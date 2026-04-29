Vecinos de San Gabriel en Alicante: "Estamos desbordados, solución el quinto médico"

"¿Sabías que un médico de Familia debería atender a un máximo de 1.300 pacientes para darnos una atención digna? Las cuatro profesionales que nos atienden en el consultorio médico de San Gabriel tienen asignados 1.700 pacientes cada una, a lo que hay que añadir que la media de edad de los usuarios supera los 45 años", además en un barrio cada vez más envejecido con un incremento también de la población de la tercera edad.

Los vecinos afirman sentirse desbordados porque las citas médicas se demoran y ven que las profesionales actuales no dan abasto, de ahí su reclamación de un quinto médico para un barrio en crecimiento. Esta tarde vuelven a las calles en una manifestación ante el consultorio de San Gabriel con el apoyo de Marea Blanca Comarcas del Sur: será la quinta que realizan en los últimos meses. En la anterior, este colectivo aprovechó para protestar por las listas de espera que no dejan de aumentar.

Traslado

"No solo pedimos más personal, exigimos el traslado inmediato a las nuevas instalaciones. No podemos permitir que un edificio terminado coja polvo mientras nosotros seguimos en condiciones precarias". Porque hay un local próximo al actual consultorio, que se ha quedado pequeño, con el compromiso de traslado pero que no termina de llevarse a cabo.

"Seguimos en un centro inaugurado en 1998, con instalaciones obsoletas y claramente masificadas. Veintiocho años después, nuestra sala de espera es la calle. Esto no es una metáfora. Es nuestra realidad que experimentamos día a día. Hemos actuado con responsabilidad", insisten los vecinos.

En el caso del consultorio de San Gabriel, según ha explicado en protestas anteriores la presidenta vecinal, Paz Sotodosos, cada una de las cuatro médicas atiende a cerca de 1.700 pacientes, en su mayoría con edades superiores a los 50 años, lo que implica una mayor demanda asistencial y una complejidad añadida en el seguimiento de patologías crónicas. Este volumen de trabajo dificulta una atención adecuada y repercute directamente en la calidad del servicio. Además, solo tienen un pediatra titular.

C. Suena

Esfuerzo de los profesionales

"Insistimos en que no se trata de una crítica a los profesionales sanitarios que están realizando un esfuerzo extraordinario para atender al barrio incluso en las jornadas de huelga, sino de una reclamación dirigida a la administración competente para que adopte medidas concretas y urgentes", han aclarado desde la entidad convocante de la medida.

De hecho, en convocatorias anteriores de paro médico las facultativas no han podido sumarse ante la gran demanda de citas de pacientes que tienen en Atención Primaria.

Síndic

Las familias de este barrio de Alicante presentaron una denuncia ante el Síndic de Greuges por la insuficiente plantilla que tiene el centro sanitario para atender a una población de entre 10.000 y 12.000 habitantes, ya que también tiene asignados parte de Gran Vía Sur y Urbanova. De momento no han recibido comunicación de la institución que dirige Ángel Luna.

“La Atención Primaria es el pilar de la sanidad pública. Cuando se debilita, se debilita todo el sistema”, han señalado desde la entidad vecinal. La falta de medios, de hecho, provoca desde hace meses graves retrasos en la obtención de citas y una la sobrecarga asistencial, agravada en los últimos años, debido al excesivo cupo de pacientes.

"Esta situación no es una mera reivindicación vecinal. Es una cuestión institucional. Y, sin embargo, seguimos sin soluciones concretas. No puede ser que un barrio tenga que movilizarse para que le contesten. No puede ser que el silencio administrativo sea la respuesta ante una sobrecarga evidente. No puede ser que la planificación sanitaria llegue siempre tarde a los barrios que crecen", concluyen los vecinos.