La provincia de Alicante perderá en diez años más de 12.000 alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato

La provincia de Alicante perderá más de 12.000 alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato de aquí a 2035. Así lo refleja el informe de la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación que analiza el impacto de la demografía en el sistema educativo español. Según las proyecciones realizadas, la baja natalidad vaciarán las aulas en España, con 600.000 alumnos menos en la etapa de educación obligatoria en un plazo de nueve años.

Aunque Alicante se perfila como una de las zonas con mayor capacidad de resistencia en la pérdida de alumnado, como consecuencia de la inmigración (la provincia es, de hecho, la que más proporción de alumnos extranjeros tiene de todo el país), no se escapa de la tendencia nacional.

En concreto, según las proyecciones realizadas, teniendo en cuenta la demografía y la escolarización esperada, los autores de este reciente estudio cifran en 705 los escolares que se perderán en Primaria (6 a 11 años), en 8.519 los que se reducirán en Secundaria (entre los 12 y 16 años) y en 2.788 los que caerán en Bachillerato (16 a 18 años).

El catedrático de Sociología de la UNED Miguel Requena ha elaborado este informe recuerda que en 2024 se registró la cifra de nacimientos más baja en más de un siglo, con 318.000, mientras que la fecundidad es "ultrabaja" (1,1 hijos por mujer). Y es que tras décadas de expansión sostenida del sistema educativo, España entra en una etapa de ajuste en las enseñanzas no obligatorias, "lo que obligará a replantear la organización de centros, plantillas e infraestructuras", señala el estudio, que proyecta una reducción del 10 % en la población de 0 a 17 años para 2035.

El estudio prevé que en 2035 la ESO será la que más alumnos pierda

Aulas masificadas en el IES Virgen del Remedio de Alicante / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

En la Comunidad Valenciana, Alicante destaca junto a Valencia como uno de los principales focos de crecimiento en las primeras etapas educativas. De hecho, en Infantil se proyecta un aumento ya en 2030, que se intensificará en 2035. De las fases del sistema de enseñanza consideradas, de cero a tres años es la única etapa en la que, a escala nacional, crecerá de forma inequívoca la escolarización tanto entre 2025 y 2030 como entre 2030 y 2035.

En la provincia alicantina, donde la escolarización hasta los tres años es gratuita desde hace dos años (hay más de 72.000 plazas en la Comunidad Valenciana sin coste), se espera un aumento de 8.405 alumnos en la próxima década, mientras que en la segunda etapa de Infantil (de 3 a 5 años) se prevé un incremento de 3.332 escolares.

Infantil es la única etapa educativa en la que crecerán los alumnos en 2035

Caídas severas

Ya en Primaria, cuando la educación es obligatoria, el informe arroja que en el conjunto del país, entre 2025 y 2030 se producirá una pérdida muy significativa de alumnado, superior a las 300.000 matrículas, mientras que entre 2030 y 2035 el descenso continuará, pero de forma bastante más moderada, con una reducción inferior a las 100.000. Alicante, aunque moderará sus pérdidas entre 2030 y 2035, no dejará de ver decrecer su alumnado de 6 a 12 años.

Una clase de Educación Física con alumnos de diversas nacionalidades en un colegio de Alicante / HECTOR FUENTES

Según las proyecciones de la Fundación Areces, el país experimentará un descenso progresivo y acelerado de su población escolar en la fase obligatoria de la enseñanza Secundaria, pasando de una pérdida inicial de casi 100.000 alumnos a una caída que rozará los 300.000 de 2030 a 2035. La Comunidad Valenciana y Murcia serán más resistentes al descenso en Primara y Secundaria. En concreto, el panorama que dibujan los autores del informe para la provincia es que comenzará la década con saldos positivos (2.070 más) para terminar sufriendo caídas severas de 8.519 estudiantes en nueve años.

En Bachillerato el sistema educativo español se enfrentará a una pérdida total de 66.670 alumnos en el primer periodo, cifra que se elevará hasta los 90.687 entre 2030 y 2035. Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, serán, por orden, las que acusen más descensos.

Con todo ello, aunque Alicante no escapa a la bajada de alumnos en colegios e institutos, sí lo afronta en mejores condiciones relativas, y se presenta como una de las provincias donde el declive será más tardío y menos drástico que en el resto del panorama nacional.