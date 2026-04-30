Una gala solidaria de danza para luchar contra el cáncer hereditario

El síndrome de Li-Fraumeni (SLF) es un trastorno genético hereditario poco común que aumenta drásticamente el riesgo de desarrollar múltiples cánceres a temprana edad. Causado principalmente por mutaciones en el gen supresor de tumores TP53, conlleva un riesgo superior al 50 % de padecer un carcinoma antes de los 30 años y hasta un 90 % a lo largo de la vida. Este trastorno hereditario aumenta el riesgo de desarrollar sarcomas, leucemias, tumores cerebrales, cáncer de mama o melanoma.

Sin embargo, es una enfermedad desconocida necesitada de mucha investigación, de ahí el nacimiento reciente de la Asociación Española para la Investigación del Síndrome de Li-Fraumeni (a100cancerfamiliar.org), que reúne a investigadores de hospitales, universidades y centros científicos en España y Europa para mejorar la vigilancia, el tratamiento y el seguimiento de las personas y familias afectadas. Esta aporta el 100% de los fondos recaudados para impulsar el avance del conocimiento sobre este síndrome.

A pesar de que este cáncer hereditario infantil y familiar afecta a millones de personas, el síndrome de Li-Fraumeni se considera una enfermedad rara. "Por eso, decidimos actuar coordinando la recaudación de fondos y a investigadores especializados", explican desde la asociación, que promueve investigación básica, estudios clínicos y becas de investigación y que tiene por lema "Avanzando juntos en la investigación del cancer hereditario".

El objetivo es recaudar fondos que ayuden a tratar esta enfermedad rara en adultos y niños

Alicante colabora

Alicante también quiere colaborar con su conocimiento y apoyar a los afectados y a los médicos en el camino de la investigación. Por este motivo, este domingo se celebrará una gala de danza solidaria en apoyo al conocimiento científico de esta dolencia promovida por la Asociación Española para la Investigación Cáncer Infantil y Familiar TP53-Síndrome de Li-Fraumeni. La actividad tendrá lugar en el Teatro Don Bosco de Alicante, sito en el Colegio Salesianos de la calle Vicente Blasco Ibáñez 1, este domingo 3 de mayo a partir de las 11:30 horas.

La gala será presentada por Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de la Prensa de Alicante (APP); y colaborarán la Escuela Profesional de Danza y Entrenamiento ADN, el Estudio de Danza Inés López, la Escola de Dansa Lorena Moll y la Escuela de Baile Vicente Clarió.

El cartel de la gala que se celebrará en Alicante este domingo a beneficio de la investigación en la citada enfermedad rara / INFORMACIÓN

Fila cero y búsqueda de pacientes

El precio de la entrada es de 5 euros y se puede adquirir en cualquiera de las escuelas mencionadas anteriormente. Para las personas que no puedan asistir pero quieran colaborar se ha creado una fila 0 para donativos, a la que puedes acceder en la dirección https://entradium.com/events/gala-de-danza-solidaria

La asociación, fundada en Granada por Amparo González, quiere financiar una investigación en la ciudad andaluza para avanzar en el conocimiento del cáncer infantil y familiar hereditario, y de hecho están buscando pacientes para participar en este proyecto en el que intervienen profesores de universidad y oncólogos.

Cuatro academias de danza participan en este evento solidario que también tendrá fila cero para donativos

González es bibliotecaria en el departamento de investigación del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Su hermana Gloria reside en Alicante y le está ayudando en la difusión de la gala de danza para recaudar fondos destinados a conocer más sobre esta enfermedad rara.

En cuanto a los participantes, la Escuela de Danza ADN está dirigida por Laura Reguera Aspiroz, nacida en Buenos Aires, donde comienza su carrera en Danza clásica.

El estudio de danza Inés López forma parte del tejido cultural de San Vicente del Raspeig desde hace más de 35 años. Inés López es titulada en Danza Clásica y Danza Española por el Conservatorio Superior de Danza de Alicante.

Larga trayectoria

La Escuela de Danza Lorena Moll nace de una sólida formación y una amplia trayectoria profesional en el mundo de la danza. Su directora ha cursado estudios en el Conservatorio de Danza José Espadero en la modalidad de Danza Española y cuenta además con el Grado Superior en Pedagogía de la Danza.

Vicente Clarió cursa los estudios de Danza Clásica y Baile Español en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante. Pertenece al Ballet de José Espadero más de una década y llega a ser solista. En 1992, descubre los ritmos latinos y empieza su etapa de docencia. En 2003 funda su propia escuela, que a día de hoy es la más antigua de Alicante dedicada exclusivamente a la danza social.