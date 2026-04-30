El Ayuntamiento de Alicante lleva 20 años sin nombrar a un secretario, pese a la obligación legal de cubrir la plaza

Un relevo sin prisa. El Ayuntamiento de Alicante lleva más de dos décadas sin secretario general, pese a que tiene la obligación legal de cubrir la plaza. En este tiempo, el cargo ha sido ocupado de forma accidental por Carlos Arteaga (de 2003 a 2008) y Germán Pascual (de 2008 hasta la actualidad), aunque la normativa vigente otorga a los alcaldes un plazo máximo de tres meses para ofertar el puesto y cubrirlo por la vía de libre designación. En caso contrario, como ocurre en la capital de la provincia, es la Generalitat la que debe alertar al Consistorio de su incumplimiento y advertirle de que, si no subsana el problema, se iniciará un procedimiento de modificación de las características del puesto y su forma de provisión.

La situación actual, en la que la plaza del secretario general se encuentra vacante, se originó en el año 2002, con la jubilación de Lorenzo Plaza Arrimadas, quien había obtenido su cargo en 1984. El salmantino trabajó bajo el mando de cinco alcaldes diferentes (Ramón Malluguiza, Francisco García, Ambrosio Luciáñez, José Luis Lassaleta, Ángel Luna y Luis Díaz Alperi) antes de dejar su puesto y poner fin a su carrera profesional. Desde entonces, otros cinco alcaldes han tenido la oportunidad (y la obligación) de nombrar un sustituto, pero ninguno lo ha hecho: el propio Alperi, que continuó seis años más en la Alcaldía; su sucesora, Sonia Castedo, que estuvo otros seis; Miguel Valor, que apenas estuvo cinco meses en el cargo; el socialista Gabriel Echávarri, que no terminó su único mandato; y el actual regidor, en el cargo desde 2018, Luis Barcala.

Los alcaldes un plazo máximo de tres meses para ocuparlo y deja en manos de la Generalitat la responsabilidad de intervenir si no lo hacen

Durante todos estos años, las competencias han sido asumidas de forma accidental. Primero, por Carlos Arteaga, que ostentó el cargo entre 2003 y 2008, hasta que llegó igualmente el momento de su jubilación. Desde ese momento, la responsabilidad de sus antecesores ha recaído sobre la figura del vicesecretario del Ayuntamiento, Germán Pascual. Todo ello, pese a que el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, otorga un plazo máximo de tres meses a los alcaldes para cubrir las plazas vacantes.

El procedimiento al detalle

En el caso de los municipios de gran población (aquellos que superan los 20.000 habitantes), la fórmula para la provisión de los puestos es la de la libre designación, mientras que la responsabilidad del nombramiento recae directamente sobre el alcalde. Eso sí, el candidato escogido debe reunir una serie de condicionantes concretos (principalmente, ser funcionarios habilitados nacionales con el rango de secretario superior) y ser propuesto por un tribunal, según sus méritos, formación y experiencia.

Si se da la situación de que las administraciones locales incumplen el margen estipulado en el real decreto, es la Generalitat Valenciana la que debe entrar en escena, algo que tampoco ha ocurrido en Alicante. Según la normativa aplicable, "en el caso de que el presidente de la Corporación no realice la convocatoria en el plazo máximo establecido, la comunidad autónoma le requerirá para que efectúe la misma, advirtiéndole de que, de no hacerlo en el plazo indicado, se iniciará un procedimiento de modificación de las características del puesto y su forma de provisión". Es decir, esa plaza dejaría de ser de libre designación.

Sin embargo, en Alicante ninguno de estos dos procesos (la oferta del cargo o la intervención autonómica) se ha iniciado desde la jubilación de Lorenzo Plaza, en 2002. Como resultado de esta inacción, Germán Pascual aglutina las responsabilidades de ambos cargos, vicesecretario y secretario, desde hace cerca de 18 años.