La Aemet confirma un puente de 1 de mayo nuboso y con lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lo va confirmando en el parte de cada día. No será un puente de 1 de mayo de sol y playa, el Día Internacional de los Trabajadores lloverá y el cielo estará muy cubierto, previsión que se repetirá a intervalos estos días y que seguirá todo el fin de semana -aunque el sábado las lluvias se esperan más escasas-. En Alicante ciudad las primeras precipitaciones caerán el jueves por la tarde y, a partir de entonces, empezará el fin de semana lluvioso.

Este miércoles, sin embargo, se esperan intervalos nubosos en la provincia donde el sol será algo más protagonista. Dénia o Elche presentarán cielos más cubiertos aunque sin precipitaciones a la vista durante el día de hoy.

Alicante

El cielo irá ganando nubosidad a lo largo del día hasta quedar nuboso, en una jornada variable y con posibilidad de chubascos débiles por la tarde. El viento soplará moderado, primero desde el interior y después desde el mar, sin especial incidencia. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 24 grados, con ambiente templado y sensación agradable en las horas centrales.

Elche

La mañana comenzará con claros, pero las nubes irán en aumento hasta dejar un panorama más cubierto al final del día, sin descartar alguna lluvia débil. El viento será suave y variable, perdiendo fuerza por la noche. Los termómetros marcarán entre 12 y 26 grados, con calor moderado al mediodía.

Benidorm

Jornada de transición en la costa, con intervalos nubosos que alternarán con momentos de sol y posibilidad de lluvia ligera hacia la tarde. El viento cambiará de dirección y soplará con intensidad moderada en algunos tramos. Las temperaturas se moverán entre 15 y 22 grados, con ambiente suave.

Elda

El día se presentará variable, con nubes y claros durante la mañana y riesgo de precipitaciones débiles a partir de la tarde. El viento será moderado del sur, sin provocar cambios bruscos en la sensación térmica. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 25 grados, con mañana fresca y tarde cálida.

Torrevieja

Predominarán los claros durante buena parte del día, aunque las nubes aumentarán progresivamente sin descartar alguna lluvia aislada. El viento soplará moderado desde el mar, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas quedarán entre 14 y 22 grados, con ambiente templado.

Orihuela

El tiempo será en general estable por la mañana, pero la nubosidad irá creciendo y podría dejar algún chubasco débil más adelante. El viento será suave del sureste, sin complicaciones destacables. Los valores térmicos oscilarán entre 12 y 26 grados, con calor moderado a mediodía.

Alcoy

El interior amanecerá con cielo cubierto y ambiente más fresco, manteniéndose la nubosidad abundante durante la jornada y con mayor probabilidad de lluvia débil que en la costa. El viento soplará flojo del nordeste. Las temperaturas irán de 9 a 23 grados, con contraste entre mañana fresca y tarde templada.

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Dénia

La jornada comenzará con nubes bajas y ambiente húmedo, evolucionando hacia intervalos nubosos con riesgo de lluvias débiles dispersas. El viento del norte será moderado y se dejará notar en el litoral. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 22 grados, con sensación suave durante el día.