Doctora Isabel Belinchón: "La psoriasis afecta más allá de la piel y puede aumentar el riesgo cardiovascular"

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica e inmunomediada de la piel que causa manchas rojas y escamas plateadas, principalmente en codos, rodillas y cuero cabelludo. No es contagiosa, se presenta en brotes y, aunque no tiene cura, existen tratamientos tópicos, fototerapia y fármacos biológicos para controlarla eficazmente. El Hospital de Alicante, donde trabaja la doctora, acaba de recibir la certificación de calidad de las Unidades de Atención Integral Dermatológica.

¿Qué es exactamente la psoriasis y por qué se considera una enfermedad relevante?

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de origen inmunológico que afecta principalmente a la piel, aunque hoy sabemos que va mucho más allá. Se caracteriza por la aparición de placas eritematosas con descamación, que pueden localizarse en distintas partes del cuerpo como codos, rodillas, cuero cabelludo o uñas. Es una patología relativamente frecuente, ya que afecta aproximadamente al 2–2,3% de la población. Además, cerca del 20% de los pacientes presenta formas moderadas o graves, lo que implica un mayor impacto clínico y en la calidad de vida. Su relevancia radica no solo en su prevalencia, sino en su carácter crónico, su impacto psicológico y su asociación con otras enfermedades.

¿Cómo ha cambiado su abordaje?

En los comienzos se consideró una enfermedad exclusivamente dermatológica. Sin embargo, desde hace unos 15 años se ha producido una revolución tanto en su manejo como en las posibilidades terapéuticas. Se ha demostrado que la inflamación que la caracteriza es sistémica, no se limita a la piel, sino que afecta a todo el organismo. Este cambio de paradigma ha sido clave, ya que ha permitido entender mejor las complicaciones asociadas y ha impulsado un abordaje más integral del paciente.

Agencia ATLAS

Complicaciones

¿Qué tipo de complicaciones pueden aparecer asociadas a la psoriasis?

La psoriasis puede asociarse a diversas comorbilidades, como le llamamos nosotros. Una de las más relevantes es la artritis reumatoide, que afecta a las articulaciones y puede provocar dolor, inflamación y limitación funcional. También existe un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular (infartos, ictus), sobre todo en los casos moderados y graves (hasta dos y tres veces más que la población general), así como una mayor prevalencia de factores como la obesidad, la hipertensión o las alteraciones del colesterol. Además, se ha observado asociación con enfermedades inflamatorias intestinales y con el hígado graso. Todo esto refuerza la necesidad de un enfoque multidisciplinar en el manejo del paciente.

En cuanto al tratamiento, ¿qué avances se han producido en los últimos años?

Este cambio en el manejo que se ha producido en los últimos 15–20 años viene de la mano de las nuevas opciones terapéuticas, ha sido una auténtica revolución. Tradicionalmente, el tratamiento se basaba en opciones tópicas como corticoides o derivados de la vitamina D, así como en terapias sistémicas clásicas como metotrexato, ciclosporina o la fototerapia. Aunque estos tratamientos siguen teniendo su papel, especialmente en formas leves, el gran avance ha venido de la mano de los tratamientos biológicos.

Hoy en día se buscan respuestas al tratamiento del 90% o incluso el control casi completo de la enfermedad, aunque la cura todavía no la tenemos

¿Qué son y qué ventajas ofrecen?

Los tratamientos biológicos se empezaron a desarrollar hace unos 15 años. Son fármacos diseñados para actuar de forma específica sobre determinadas moléculas implicadas en la inflamación. Esto permite un control mucho más preciso de la enfermedad. Su eficacia es muy elevada: mientras que antes se consideraba éxito terapéutico una mejoría del 75%, hoy en día se buscan respuestas del 90% o incluso el control casi completo de la enfermedad, que no se cura porque la cura todavía no la tenemos. Además, suelen tener un perfil de seguridad adecuado y mejoran notablemente la calidad de vida de los pacientes. En la actualidad, incluso disponemos de biosimilares, lo que facilita el acceso a estos tratamientos.

Otra imagen de la doctora Belinchón / INFORMACIÓN

Causas

¿Se conoce cuál es la causa de la psoriasis?

No existe una causa única claramente definida. Sabemos que hay una predisposición genética, pero no responde a un patrón hereditario simple. Es decir, no basta con tener un gen concreto para desarrollar la enfermedad. A esto se suman factores inmunológicos y ambientales que actúan como desencadenantes. Por tanto, hablamos de una enfermedad multifactorial, compleja y aun en investigación pues a día de hoy no se ha identificado el origen.

¿Qué factores pueden desencadenar o empeorar los brotes de psoriasis?

Existen varios factores que pueden actuar como desencadenantes. Las infecciones son uno de los más conocidos; por ejemplo, las infecciones por estreptococo, especialmente faringoamigdalitis, pueden provocar un tipo de psoriasis en gotas (guttata). También situaciones de estrés físico o emocional, algunas enfermedades que afectan al sistema inmunitario (como el VIH) también pueden sufrir brotes más graves, o determinados fármacos pueden influir en la aparición o empeoramiento de los brotes. No obstante, es importante señalar que cada paciente tiene un comportamiento propio de la enfermedad.

¿Cómo afecta la psoriasis a la calidad de vida de quienes la padecen?

El impacto puede ser muy significativo porque somos seres sociales. Al tratarse de una enfermedad visible en muchos casos, por ejemplo en la cara o en las manos, puede afectar a la autoestima, a las relaciones sociales y al ámbito laboral. Cuando afecta a zonas como manos o pies, puede generar dolor por la fisuración de las puntas de los dedos y eso a veces le dificulta al paciente actividades cotidianas. Puede afectar las uñas o al cuero cabelludo. Es un sufrimiento y en el manejo de la psoriasis también hemos aprendido a medir la importancia que tiene la patología en la calidad de vida. También puede implicar afectación en áreas sensibles, como las genitales, lo que añade un componente emocional. De hecho, se ha observado una mayor prevalencia de ansiedad y depresión en estos pacientes. Por ello, hoy en día se valora de forma sistemática la calidad de vida como parte del manejo clínico. Hemos aprendido a medirlo y poder detectarlo en el caso de que sea necesario. En unidades como la que tenemos en el Universitario Doctor Balmis lo hacemos de forma habitual con cuestionarios para la detección de estos episodios.

Al tratarse de una enfermedad visible en muchos casos, por ejemplo en la cara o en las manos, puede afectar a la autoestima, a las relaciones sociales y al ámbito laboral

Hundidos

¿Ha aumentado el número de casos en los últimos años?

No hay evidencia clara de que la incidencia haya aumentado de forma significativa. Lo que sí ha cambiado es el grado de conocimiento de la población. Hoy en día los pacientes están más informados, reconocen mejor los síntomas y consultan antes. En lugar de estar hundidos en su domicilio sin salir buscan ayuda y quieren ponerse en manos de profesionales porque su vida vale la pena. Además, saben que existen tratamientos eficaces, lo que favorece que busquen atención médica y mejoren su situación.

¿Cómo se organiza actualmente la atención a estos pacientes?

El manejo actual de la psoriasis se basa en un enfoque multidisciplinar. Participan dermatólogos, reumatólogos, médicos de Atención Primaria, especialistas en Aparato Digestivo, y personal de Enfermería. Además, en muchas unidades hospitalarias se utilizan cuestionarios específicos para evaluar tanto la gravedad de la enfermedad como su impacto en la calidad de vida y la posible presencia de ansiedad o depresión. Este enfoque integral permite ofrecer una atención más completa y personalizada.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los pacientes con psoriasis?

El mensaje principal es que no deben resignarse a convivir con la enfermedad sin tratamiento. Hoy en día existen múltiples opciones terapéuticas que permiten controlar la psoriasis de forma muy eficaz. Es fundamental acudir a un especialista, valorar cada caso de forma individual y establecer un plan de tratamiento adecuado. Con el manejo correcto, es posible llevar una vida completamente normal.