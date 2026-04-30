¿Abren los supermercados y centros comerciales de Alicante el 1 de mayo?
Este viernes es festivo en el calendario laboral y escolar por lo que los más afortunados podrán hacer puente
Después de la Semana Santa, en Alicante todavía nos queda un buen puente del que disfrutar. Y es que este viernes es festivo nacional ya que se celebra el Día del Trabajo. El 1 de mayo es uno de los días festivos marcados en el calendario laboral y escolar y este año, con más motivo al caer en vísperas del fin de semana.
Si estás pensando en aprovechar este día para realizar tus compras o visitar un centro comercial, aquí puedes consultar si están abiertos algunos de los principales supermercados y comercios de la ciudad de Alicante.
Horario de apertura de Lidl el 1 de mayo en Alicante
Según hemos podido comprobar en la web de Lidl, el 1 de mayo todos los supermercados de la ciudad cierran sus puertas.
Horario de apertura de Carrefour el 1 de mayo en Alicante
Los supermercados Carrefour de la provincia de Alicante permacerán cerrados este 1 de mayo pero sí estarán abiertos los centros Carrefour Express distribuidos por la ciudad.
Horario de apertura de Aldi el 1 de mayo en Alicante
Los supermercados Aldi de la provincia de Alicante no abren sus puertas el Día del Trabajador, según su página web.
Horario de apertura de El Corte Inglés el 1 de mayo en Alicante
El Corte Inglés de la ciudad de Alicante permanecerá cerrado el Día del Trabajador.
Horario de apertura del centro comercial Puerta de Alicante
El centro comercial Puerta de Alicante no cuenta entre sus festivos de apertura 2026 el Día del Trabajador, por lo que este viernes permanecerá cerrado. No así su zona de restauración y cines.
Horario de apertura del centro comercial Gran Vía
El centro comercial Gran Vía de Alicante sólo abrirá este 1 de mayo su zona de restauración.
Horario de apertura del centro comercial Plaza Mar 2
El centro comercial Plaza Mar 2 cerrará sus puertas este viernes y estará abierta su zona de restauración y cines.
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