Satse acusa a Marciano Gómez de inventar excusas para alargar la puesta en marcha de las 35 horas

El Sindicato de Enfermería Satse ha afirmado este miércoles que el acuerdo para implantar las 35 horas en la sanidad pública de la Comunidad Valenciana "no tiene necesidad de negociarse ya que fue firmado en marzo de 2023" y al respecto ha criticado que desde que accedió al cargo el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, no ha hecho más que "bloquear deliberadamente dicho acuerdo" con "excusas".

El sindicato de enfermeros se ha pronunciado así en un comunicado ante la convocatoria por parte de la Conselleria de Sanidad de una Mesa Sectorial para el próximo lunes 4 de mayo con el objeto de iniciar la negociación de la implantación de las 35 horas en Sanidad.

Incrementar plazas de enfermeros y fisios

Al respecto, ha anunciado que acudirá a la Mesa Sectorial con "la firme intención de poner todo de su parte en este proceso negociador para lograr las 35 horas siempre que en el documento final se establezca una partida presupuestaria suficiente para incrementar las plazas de enfermería y fisioterapia, cubrir los cupos de enfermería en Atención Primaria y que se mantengan las presencias en Servicio de Emergencias Sanitarias y centros de transfusiones". Igualmente, exigirán que la implantación de las 35 horas sea efectiva a 1 de enero de 2027, ya que los profesionales sanitarios llevamos desde el 2023 reclamando las 35 horas.

El sindicato de Enfermería ha criticado que Gómez "lleva alegando diferentes motivos durante estos tres años que no tienen ningún fundamento real ni ninguna razón de peso más allá de alargar flagrantemente su puesta en marcha" y que "ha impuesto una política basada en decisiones unilaterales, el desprecio al diálogo social y el deterioro consciente de la negociación colectiva y de la calidad de la asistencia sanitaria, mientras otras comunidades autónomas alcanzaban acuerdos y ponían en marcha las 35 horas".

Agencia Atlas / Archivo

Faltan tres comunidades

De hecho, en estos momentos, ha señalado que las únicas comunidades que no tienen las 35 horas son Madrid, Navarra, Cataluña y Comunidad Valenciana. Esta situación ha perjudicado "gravemente" la conciliación laboral y personal de los profesionales valencianos, "así como la captación y fidelización de personal sanitario con fuga de profesionales a otras comunidades agravando los problemas estructurales del sistema".

Por ello, ha considerado que el hecho de que ahora plantee su renegociación tiene "un claro fin políticos antes las futuras elecciones autonómicas, sin darse cuenta que lo que está en juego son los derechos de miles de profesionales sanitarios" y ha advertido de que la confianza de los profesionales sanitarios con este conseller está "seriamente dañada después de que se haya negado a escucharlos durante los últimos tres años".

Recorte encubierto

Además, ha advertido de que no aceptarán una implantación de esta jornada sin "un refuerzo de plantilla porque sería un recorte encubierto" y tampoco será un posible un acuerdo si la Conselleria de Sanidad "no rectifica su política de continuar sin cubrir bajas, permisos y vacaciones, obligando al personal a asumir sobrecargas de trabajo inadmisibles".

Satse ha confiado en que el anuncio del conseller lleve a "una negociación y un compromiso real de cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados", aunque "les resulta difícil de creer a estas alturas" porque "la realidad es que esta conselleria mantiene paralizada la negociación desde marzo de 2024".

De hecho, ha señalado que las 35 horas "no ha sido el único incumplimiento" del conseller, pero "sí el más prolongado en el tiempo y el más grave por las veces en que ha faltado a su palabra". Entre otros "incumplimientos", han aludido a "las 300 enfermeras escolares, la contratación en festivos para cubrir bajas y permisos, la retirada de los sábados como jornada ordinaria y el plan de autoconciertos, o los módulos para acabar con las listas de espera".

También CSIF

CSIF Sanidad ha pedido a las comunidades que aún no han implantado la jornada laboral de 35 horas semanales "convocar de inmediato" sus mesas sectoriales.

En la Comunidad Valenciana continúa pendiente la aplicación efectiva de los acuerdos alcanzados al respecto, pese a los compromisos asumidos y a las reiteradas demandas de los profesionales, apunta el sindicato.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Resolución de 14 de abril de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se fijan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, "supone un nuevo impulso" para extender la jornada ordinaria de 35 horas semanales al conjunto de las administraciones públicas.

"La decisión del Gobierno sí elimina cualquier excusa política o presupuestaria para aquellas administraciones que todavía no han recuperado las 35 horas semanales en sanidad", considera CSIF que, recuerda, "si el Estado ha sido capaz de recuperar esta jornada en la Administración General del Estado, las comunidades autónomas deben hacer lo mismo en sus respectivos servicios de salud mediante la convocatoria urgente de las mesas sectoriales correspondientes".