À Punt retransmitirá las galas de elección de les Belleas del Foc de las Hogueras de Alicante

En directo y desde la Plaza de Toros de Alicante. La radiotelevisión autonómica, À Punt, retransmitirá las galas de elección de las Belleas del Foc 2026 estos días 1 y 2 de mayo, viernes y sábado respectivamente, a partir de las 20:45 horas.

Así lo ha informado la radiotelevisión pública, que tendrá como encargado de la narración al periodista alcoyano Ferran Cano al frente de las dos galas. Josep Àngel Ponsoda protagonizará las conexiones con el público asistente.

El viernes tendrá lugar la retransmisión de la gala de elección de la Bellea del Foc Infantil 2026, que se elegirá entre las 80 candidatas que optan a representar a la ciudad de Alicante y relevar a Valentina Tárraga. De ellas también serán escogidas seis Damas de Honor, que las acompañarán durante el próximo año.

Por otro lado, el sábado se celebrará la elección de la Bellea del Foc 2026 para sustituir a Adriana Vico. En tota optan79 mujeres, entre las que se elegirán a otras seis Damas de Honor.

El escenario será la Plaza de Toros de Alicante, cuando se cerrará una etapa de cuatro meses de actos, ensayos y convivencias, durante las que las candidatas han podido vivir la fiesta desde dentro.

Ambas galas se retransmitirán en diferido el sábado y el domingo por la mañana, a partir de las 7:00, para que los espectadores puedan volver a visualizarlas.

Por último, el viernes 15 de mayo y el sábado 16, À Punt volverá a ofrecer a los espectadores sendas retransmisiones.