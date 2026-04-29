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Tráfico en la provincia

Retenciones en la A-70 por Fontcalent y Santa Faz y un accidente en la A-31 en Villena en la mañana de este miércoles

La DGT registra 44 incidencias en las carreteras de Alicante, con circulación irregular en la A-70 hacia Murcia y Valencia, congestiones en la N-332 en Torrevieja y varias obras en AP-7, A-7 y A-31

Retenciones en la A-70 por un accidente de tráfico, en una imagen de archivo.

Retenciones en la A-70 por un accidente de tráfico, en una imagen de archivo.

INFORMACIÓNTV

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La Dirección General de Tráfico (DGT) informa este miércoles de una mañana complicada en las carreteras de la provincia de Alicante, con 44 incidencias activas entre retenciones, accidentes, obstáculos y obras. Las afecciones más relevantes se concentran en la A-70, donde hay tráfico irregular en dos puntos del área metropolitana, y en la A-31, con un accidente en Villena.

La incidencia más reciente comunicada por Tráfico es una obra en la AP-7, a la altura de L’Olla, registrada a las 09.09 horas. Los trabajos afectan al tramo entre los kilómetros 635 y 635,8, en sentido creciente de la kilometración, con el carril izquierdo cerrado hasta las 14.00 horas.

Pocos minutos antes, a las 09.02 horas, la DGT ha informado de un obstáculo fijo por accidente en la A-31, en el kilómetro 185,049, a la altura de Villena, en sentido creciente. Se trata de uno de los avisos más relevantes de la mañana por producirse en una vía de alta capacidad.

Nivel amarillo en la A-70

La A-70 presenta dos puntos con retenciones de nivel amarillo. En Santa Faz, hay circulación irregular entre los kilómetros 11,95 y 12,87, en sentido hacia Valencia, desde las 08.51 horas. En Fontcalent, Tráfico mantiene otro aviso de congestión entre los kilómetros 17 y 19,42, en sentido hacia Murcia, desde las 08.49 horas. Además, en la misma A-70 hay un obstáculo fijo en Jubalcoi, en el kilómetro 30,992, en sentido decreciente.

Otro foco sensible sigue siendo la N-332, especialmente en Torrevieja, donde la DGT comunica retenciones en ambos sentidos entre los kilómetros 54 y 57,75 desde las 08.05 horas. En esta misma carretera también hay obstáculos fijos en Orihuela Costa, en el kilómetro 49,979, y en Benidorm, en el kilómetro 148,81.

Las obras en varios corredores

Las obras condicionan también la circulación en varios corredores. En la AP-7, además de la incidencia de L’Olla, hay trabajos en Ballestera y El Campello, con el carril derecho cerrado en distintos tramos hasta las 05.30 horas del jueves 30 de abril. También hay obras en la AP-7 entre Ballestera y El Campello, en sentido hacia Alicante, desde el kilómetro 676 al 678,4, con cierre del carril derecho.

En la A-7, la DGT mantiene trabajos en Alcoy, en la mediana entre los kilómetros 453,5 y 452, con el carril izquierdo cerrado hasta las 16.00 horas. También hay obras en Alqueríes de Benifloret, en el puente situado entre los kilómetros 442,1 y 442,4, con el carril derecho cerrado. Más al sur, hay cortes móviles en la A-7 entre San Isidro y Los Collereros, y entre Bonanza y La Aparecida, ambos previstos hasta las 15.00 horas del jueves.

En la A-31, además del accidente de Villena, continúan los trabajos entre Casas de Menor y La Encina, con el carril derecho cerrado hasta las 19.00 horas. También siguen las obras en el entorno de Alicante y El Bacarot, donde hay cierre del carril izquierdo entre los kilómetros 238 y 237, y arcén cerrado a la altura de El Bacarot hasta el 30 de abril.

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La recomendación para quienes circulen durante la mañana es extremar la precaución en la A-70 por Fontcalent y Santa Faz, donde se concentran las retenciones más importantes, y en la A-31 por Villena, por la presencia de un obstáculo fijo tras un accidente.

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