Sin sombras en las calles comerciales de Alicante: los toldos que prometió Barcala no estarán listos este verano

El verano llegará a Alicante antes que las sombras. Los toldos prometidos por el alcalde, Luis Barcala, en algunas de las principales vías comerciales de la ciudad no estarán listos, al menos, hasta que pase la temporada alta. La colocación de estos sombrajes, pactada por el PP y Vox el pasado año, no ha salido a concurso por ahora. Lo que, de acuerdo con los plazos habituales de un procedimiento de adjudicación, extendería su puesta en funcionamiento más allá del periodo estival.

El gobierno popular de Luis Barcala pactó con Vox su instalación el pasado año, pero no llegó a materializarse. En concreto, los ultras exigían dotar de sombra a la avenida de la Constitución (tras la polémica por la tala de las melias) y la calle San Mateo, como algunos de los principales viales comerciales y de paseo en la ciudad, junto con distintas zonas de juegos infantiles. En este sentido, el Consistorio solo ha avanzado en los toldos para los parques: en enero se recibieron las ofertas para proteger zonas de juego de la plaza Florida Portazgo y las avenidas de Niza y Unicef, que se espera adjudicar en las próximas semanas.

Por lo que respecta a la protección de las calles, la inversión tendrá que esperar. Hasta ahora, la instalación de sombrajes en las vías comerciales de Alicante ni siquiera ha salido a licitación, por lo que, en caso de que se activase de inmediato, aún restarían varios meses para su adjudicación. Tras ello, de acuerdo con los plazos del contrato para la colocación de sombras en parques infantiles, la empresa que resultara adjudicataria contaría con un plazo máximo de al menos tres meses para completar la tarea, demorando su puesta en marcha, al menos, hasta después del verano.

Una promesa que viene de lejos

Su ejecución estuvo más cerca que nunca en 2025, cuando el ejecutivo popular modificó el presupuesto del Ayuntamiento introduciendo inversiones por un valor superior a los 5 millones de euros, en los que se incluía una partida de 207.138 euros para este fin. No obstante, el ejecutivo de Barcala no siempre fue partidario de esta actuación. De hecho, en junio de 2023, el alcalde ya descartó instalar toldos o estructuras similares en la avenida de la Constitución: "No es tan fácil como decir ‘mañana lo ponemos’. Los árboles están creciendo más deprisa de lo esperado, pero el sombraje es un problema por la ola de calor", dijo entonces. Insistido por los medios, zanjó el debate: "Pues no. En el proyecto inicial no estaba previsto nada. No tendría sentido incluir ahora un modificado".

La negativa del regidor despertó las críticas del comercio local, que presionó para que los populares cambiasen de postura. La asociación Corazón de Alicante trasladó al Ayuntamiento, a través de la Junta de Distrito 1, un listado de zonas prioritarias donde consideran imprescindible la instalación de estructuras de sombra. Entre ellas, destacaban la avenida de la Constitución, junto con calles como Gerona, la del Teatro, Bailén y San Francisco (la conocida como "calle de las setas"), donde se concentra buena parte de la actividad económica y turística. El colectivo insistía en que la falta de sombra dificulta la movilidad peatonal durante los meses de calor, especialmente en verano y su presidente, Vicente Armengol, aseguraba que la petición no era nueva. "Hemos pedido, siempre con criterio técnico, zonas donde colocar los sombrajes que hacen falta, como el Casco Antiguo y la avenida de la Constitución. Son áreas comerciales que no tienen sombra adecuada para que la gente pasee", explica Armengol.

Finalmente, la presión de los comerciantes y las negociaciones con el grupo Vox para la aprobación de los presupuestos municipales llevaron al PP de Luis Barcala a protagonizar una nueva cesión a los ultras, anunciando la instalación de estos sombrajes. Preguntada por cuándo se espera poner en marcha su colocación, la portavoz del ejecutivo, Cristina Cutanda, evitó dar detalles al respecto y aseguró que se comunicaría a los medios "cuando haya novedades".