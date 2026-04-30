Educación asegura que trabaja en una oferta salarial para los profesores con tal de frenar la inminente huelga

La ratificación del inicio de la huelga indefinida del profesorado, a partir del 11 de mayo, ha llevado a la Conselleria de Educación a asegurar que trabaja para evitar un parón inédito que amenaza con generar el caos al final de curso en los colegios, institutos, escuelas de idiomas y de formación de adultos de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad Valenciana.

Un día después de que los sindicatos y asambleas de docentes hayan dado luz verde a esta "guerra" con la Generalitat, la consellera Carmen Ortí ha admitido que "el escenario ideal sería poder llegar a un acuerdo" para que no se realizara la huelga indefinida. "Nosotros estamos trabajando en ese sentido", ha aseverado la responsable de política educativa del Consell.

El pasado 20 de abril, antes de que las organizaciones sindicales confirmaran su amenaza, la consellera de Educación dejó claro que hasta el mes de otoño no podría ofrecer una propuesta al profesorado y lo supeditó a la necesidad de aprobar los nuevos presupuestos autonómicos, algo que encendió a las organizaciones sindicales, tras todo un curso exigiendo cerrar una subida salarial con la que aspiran a cobrar unos 300 euros mensuales más de media.

Sin embargo, este jueves ha dado a conocer que "estamos preparando una propuesta que, en cuanto a la situación financiera de la Comunitat Valenciana lo permita, se va a poner encima de la mesa". En esta línea, ha mostrado su confianza a llegar "a acuerdos que sean positivos tanto para los docentes como para la administración, pero sobre todo para los alumnos y alumnas, que, no tenemos que olvidar, son el motivo de todo nuestro trabajo y del sistema educativo".

Estamos preparando una propuesta que, en cuanto a la situación financiera de la Comunitat Valenciana lo permita, se va a poner encima de la mesa Carmen Ortí — Consellera de Educación

Profesores de Alicante, en una nueva protesta este jueves / INFORMACIÓN

La Conselleria de Educación está trabajando con la de Hacienda "para ver las posibilidades que tenemos", sin precisar por el momento las cantidades que podrían ofrecer al profesorado. "Partimos de una situación de infrafinanciación de la Comunidad absolutamente todos, se está sacando a pulmón y, efectivamente, tenemos interés en poder dar cobertura a las reivindicaciones de los docentes, pero tenemos que hacerlo con seriedad y contando con los medios de los que disponemos", ha argumentado.

Aunque no ha podido concretar fechas ni más detalles, porque es algo "en lo que se está trabajando", ha aseverado que su intención es exponer la propuesta "lo antes posible". Y ha hecho notar que "si hubiese una financiación justa, lo tendríamos muy fácil, pero como no tenemos una financiación justa, pues estamos valorando diferentes posibilidades".

Asamblea de docentes de la comarca de la Marina Alta, concentrada este jueves / INFORMACIÓN

Medidas para el alumnado

Por otra parte, también ha recalcado que "la prioridad de este Consell es el alumnado" y "es necesario asegurar el derecho a la educación de todos los alumnos y alumnas de la Comunidad, más si cabe en aquellos que van a participar de las PAU para acceder a la universidad".

La dirigente autonómica ha insistido en "velar por sus derechos y por que no se vean perjudicados por esta situación" y ha dicho que tras el anuncio sindical "es un momento muy crítico para todos los alumnos y alumnas que ponen todas sus ilusiones en el futuro y que optan a poder realizar los estudios para los que se han estado preparando toda una vida".

Es un momento muy crítico para todos los alumnos y alumnas que ponen todas sus ilusiones en el futuro Carmen Ortí — Consellera de Educación

Segunda jornada de Selectividad 2025 (PAU) en la Universidad de Alicante / ALEX DOMÍNGUEZ

De cara a las medidas que contempla la Administración autonómica para evitar que se perjudique a los alumnos de segundo de Bachillerato, que han de realizar la Selectividad, Ortí ha recordado que "disponemos de los mecanismos que recoge la propia ley con los servicios mínimos que, evidentemente, se tienen que cumplir".

En caso de no poder evitar esta huelga, desde Educación irán "analizando el porcentaje de seguimiento para ir arbitrando medidas para que, según las posibilidades de los claustros que no ejerzan su derecho a la huelga, puedan dar respuesta", ha explicado.

Disponemos de los mecanismos que recoge la propia ley con los servicios mínimos que se tienen que cumplir Carmen Ortí — Consellera de Educación

De momento, los sindicatos y las asambleas de profesores han consensuado las acciones de la primera semana, que pretenden que arranque de "manera potente", es decir, vaciar las aulas de profesores, y que atraiga al máximo número de docentes para que tenga los máximos efectos, que serán analizados en una asamblea posterior, prevista para el 15 de mayo, con tal de seguir con la movilización en los siguientes días hasta arrancar una propuesta del Consell sobre la subida salarial.

Negociación con la concertada

Ante las protestas que ha intensificado la enseñanza concertada para exigir una mejora de sus condiciones laborales, la consellera ha defendido que tienen un calendario de negociación "que se está llevando adelante y, de hecho, el día 8 de mayo tenemos ya una reunión con ellos".

En este punto, ha puesto en valor que desde que está el actual gobierno en esta legislatura "se han dado muchos avances con los centros concertados". En primer lugar, el capítulo de 'Otros gastos' que desde 2009 estaba "totalmente congelado se ha subido en los presupuestos de 2025 un 3% y también se van a subir en el año 2026 un 5% para los centros de educación especial, que precisamente en esa partida de otros gastos también pagan los sueldos de personal de administración y servicios y en algunos casos también educadores personal no docente de apoyo a la inclusión".

Protesta de la enseñanza concertada esta semana en València / INFORMACIÓN

Asimismo, ha añadido que "se ha dotado de horas en aplicación de la ley de formación profesional, horas fijas por ciclos, por niveles y por grupos en cuanto a la formación profesional actual para que se pueda llevar adelante; y en las últimas nóminas se ha actualizado el séptimo convenio que estaba firmado desde 2023 y todos los atrasos han sido actualizados, en algunos casos también asociados a los cargos directivos y a las jefaturas de departamento".