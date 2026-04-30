La conexión demográfica de Alicante y Madrid, cada vez más intensa

La relación entre Alicante y Madrid ya no se explica solo por el turismo, la segunda residencia, el AVE o los vínculos económicos. También se ve cada vez más en el padrón. La revisión anual del Ayuntamiento de Madrid, con datos a 1 de enero de 2026, confirma que Alicante se mantiene entre las provincias con mayor intercambio de población con la capital.

Madrid cerró 2025 con 3.497.277 habitantes empadronados, la segunda cifra más alta de su serie histórica, aunque supone una ligera reducción del 0,67% respecto al año anterior, cuando alcanzó su máximo. En términos absolutos, la ciudad pierde 30.647 personas frente a 2024.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha destacado que la población de la capital se estabiliza en torno a los 3,5 millones de habitantes y que el crecimiento vegetativo vuelve a terreno positivo tras varios años en negativo. En 2025 se registraron 27.097 nacimientos, 884 más que el año anterior, lo que deja un saldo positivo de 564 personas entre nacimientos y defunciones.

Movimientos migratorios

Pero el dato que más interesa desde Alicante está en los movimientos migratorios interiores, es decir, los desplazamientos entre Madrid y otros municipios españoles. La capital mantiene una tendencia negativa en este apartado, con 82.235 altas frente a 120.192 bajas, lo que arroja una pérdida neta de 37.957 personas.

Dentro de esas salidas, la mayor parte se dirige a otros municipios de la propia Comunidad de Madrid, pero entre las provincias de destino más destacadas aparecen Toledo, Barcelona, Valencia, Alicante y Guadalajara. Es decir, Alicante figura entre los territorios que más atraen a quienes dejan la capital.

La conexión funciona también en sentido contrario. El informe municipal señala que, entre los mayores flujos de entrada hacia Madrid desde otros puntos de España, destacan los procedentes de municipios cercanos a la capital y de las provincias de Barcelona, Toledo, Valencia, Málaga y Alicante. Alicante, por tanto, aparece en los dos lados del movimiento: recibe población que sale de Madrid y también envía nuevos residentes a la capital.

Ese doble flujo confirma una relación demográfica cada vez más intensa. Madrid sigue siendo un gran polo de atracción laboral, educativa y empresarial, pero al mismo tiempo expulsa población hacia provincias con mejores condiciones residenciales, menor presión inmobiliaria o mayor calidad de vida percibida. Alicante encaja bien en esa ecuación: conectividad creciente, clima, costa, mercado residencial atractivo para muchos madrileños y una presencia consolidada de segundas residencias que, en algunos casos, acaba convirtiéndose en residencia habitual.

Esa conexión demográfica ayuda a explicar fenómenos visibles en los últimos años: mayor presión sobre determinadas zonas residenciales, interés inmobiliario, movilidad laboral híbrida, traslados familiares y una relación cada vez más fluida entre la capital y la costa alicantina. Madrid estabiliza su padrón, pero parte de sus movimientos interiores siguen mirando hacia el Mediterráneo.

Población extranjera

El padrón madrileño también refleja otra tendencia de fondo: la capital crece sobre todo por la llegada de población extranjera. El saldo migratorio exterior fue positivo en 106.117 personas, con 117.706 altas procedentes del extranjero frente a 11.589 bajas. Las entradas desde Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos, China, Ecuador y México concentran más de la mitad de esos movimientos.

En conjunto, el 80,6% de la población empadronada en Madrid tiene nacionalidad española y el 19,4% extranjera. Si se atiende al lugar de nacimiento, el 69,5% nació en España y el 30,5% en el extranjero. La ciudad, por tanto, se sostiene demográficamente gracias al exterior, mientras pierde vecinos en sus intercambios con otros municipios españoles.

La fotografía interna de Madrid también muestra diferencias por distritos. Solo Vicálvaro, Villa de Vallecas y Barajas aumentan su población empadronada. En el extremo opuesto, los mayores descensos se registran en Centro, Ciudad Lineal y Salamanca. Los distritos más poblados siguen siendo Carabanchel, Puente de Vallecas, Fuencarral-El Pardo y Latina, que concentran casi el 30% de la población municipal.