El PSOE señala que los cambios en el presupuesto de Alicante tapan 428.000 euros perdidos para polígonos

El PSOE ha situado la pérdida de una subvención autonómica para mejorar polígonos industriales como uno de los puntos críticos de los cambios en el presupuesto municipal de Alicante. Los socialistas sostienen que el Ayuntamiento ha dejado escapar 428.274 euros del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) para ejecutar actuaciones en cinco áreas industriales de la ciudad por no haber iniciado las obras comprometidas durante 2025.

La crítica llega ligada a la modificación de crédito abordada este miércoles en la comisión de Hacienda, que ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox, la abstención del PSOE y el rechazo de Compromís y EU-Podemos. El expediente deberá elevarse ahora al pleno para su aprobación definitiva.

Según el grupo municipal socialista, la Generalitat ha revocado esos fondos al Ayuntamiento por incumplir el compromiso de iniciar las obras durante el pasado ejercicio, como consecuencia de la tardanza en licitar los contratos. La formación sitúa esa información en una resolución de la administración autonómica fechada en febrero de este año.

Las actuaciones afectaban, según el PSOE, al área industrial de Mercalicante, Pla de la Vallonga, Las Atalayas, Llano del Espartal y el polígono industrial de Agua Amarga. La concejala socialista Silvia Castell ha acusado al gobierno de Luis Barcala de perder una ayuda que debía servir para mejorar esos espacios productivos y ha vinculado el caso con la gestión económica del ejecutivo municipal.

“La pérdida de estos fondos es una evidencia más de la mala gestión y la falta de planificación de Barcala, que acostumbra a reclamar fondos a otras administraciones y luego se demuestra incapaz de ejecutar los proyectos comprometidos”, ha señalado Castell.

La edil socialista ha enlazado la pérdida de la subvención con el debate abierto esta misma semana en torno al futuro Plan General Estructural. Según Castell, el gobierno local presentó el martes en las reuniones del proceso participativo “todas las inversiones de futuro que pretende ejecutar en los polígonos industriales para impulsar la economía”, pero no explicó que había perdido más de 428.000 euros para proyectos de mejora en esas mismas áreas. “En definitiva, vende humo. Reclama dinero a otras administraciones y cuando lo recibe, no sabe qué hacer con él y lo pierde”, ha añadido.

Barcala reclama fondos a otras administraciones y luego es incapaz de ejecutar los proyectos Silvia Castell — Concejala del PSOE en Alicante

La modificación de crédito aprobada en comisión incluye nuevos gastos por 3,5 millones de euros. Entre las partidas figuran cerca de 498.000 euros para las obras de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, 100.000 euros para instalar aseos públicos autolimpiables en zonas turísticas, 599.000 euros para mantenimiento de parques y jardines, 334.000 euros para una nueva plaza peatonal en Altozano y la demolición de una antigua guardería, 100.000 euros para juegos infantiles destinados a niños con discapacidad y 45.000 euros para reparar una pérgola en Tabarca. Además, 1,3 millones se destinan al pago de intereses de demora por obligaciones no satisfechas.

En el caso de los polígonos, el PSOE sostiene que la documentación del expediente refleja que la Concejalía de Infraestructuras ha tenido que solicitar a Hacienda la aportación de los 428.274 euros que ya no inyectará la Generalitat al haber incumplido los plazos de ejecución de las obras. Para los socialistas, ese movimiento evidencia que los cambios presupuestarios sirven para cubrir errores de gestión que acaban asumiéndose con fondos municipales.

La formación también cuestiona que el expediente liquide 1,7 millones de euros reservados para posibles emergencias con el objetivo de destinarlos al pago de intereses de demora derivados de facturas abonadas fuera de plazo y sentencias judiciales contrarias al Ayuntamiento. Además, critica que se detraigan 1,2 millones de euros de partidas destinadas a la plantilla municipal, pese al déficit de personal que arrastra el Consistorio. De esa cantidad, según el PSOE, 640.000 euros estaban previstos para cubrir plazas de agentes de Policía Local y bomberos.

El voto socialista en la comisión ha sido de abstención. El grupo justifica esa posición en que no quiere bloquear el pago de facturas pendientes ni de sentencias condenatorias, aunque mantiene su crítica al fondo del expediente. Para el PSOE, la modificación refleja una gestión económica “caótica” que atribuye directamente al gobierno de Barcala.

Compromís y EU-Podemos han votado en contra de los cambios presupuestarios, después de haber cargado ya contra una modificación que interpretan como una muestra de improvisación y mala planificación del presupuesto aprobado hace apenas unas semanas por el PP y Vox. La formación valencianista ha criticado el aumento de fondos para contratas y la falta de inversión en barrios, mientras EU-Podemos ha puesto el foco en los intereses de demora y en la necesidad de transparencia sobre partidas como la reforma de la plaza del Ayuntamiento.

Vox, por su parte, ha apoyado la modificación junto al PP y ha reivindicado algunas de las medidas incluidas en el expediente, como los aseos públicos autolimpiables, los juegos infantiles adaptados o la reurbanización de la calle Roselló. La formación, que facilitó la aprobación del presupuesto municipal de 2026, sostiene que esas partidas responden a exigencias incorporadas a la negociación con el equipo de gobierno.