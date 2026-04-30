Expertos alertan en Alicante de que el autoedadismo resta 7,5 años de vida y aumenta el riesgo de depresión en un 40 %

España es uno de los países más envejecidos del mundo y el 30 % de su población tendrá más de 65 años en 2050, según una proyección del Instituto Nacional de Estadística. En este contexto, el 29 % de los ciudadanos entre 15 y 49 años reconoce tener actitudes negativas hacia las personas mayores; un 43 % de los trabajadores de más de 50 años afirma haber sufrido discriminación laboral por edad; un 68 % de los libros de texto de Primaria y ESO no incluyen ninguna imagen positiva de personas mayores activas (estudio IMSERSO), y un 12 % de los casos que llegan al Defensor del Pueblo por discriminación tienen como causa la edad. Así lo ha expuesto este jueves en Alicante Andrés Ajo Hernández, director de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas de la Agencia Nacional española del Programa Erasmus+, en el marco del II Foro Ciudad de Alicante Edadismo con el lema "¡Mayores, romped silencios!" en la Sede Universitaria de Alicante.

En el transcurso del debate organizado por la Plataforma de Afectados por la Burocracia Digital, este experto ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de una respuesta educativa frente al edadismo y el autoedadismo impuesto. Esto es, una percepción negativa de la vejez, proceso natural de toda persona, que adquieren muchas de ellas y que, según han coincidido los ponentes, puede ser más limitante que el deterioro físico o una enfermedad al hundir la autoestima del mayor, conduciendo a aislamiento y soledad no deseada. Según los datos que ha expuesto, el edadismo interiorizado aumenta en un 40 % el riesgo de depresión clínica y que la soledad estructural, agravada por estereotipos, acelera el deterioro cognitivo.

Dependencia inducida

Asimismo, ha señalado que las personas que interiorizan una imagen negativa del envejecimiento viven siete años y medio menos de media, siguen peor los tratamientos médicos y buscan menos atención médica preventiva. Según el experto, la exclusión del mercado laboral desde los 55 años supone una infravaloración de capacidades y una dependencia inducida pues se asume que el mayor no puede o no debe decidir. El autoconcepto deteriorado y la pérdida de propósito vital conducen a reducción de la actividad social. En resumen, "el edadismo interiorizado es, en sí mismo, un factor de riesgo de mortalidad".

Uno de los momentos más atractivos de la jornada ha sido la presentación de "Dominga Habla Sola", personaje creado por la alicantina Elisabeth Justicia, diseñadora gráfica e integradora social, que presenta la vejez como una etapa de libertad, empoderamiento y orgullo, combatiendo el edadismo con humor e ironía. Reivindica el envejecimiento activo, la voz propia de los mayores y la lucha contra la soledad no deseada, mostrando una visión realista pero optimista. La protagonista es Dominga, una "vieja orgullosa" que pone en valor el envejecer, desmitificando la fragilidad y exigiendo derechos.

El propósito de esta obra es concienciar sobre los prejuicios relacionados con la edad y cómo afectan a las personas mayores, especialmente a las mujeres, con ejemplos de edadismo en la familia, en el ámbito médico y en los medios de comunicación, abogando por un cambio de perspectiva, viendo la vejez como un logro y no como un fracaso, y redefiniendo el significado de "viejo/a"

“El secreto de envejecer bien es llegar a ser la persona mayor que quieras ser”, ha dicho Justicia. Durante su intervención, ha subrayado que los prejuicios sociales pueden llegar a condicionar más que los propios cambios físicos. “Los prejuicios relacionados con la edad son muchas veces más limitantes que una enfermedad”, ha señalado también, ilustrándolo con ejemplos reales de personas que abandonan actividades por miedo al juicio externo citando el caso de una mujer de más de 80 años de Valencia que cada día se bañaba en el mar y dejó de hacerlo hace dos años al ver a unas chicas jóvenes riéndose de su cuerpo. Esto conduce a muchas personas a encerrarse en casa y al final a una soledad no deseada.

Elisabeth también denuncia las contradicciones sociales en torno a la longevidad. “Hemos conseguido vivir más años, pero la sociedad nos pide que no se note”, señaló, criticando la presión estética y cultural que pesa especialmente sobre las mujeres. En este sentido, reivindica el envejecimiento como un logro colectivo y una etapa con sentido propio. “La vejez no es un fracaso, es un éxito social que deberíamos vivir con orgullo”, concluyó.

Un hecho fisiológico

En "El envejecimiento, un hecho fisiológico", el gerontólogo Francisco Mas Magro ha defendido que este proceso debe entenderse como “un proceso natural y fisiológico, no una enfermedad”, subrayando la necesidad de abordarlo desde una perspectiva integral que combine salud, autonomía y dignidad.

El médico ha insistido en que envejecer forma parte del ciclo vital y no debe asociarse únicamente a deterioro o patología. “La vejez no constituye una enfermedad, sino una etapa más del desarrollo humano, con sus propios desafíos”, afirmó, destacando que los cambios biológicos —como la pérdida de masa muscular, la disminución de la elasticidad o ciertas alteraciones sensoriales— son procesos normales.

El especialista remarca la importancia de diferenciar entre envejecimiento fisiológico y enfermedad que, apunta, no son consecuencia directa del envejecimiento, sino de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. “Un individuo puede ser anciano y al mismo tiempo estar sano si conserva su funcionalidad, autonomía y bienestar psicológico”, ha recalcado.

Más allá del plano biológico, Magro ha puesto el foco en los aspectos emocionales y sociales de esta etapa. La aceptación del paso del tiempo, la adaptación a nuevas circunstancias y el mantenimiento de vínculos afectivos son, en sus palabras, elementos clave para un envejecimiento saludable.

Ponentes durante el foro "¡Mayores, romped silencios!" / Pilar Cortés

Retos sociosanitarios

El experto también alerta sobre los retos sociosanitarios derivados del envejecimiento de la población, reclamando políticas públicas que prioricen la prevención, la atención comunitaria y la adaptación de las ciudades. En este sentido, defendió un modelo centrado en la persona que promueva la independencia y evite la institucionalización innecesaria.

Entre las claves para envejecer con dignidad, destaca el cuidado de la salud física y mental —mediante ejercicio, alimentación equilibrada y estimulación cognitiva—, el mantenimiento de relaciones sociales y la planificación del futuro en ámbitos como el sanitario, legal y económico.

Magro insta a cambiar la percepción social de la vejez. "Considerar la edad como una enfermedad no solo es un error conceptual, sino que contribuye al edadismo”. A su juicio, el verdadero desafío consiste en garantizar que las personas mayores puedan vivir esta etapa “con calidad, propósito y pleno respeto a su dignidad”.

Voluntariado

La psicogerontóloga y experta en la Psicología del Envejecimiento Montserrat Celdrán ha destacado el papel social de las personas mayores a través del voluntariado formal, especialmente en entidades como Cruz Roja o Cáritas.

Durante su intervención, ha subrayado que estas actividades no solo benefician a la comunidad, sino también a quienes las realizan pues "las personas que hacen voluntariado se sienten mejor física y psicológicamente, e incluso viven más años”.

Celdrán defiende además que el voluntariado es una herramienta clave contra el edadismo, al visibilizar la contribución activa de las personas mayores. “No se trata de ocupar el tiempo libre, sino de seguir aportando valor a la sociedad”, afirma.

No obstante, advierte de ciertos riesgos. “A veces, sin darnos cuenta, el voluntariado también puede ser edadista”, en referencia a estereotipos que presentan a las personas mayores solo como receptoras de ayuda. En este sentido, reclama un enfoque más inclusivo que reconozca su diversidad y capacidades. “Cualquiera, desde su experiencia, puede transformar su conocimiento en acción social”, ha opinado.

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