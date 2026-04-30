Alicante ofrece cursos de mayo a junio para jóvenes: vía ferrata, rafting, buceo, creación de contenido para TikTok y vídeo podcast

El Centro 14 presenta su programa de actividades, de las cuales algunas son gratuitas y otras oscilan entre los 10 y los 20 euros

Un grupo de jóvenes haciendo rafting

O. Casado

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alicante (Centro 14) ha publicado el programa del segundo cuatrimestre, entre mayo y agosto, con 20 actividades y talleres sobre competencias digitales, multiaventuras o experienciales. Un total de 360 jóvenes de entre 12 y 30 años podrán inscribirse en estas actividades gratuitas o con una cuota de inscripción reducida que oscila entre los 10 y los 20 euros, teniendo prioridad en el acceso aquellos que no hayan participado en ediciones anteriores.

Entre las actividades programadas se encuentran fundamentalmente actividades de multiaventura como tirolinas, barranco seco y vía ferrata, rafting, deportes náuticos, snorkel, senderismo, remo, minigolf, barranco acuático, paddle surf, kayak, surf, buceo, puenting, además de talleres y cursos sobre Stop Motion, competencias digitales y administración electrónica, creadores de contenido profesional (Tiktokers), Punch Needle (obra textil), pastelería y dulce de jengibre o realización de video podcast.

Programa de actividades

1º.- CURSO DE CREA Y REALIZA TU PROPIO VIDEO PODCAST.

  • Fechas y horarios: 20 , 27 MAYO. 3, 10, 17 JUNIO. 1, 8, 15 JULIO. MIÉRCOLES.
  • HORARIO : 18.00 – 20.00h
  • Lugar: B.MOVIE AUDIOVISUAL SCHOOL. C/ Italia 33, 03003. Alicante
  • Nº de plazas: 10 Edad: 15 – 30 años Inscripción: 10€

2º.- TALLER CREA TU CASITA DULCE DE JENGIBRE / INICIACIÓN PASTELERÍA

  • Fechas y horario: 30 DE MAYO. SÁBADO
  • HORARIO : 11.00 – 13.00h
  • Lugar: Mundo Galleta. C./ San José 25, local 5, 03690 San Vicente (Alicante)
  • Nº de plazas: 12 Edad: 12 – 16 años Inscripción: GRATUITO
3º.- CURSO PUNCH NEEDLE CREA TU OBRA TEXTIL

  • Fechas y horarios: 22, 29 DE MAYO. 5,12 DE JUNIO. VIERNES
  • HORARIO : 17.00 – 19.00
  • Lugar: Taller Rocking Flowers. C/ Camino del faro n 11, 03540 Alicante.
  • Nº de plazas: 10 Edad: 15 – 30 años Inscripción: 10€

4º.- MULTI AVENTURA: TIROLINAS + K1 + K2 + BARRANCO SECO + VIA FERRATA

  • Fechas y horario: 24 DE MAYO. DOMINGO
  • Horario: 09.00 a 1400 h (INCLUIDO DESPLAZAMIENTO Y 4H LA ACTIVIDAD)
  • Lugar: ELDA / ALICANTE
  • Nº de plazas: 14 Edad: 15 – 30 años Inscripción: 15 €

5º.- CURSO TIKTOKERS CREADORES DE CONTENIDO PROFESIONAL

  • Fechas y horario: 2,9,16, 30 DE JUNIO. MARTES
  • Horario: 18.30 a 20.00h
  • Lugar: ACADEMIA ROBOTIKÍDS C/ De la Belléa del Foc, 6. local 5 03015 Alicante
  • N.º de plazas: 14 Edad: 16 – 30 años Inscripción: 10 €
6º.- CURSO COMPETENCIAS DIGITALES. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

  • Fechas y horario: 4, 11, 18, 25 JUNIO, 2, 9, 16, 23 JULIO. JUEVES.
  • HORARIO : 17 – 19.30h
  • Lugar: IG. Formación Escuela Profesional. C/ Enriqueta Ortega 17, 03005 Alicante
  • Nº de plazas: 15 Edad: 15 – 30 años Inscripción: 10€

7º.- MULTI AVENTURA: RAFTING EN CIEZA (RÍO SEGURA) MURCIA

  • Fechas y horario: 14 DE JUNIO. DOMINGO
  • Horario: 08.00 a 16.00 h
  • Lugar : CIEZA. MURCIA.
  • Nº de plazas: 14 Edad: 15 – 30 años Inscripción: 15€

8º.- TALLER DE STOP MOTION

  • Fechas: 27 JUNIO. SÁBADO
  • Horario: 10.00 -11.30H
  • Lugar: ACADEMIA ROBOTIKÍDS C/ De la Belléa del Foc, 6. local 5 03015Alicante
  • N.º de plazas: 14 Edad: 12 – 16 años Inscripción: GRATUITO
9º.- MULTI AVENTURA: BARRANCO DEL CASTELLET + FERRATA FUENTE DEL CHORRICO DE TOUS ( VALENCIA)

  • Fechas y horario: 28 DE JUNIO. DOMINGO
  • Horario: 09.00 a 1400 h (INCLUIDO DESPLAZAMIENTO Y 4H LA ACTIVIDAD)
  • Lugar :TOUS / VALENCIA
  • Nº de plazas: 14 Edad: 15 – 30 años Inscripción: 15€

10º- CAMPUS SEMANAL AVENTURA: MULTIAVENTURA, EXPLORACIÓN Y DEPORTES NÁUTICOS

  • Fechas y horario: 4 SEMANAS JULIO : 6 al 10 / 13 al 17 / 20 al 24 / 27 al 31 /
  • Horario: HORARIO : 10 -14 DE LUNES A VIERNES.
  • Lugar: BLUE VALLEY STORE PLAYA SAN JUAN Av/ Costa blanca 114,03540 Playa San Juan / Alicante
  • Nº plazas: 80 (20/sem.) Edad: 12-17 años Inscripción: 20€ / SEMANA

11º. MULTI AVENTURA: SNORKEL Y SENDERISMO EN MASCARAT (ALTEA)

  • Fechas y horario: 8 DE JUNIO. DOMINGO
  • Horario: 09.00 a 15.00 h (INCLUIDO DESPLAZAMIENTO Y 4H LA ACTIVIDAD)
  • Lugar : ALTEA - CALP/ ALICANTE
  • Nº de plazas: 14 Edad: 15 – 30 años Inscripción: 15€
12º.-TALLER DE NEON MINIGOLF

  • Fechas y horario: 18 DE JULIO. SÁBADO.
  • Detalle de la actividad: COMIDA INCLUIDA
  • Horario: 12,00.a 15,00 h
  • Lugar : CENTRO NEÓN MINIGOLF C/ NAVAS 47, 03001,ALICANTE .
  • Nº de plazas: 15 Edad: 12 – 16 años Inscripción: Gratuito

13º.- CAMPUS NÁUTICO DE REMO SEMANAL

  • Fechas y horario: JULIO: 20 al 24 / 27 al 31/agosto. AGOSTO: 3 al 7/ 10 al 14 /
  • Horario: HORARIO : 17 -19 H
  • Lugar: Club Náutico Alicante Costa Blanca. Avda. De la Condomina, 20. Edif. Akra Leuka. 03016 Alicante.
  • Nº plazas: 32 (8/sem.) Edad: 12-17 años Inscripción: 20€ / SEMANA

14.- MULTI AVENTURA: BARRANCO ACUÁTICO RIO COSCO (XIXONA)

  • Fechas y horario: 26 DE JULIO. DOMINGO
  • Horario: 08.00 a 16.00 h
  • Lugar : XIXONA. ALICANTE
  • Nº de plazas: 14 Edad: 15 – 30 años Inscripción: 15€
15º.- MULTI-AVENTURA: SUP / PADDLE SURF YOGA + MINDFULNESS

  • Fechas y horario: 8 DE AGOSTO. SÁBADO.
  • Horario: 10.00 a 14.00H / 16.00 A 20.00 (A CONCRETAR)
  • Lugar: La Cantera, RCRA Playa del Postiguet
  • Nº de plazas: 15 Edad: 15- 30 años Inscripción: 15€

16º.- MULTIAVENTURA CURSO DE INICIACIÓN AL SURF

  • Fechas y horario: 18 AGOSTO: MARTES
  • Horario: HORARIO : 10-14 H
  • Lugar: BLUE VALLEY STORE PLAYA SAN JUAN Av/ Costa blanca 114, 03540 Playa San Juan
  • Nº de plazas: 15 Edad: 15- 30 años Inscripción: 15€

17º.- MULTI AVENTURA PUENTING EN VILLENA

  • Fechas : 20 DE AGOSTO. JUEVES
  • Horario: 09.00 a 1600 h (INCLUIDO DESPLAZAMIENTO )
  • Lugar : VILLENA. (ALICANTE)
  • Nº de plazas: 14 Edad: 18 – 30 años Inscripción: 15€
18º.- MULTIAVENTURA : AVENTURA MARINA EN KAYAK + SNORKEL INTERPRETATIVO

  • Fechas y horario: 22 DE AGOSTO. SÁBADO.
  • Horario: 10-14h / 16-20 ( A CONCRETAR)
  • Lugar: BLUE VALLEY STORE PLAYA SAN JUAN Av/ Costa blanca 114,03540 Playa San Juan / Cabo de las Huertas
  • Nº de plazas: 15 Edad: 15- 30 años Inscripción: 15€

19º.- MULTIAVENTURA: DISCOVER SCUBA DIVING – DESCUBRE EL BUCEO

  • Fechas y horario: 24 DE AGOSTO. LUNES
  • Horario: 09.00 a 13.00H ( HORARIO A CONCRETAR)
  • Lugar: CALA PALMERA ( CABO HUERTAS - ALICANTE )
  • Nº de plazas: 14 Edad: 18- 30 años Inscripción: 15€

20º.- MULTIAVENTURA: JORNADA DE MULTIACTIVIDAD NÁUTICA (BIGSUP + PADDLE SURF + KAYAK)

  • Fechas y horario: 27 DE AGOSTO: JUEVES
  • Horario: HORARIO : 10-14 H
  • Lugar: BLUE VALLEY WATERSPORTS C/ del Nudo 1,03540 Playa San Juan / Alicante.
  • Nº de plazas: 15 Edad: 15- 30 años Inscripción: 15 €

Campus Semanal de Aventura

Cabe destacar la organización de un Campus Semana de Aventura, Exploración y Deportes Náuticos durante las cuatro semanas de julio con capacidad para 80 jóvenes de entre 12 y 17 años de edad que se realizará de 10 a 14 horas de lunes a viernes en el Blue Valley Store de Playa San Juan en la avenida Costa Blanca.

También Campus Náutico de Remo semanal entre el 20 de julio y el 14 de agosto en horario de 17 a 19 horas en el Club Náutico Alicante Costa Blanca con 32 plazas y una inscripción, como el anterior, de 20 euros.

  1. El Ayuntamiento de Alicante suspende los expedientes a funcionarios por el caso de Les Naus a la espera de la Justicia
  2. Imanol Arias celebra sus 70 años en el Teatro Principal: 'Me temía lo mejor al saber que volvía a Alicante
  3. Profesores de Alicante denuncian presiones de inspectores y de equipos directivos para adelantar las notas ante la amenaza de huelga
  4. El festival Alacant Desperta cancela su gira por los barrios de Alicante tras el veto municipal a usar dos plazas
  5. La Policía Nacional detiene a una alumna de un instituto de Alicante por venta de cocaína rosa a dos compañeras
  6. El alicantino que perdió una pierna tras el ataque de un tiburón durante su luna de miel en Maldivas: 'Ha sido el episodio más cruel y salvaje de nuestras vidas
  7. Ya es definitiva la fecha para la huelga indefinida de profesores: el 11 de mayo arrancan los paros
  8. Cruces de Mayo en el barrio de Santa Cruz de Alicante: programa completo y mapa de cruces y calles

