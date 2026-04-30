El Consell defiende el punto de encuentro familiar en Urbanova pese a las críticas de familias: "La normativa no establece requisitos de distancia"

El Consell respalda el traslado del Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Alicante al Centro Comunitario de Urbanova pese a las críticas de las familias usuarias, que denuncian problemas de acceso, seguridad y conciliación. Así se desprende del informe elaborado por la Conselleria de Servicios Sociales en el mes de febrero acerca del cambio de ubicación del servicio y en el que se señala que el cambio de localización no infringe ninguna normativa, ya que esta "no establece requisitos de distancia" para este tipo de servicios.

La decisión ha sido defendida en un informe, resultado de una inspección realizada el 17 de febrero de 2026, concluye que el PEF de Alicante está plenamente operativo y cumple su función esencial: "garantizar el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores en situaciones de conflicto familiar". La inspección subraya que el servicio es fundamental no solo para Alicante, sino para los 11 municipios adscritos al Departamento 19 del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

Sin embargo, para muchas madres usuarias, la realidad cotidiana es muy distinta. Una de las usuarias denunciaba a INFORMACIÓN en el mes de enero que el traslado del centro desde Lo Morant, en pleno casco urbano y con buenas comunicaciones, a Urbanova, a nueve kilómetros del centro de Alicante, complicaba el acceso a las usuarias, algunas de las cuales dependen del transporte público. "Hay mujeres que deben compartir autobús con su agresor. No hay perspectiva de género en esta decisión", destacaban.

Funcionamiento y supervisión según la Conselleria

El informe de la Conselleria, resultado de la inspección realizada en febrero, subraya que "la Generalitat ha ejercido sus funciones de control y supervisión mediante la visita de la inspección, con un análisis tanto de las instalaciones como del funcionamiento del servicio". La inspección constató, según la información trasladada por la conselleria a INFORMACIÓN, que el PEF de Alicante está "plenamente operativo" y cumple con su finalidad esencial que es "garantizar el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores en situaciones de conflictividad familiar".

El documento señala también que "el centro dispone de un equipo interdisciplinar que realiza reuniones periódicas de seguimiento y las condiciones generales de habitabilidad se consideran adecuadas". Además, informa que "para minimizar riesgos de encuentros no deseados, el centro aplica una programación de turnos diferenciados para los progenitores, asegurando así la protección de los menores y sus familias".

Respecto a la ubicación en Urbanova, la conselleria asegura que "la normativa vigente no establece requisitos numéricos o de distancia específicos para los PEF". Asimismo, en el escrito se reconoce que "algunos puntos de mejora de carácter administrativo o técnico que ya están siendo corregidos", desde Servicios Sociales insisten en que estas cuestiones "en ningún caso invalidan la idoneidad de la atención prestada", aunque no concretan de qué puntos se trata.

Las víctimas vuelven al pleno del Ayuntamiento de Alicante

Este jueves, las afectadas volvieron a llevar sus demandas al pleno del Ayuntamiento de Alicante mediante una declaración institucional presentada por el grupo municipal socialista. En su intervención, las afectadas reclamaron un traslado del punto de encuentro familiar que garantice la seguridad y el interés de los menores, ya que, actualmente, las instalaciones están situadas a nueve kilómetros del centro urbano.

"Es una súplica, tengo una víctima de violencia de género muy cerca y los servicios públicos son clave para ver cómo se recompone una mujer rota", señaló Cristina Camarero, portavoz de las afectadas. La concejala socialista Victoria Melgosa interpeló directamente al alcalde: "Tiene delante a víctimas que le están pidiendo que les escuche".

A pesar de estas críticas, la iniciativa fue rechazada con los votos en contra del PP y Vox.