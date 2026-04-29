El Tortilla Fest llega a Alicante: estas son las fechas y el lugar donde se celebrará
La Plaza Séneca acogerá el evento durante dos fines de semana en los que tendrán lugar degustaciones, concursos y música
Un evento dedicado al plato que muchos califican como el mejor de la gastronomía española (y sí, solo en el top 20 habría mucha competencia), un festival donde la patata y el huevo se aúnan para dar lugar a uno de los conflictos nacionales más antiguos: "¿Con o sin cebolla?" El Tortilla Fest llega a Alicante para júbilo de aquellos que no pueden pasar sin, al menos, un pincho semanal.
Qué días se celebra el Tortilla Fest
El festival dedicado a la tortilla de patatas se celebrará los fines de semana del 15–17 mayo y el 22–24 mayo en la Plaza Séneca de Alicante. Desde la organización detallan que el evento contará con degustaciones, votación popular y de un jurado experto, showcookings, música, y "mucho ambiente".
Se trata de un "plan para venir con hambre, curiosidad y ganas de descubrir cuál será la mejor tortilla. Sigue la cuenta y estate pendiente de todas las novedades", detallan.
Locales de la provincia
Cada local que se presente al festival deberá participar con una tortilla clásica y una tortilla especial. Desde las redes sociales del Tortillas Fest ya han adelantado algunas propuestas "mágicas" que incluyen innovaciones tales como la tortilla carbonara del Paquita's (Plaça d’Altabix 3, Elche) y más propuestas que irán presentando.
El debate y la degustación estarán literalmente servidas: jugosa o más hecha, con cebolla o sin cella, clásicas o innovadoras... desde el festival prometen que habrá para todos los paladares.
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