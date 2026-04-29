Estos son los 20 restaurantes baratos de Alicante mejor valorados en Tripadvisor

Comer bien en Alicante no siempre exige una cuenta larga. La ciudad cuenta con una amplia oferta de restaurantes económicos que acumulan buenas valoraciones de los usuarios en Tripadvisor, donde los locales se ordenan a partir de criterios como opiniones, puntuación, rango de precios, ubicación y otros atributos de cada establecimiento. La propia plataforma explica que clasifica los restaurantes combinando visitas a la página, reseñas y datos agregados de interacción de los clientes.

En la categoría de restaurantes baratos, Alicante reúne centenares de resultados. Tripadvisor muestra más de 300 opciones económicas en la ciudad, una cifra que confirma la variedad de la oferta para quienes buscan comer fuera sin disparar el presupuesto.

Los más puntuados por los clientes

Entre los mejor situados aparece Falafelmanía Restaurante Vegetariano y Vegano Oriental, con una puntuación de 4,9 y 575 opiniones. Su propuesta libanesa, vegetariana y vegana lo coloca como una de las opciones más destacadas para quienes buscan comida oriental a precio contenido.

También figura Circo Alicante, con 4,5 sobre 5 y 646 opiniones. Su cocina se mueve entre lo americano y lo internacional, con una oferta informal y comentarios que destacan especialmente el servicio y el ambiente. Tripadvisor recoge además reseñas recientes que subrayan sus hamburguesas y su ubicación en el centro de Alicante.

La tercera posición la ocupa La Crispeta, uno de los nombres con más volumen de reseñas de la lista: 4,6 y 1.243 opiniones. Su cocina mediterránea y europea la convierte en una opción muy popular para comidas y cenas, con comentarios que valoran tanto la atención como la experiencia en familia.

La cocina andaluza también tiene presencia con Alma Del Sur Alicante, una freiduría con “alma del sur” que alcanza un 4,5 y suma 584 opiniones. Marisco, platos mediterráneos y una propuesta pensada para quienes buscan sabor reconocible sin grandes formalidades.

Entre los locales de tapeo destaca D’Tablas Alicante, con 4,3 y 1.876 opiniones, el restaurante con más reseñas de esta selección. Su fórmula de tapas y ambiente de bar mediterráneo lo convierte en una opción muy concurrida para quienes quieren picar algo de forma variada.

Establecimientos de hostelería: barra, sala y cocina / Europa Press

La lista continúa con El Garaje Bar Alicante, valorado con 4,1 a partir de 609 opiniones, y con una propuesta de bar mediterráneo. Después aparece Ristorante Pizzeria Ginevra Alicante, con una nota muy alta, 4,8, aunque con menor volumen de reseñas: 104 opiniones. Su especialidad es la cocina italiana y la pizza, con el añadido de cerveza artesanal.

Otra pizzería incluida es Pizzeria Da Nonna Nina, con 4,4 y 198 opiniones, seguida de Lizarran, clásico de tapas y pinchos, que obtiene un 4,0 con 621 opiniones. En ambos casos, la clave está en una oferta informal, reconocible y apta para comidas rápidas o cenas sencillas.

Entre las opciones más pequeñas, pero muy bien puntuadas, figura Sampa Picnic Bar, con 4,8 y 65 opiniones. Su propuesta mezcla bar, café y tapas brasileñas. También aparece Chico Calla Alicante, con 3,9 y 530 opiniones, centrado en tapas y cocina mediterránea.

La cocina de Oriente Medio vuelve a la lista con Kaf Restaurante halal, que alcanza un 4,7 con 68 opiniones, mientras que Cervecería Layton suma 4,3 y 141 opiniones, con un perfil de bar y cervecería ideal para picoteo.

La parte más saludable y vegetal llega con La Voladora Restaurante, valorado con 4,5 y 95 opiniones, presentado por algunos usuarios como uno de los mejores restaurantes veganos de Alicante. En el apartado italiano destaca especialmente Vecchio Forno Italiano, con 5,0 y 47 opiniones. Tripadvisor lo describe como una panadería italiana con café artesanal, arancini, pizzette, calzone, focaccia, panini y repostería, entre otros productos.

La lista de los 20 mejores en Tripadvisor se completa con Tapas Y Mas, con 4,7 y 30 opiniones; Crêperie El Molino de Paris, con 4,8 y 45 opiniones; Laesquina Cervecería by Fran & Adan, con 5,0 y 36 opiniones; T en T Tapas en Tablas, con 4,4 y 67 opiniones; y Colombiapan SL, con 4,5 y 152 opiniones, especializado en cocina latina y café.

La lista de los 20 restaurantes baratos de Alicante con mejor valoración en Tripadvisor. / INFORMACIÓN

Como siempre ocurre con este tipo de rankings, conviene leer la lista con algo de contexto: no es lo mismo un local con 1.800 opiniones que uno con 30, aunque ambos tengan buenas notas. La puntuación orienta, pero el número de reseñas ayuda a medir la consistencia de la valoración. En cualquier caso, la selección deja una idea clara: Alicante tiene una oferta barata muy variada, con opciones para tapear, comer pizza, probar cocina libanesa, tomar crepes o apostar por propuestas veganas sin salir del rango económico.