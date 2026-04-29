Otros seis mil pacientes dejaron de ser atendidos en la provincia de Alicante el lunes por la huelga de médicos

La huelga de médicos que se celebra esta semana en todo el país sigue sumando cancelaciones de citas e intervenciones quirúrgicas en cascada en todo el país y también en nuestro territorio. Según los datos oficiales que ofrece este miércoles la Conselleria de Sanidad, solo en la primera jornada de paros, el lunes, se vieron afectados 16.029 actos sanitarios en la Comunidad Valenciana, de ellos unos seis mil en la provincia de Alicante entre atenciones en consultas externas, técnicas, cirugías y citas de Atención Primaria.

En esta tercera jornada consecutiva de paro, el seguimiento oscila en la provincia entre el 13,5 % que da la Generalitat y el 90 % que afirma el Sindicato Médico, convocante de las movilizaciones, en los hospitales. Como ejemplo, pacientes que han acudido a una consulta con el alergólogo en el Hospital de Alicante se han encontrado con que su médico estaba de huelga, aunque otros del servicio no, pero no les han atendido, comunicándoles que les citarán de nuevo en un par de semanas.

Precisamente ante los centros sanitarios se ha celebrado una nueva protesta entre las 11 y las 11.30 horas, como ha ocurrido ante el Hospital de Sant Joan, aperitivo de la manifestación que se celebrará a partir de las 18.00 horas en Valencia, en la plaza de la Reina, con participación de facultativos alicantinos que se desplazarán en un autobús fletado por el Colegio Oficial de Médicos y en coches particulares.

El Sindicato Médico señala a la población que no pretende aumentar las "inaceptables" listas de espera sino defender la sanidad pública

Abogacía

En total sumando las huelga médicas de diciembre, febrero, marzo y el lunes 27 de abril, se han producido un total de 223.274 cancelaciones de actividades médicas entre las tres provincias. Así, siempre según Sanidad, 90.618 personas han dejado de ser atendidas en consultas externas en este periodo, 26.848 en técnicas, 3.187 en quirófano y 102.621 en los centros de salud.

Ahora el sistema público tendrá que recuperar todo ese volumen de trabajo cancelado. El Sindicato Médico CESCV, entidad convocante de las protestas, ha emitido un comunicado en el que se hace eco del informe remitido por la Abogacía de la Generalitat Valenciana ante la demanda interpuesta por unos servicios mínimos considerados como abusivos durante los paros, así como de los datos oficiales de la Conselleria de Sanidad. Pues pese a "cuantificar el seguimiento de la huelga como bajo, cifra los efectos ocasionados en la asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana por la huelga médica en esta Comunidad durante los meses de diciembre 2025, febrero y marzo 2026 en 200.000 personas afectadas".

"Estos pacientes han debido de ser reprogramados, colapsando los servicios sanitarios e incrementando los días de demora, saturando la asistencia y produciendo una merma en la asistencia sanitaria, aun respetando los servicios mínimos establecidos", indican en el texto.

Médicos a las puertas del Hospital de Sant Joan en la movlización de este miércoles / Héctor Fuentes

Listas de espera

El Sindicato Médico manifiesta que no es intención del colectivo perjudicar a la población "incrementando las ya de por sí inaceptables listas de espera, sino todo lo contrario, exigir a las administraciones sanitarias, terminar de una vez por todas con la situación de sobrecarga asistencial, exceso en el número de horas de trabajo y maltrato laboral que contribuye a que estas cifras crezcan mes a mes. Por ello pedidos el apoyo de la ciudadanía a nuestras reivindicaciones como la única forma válida para revertir esta situación y defender la sanidad pública", apunta la organización en el comunicado emitido en este tercer día de conflicto.

En cuanto al seguimiento del tercer día de conflicto consecutivo, de nuevo difieren ampliamente los datos entre Sanidad y el sindicato convocante. Según la conselleria, la provincia de Alicante sigue por delante en el éxito de la convocatoria, con un 13,50 % de paro entre los médicos que no estén de servicios mínimos, por un 7,09 % en Valencia y un 4,58 % en Castellón. La media es de un 8,89 % en la Comunidad Valenciana.

La Generalitat sitúa el seguimiento este miércoles en un 13,50 % en la provincia y la entidad convocante en un 90 % en los hospitales

Menor en Atención Primaria

Desde CESCV apuntan que "siguiendo la línea de ayer martes, la participación está siendo extraordinaria con un seguimiento cerca de un 90 %, teniendo en cuenta que los servicios mínimos en los hospitales está siendo de entre un 75 % y un 100 %, según los departamentos".

En Atención Primaria se mantiene en un 50 %, una línea de menor participación que los médicos atribuyen a las agendas colapsadas de por sí y a la enorme cifra de consultas a recuperar si el paro es masivo.

Servicios mínimos

Muy protestados por el Sindicato Médico, son los mismos que en anteriores convocatorias. Los recursos son del 75 % en la media de todos los servicios y se repetirán en las próximas semanas de huelga convocadas en mayo y en junio, aunque en algunos llegan al 100 %.

Así ocurre en diálisis, radioterapia, programa de trasplantes, UCI y Unidades de Reanimación, en hospitales de día, quirófanos programados con prioridad 1 y 2, así como en oncología. También en los Puntos de Asistencia Sanitaria (PAS) y Puntos de Atención Continuada (PAC) de Atención Primaria y en el CICU-SAMU. En el resto, 75 %, como en consultas o salas de hospitalización.