materia de vivienda, defendiendo la actual, que consideran “infinitamente” mejor, para cerrar la puerta a cualquier cambio y sin llegar a referirse a los compromisos del presidente de la Generalitat para reforzar los controles en las adjudicaciones de viviendas.

Sánchez hace el anuncio, los valeancianos ponen la pasta y Compromís le sujeta el vaso Candela Anglés — Diputada del PP

Por último, en sus intervenciones, el PP y Vox han insistido a Compromís en por qué no cambiaron el periodo de descalificación de las viviendas protegidas durante el Botànic, que también era de 30 años, ante lo que Benjamí Mompó, diputado del PSPV que ha anunciado el voto a favor de su grupo (aunque insuficiente para que se apruebe), ha defendido la vigencia de la Ley de la Función Social de la Vivienda, aprobada en 2017 y que, según él, el actual Consell incumple. “Al PP le da igual lo que diga la ley: están más preocupados de continuar haciendo sus negocios”, ha dicho.

Al PP le da igual lo que diga la ley: están más preocupados de continuar haciendo sus negocios Benjamí Mompó — Diputado del PSPV

La prioridad nacional

La propuesta más presente de las que Vox está planteando actualmente, la prioridad nacional, impuesta en los acuerdos de gobierno de Extremadura y Aragón con el PP, se ha introducido también en el debate. En primer lugar, Miguel Pascual ha hablado de la “prioridad para el acceso a la vivienda” por parte de los “jóvenes”, según asegura haber recibido por parte de este sector. Aunque no ha añadido el término “nacional”, este ha sido sacado a relucir por Calabuig para preguntar si “esa prioridad de la que hablan es que los hijos y el sobrino de María Pérez-Hickman”, jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, “tengan una vivienda de protección pública” o si “la prioridad nacional es que cargos del PP que cobran 70.000 euros” anuales “se cuelen ante las 76.475 familias en la lista de espera”.

¿Esa prioridad de la que hablan es que los hijos y el sobrino de María Pérez-Hickman tengan una vivienda de protección pública? María José Calabuig — Diputada de Compromís

El otro punto discutido este miércoles en las Cortes vinculado con la vivienda ha sido la Proposición No de Ley planteada por Compromís para subir del 9 % al 18 % el impuesto para la compra de una cuarta y sucesivas viviendas para personas físicas y hasta un 27 % en el caso de grandes tenedores. La propuesta ha sido defendida por Aitana Mas, que ha contado de nuevo con el rechazo de la derecha y, en el debate, Vox ha justificado su negativa apuntando que la PNL “no tiene en cuenta la prioridad nacional”, según ha dicho Joaquín Alés.

Posteriormente, el diputado ultraderechista ha vinculado la “inseguridad jurídica” en materia de vivienda solicitando “deportaciones masivas”, ante lo que el representante del PSPV, Toni Gaspar, ha ironizado y ha pedido “no hacer mangarrufas, como en Alicante”, en alusión a presuntas irregularidades en las adjudicaciones