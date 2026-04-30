La Generalitat mira para otro lado en la situación irregular del secretario del Ayuntamiento de Alicante
El Consell evita activar la cobertura de la plaza, ocupada por Germán Pascual de forma accidental desde hace más de 20 años, pese a su obligación de intervenir por la inacción del gobierno local
Aunque el puesto de secretario del Ayuntamiento de Alicante lleva vacante de forma irregular desde hace más de 20 años, la Generalitat Valenciana no parece tener prisa por resolverlo. Según la normativa aplicable, tras la jubilación del anterior alto funcionario en el año 2002, el gobierno municipal debería haber activado la renovación del cargo en un plazo máximo de tres meses. Al no hacerlo, la responsabilidad quedó en manos del ejecutivo autonómico, que tendría que haber apremiado al Consistorio. Sin embargo, la inacción de unos y otros ha permitido que la plaza continúe "huérfana", más de dos décadas después.
Después de que INFORMACIÓN publicara la anómala situación de la plantilla municipal del Ayuntamiento alicantino, este diario ha tratado de ponerse en contacto con la Conselleria de Presidencia que dirige José Díez, con la intención de conocer si se pretende emprender alguna acción para cubrir la vacante. Pese a ello, el departamento autonómico ha optado por guardar silencio.
De acuerdo con el Real Decreto 128/2018, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, "en el caso de que el presidente de la Corporación no realice la convocatoria en el plazo máximo establecido", que es de tres meses y en Alicante ya supera las dos décadas, "la Comunidad Autónoma le requerirá para que efectúe la misma, en los términos regulados en este artículo, advirtiéndole de que, de no hacerlo en el plazo indicado, se iniciara un procedimiento de modificación de las características del puesto y su forma de provisión".
Una sustitución temporal desde 2002
Según la normativa, ante el bloqueo del Consistorio a la renovación del cargo (que ha permitido aglutinar ambos puestos, el de secretario y el de vicesecretario, en un único funcionario) la Generalitat debería haber tomado cartas en el asunto y advertir al Ayuntamiento: o la plaza sale a concurso o el Consell intervendrá para que deje de ser de libre designación y pase a ocuparse mediante oposición. Nada de eso se ha producido desde la salida del último secretario que tuvo la administración local, el salmantino Lorenzo Plaza Arrimadas, que dijo adiós a su cargo hace 24 años.
Desde 2008, tras seis años en los que el puesto recayó sobre Carlos Arteaga, la responsabilidad de sus antecesores ha recaído sobre la figura del vicesecretario del Ayuntamiento, Germán Pascual. Por su trabajo, el alto funcionario percibe la nómina correspondiente a los funcionarios del grupo A1, pluses de antigüedad, un complemento de destino, otro específico y la carrera profesional. En total, los distintos conceptos suman una retribución cercana a los 80.000 euros brutos anuales. Además, recibe otros casi 1.000 euros mensuales por cada organismo autónomo, según cifras de 2024, en los que participa como secretario, que son cuatro en total: la Agencia Local de Desarrollo y tres patronatos municipales.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Alicante suspende los expedientes a funcionarios por el caso de Les Naus a la espera de la Justicia
- Imanol Arias celebra sus 70 años en el Teatro Principal: 'Me temía lo mejor al saber que volvía a Alicante
- Profesores de Alicante denuncian presiones de inspectores y de equipos directivos para adelantar las notas ante la amenaza de huelga
- El festival Alacant Desperta cancela su gira por los barrios de Alicante tras el veto municipal a usar dos plazas
- La Policía Nacional detiene a una alumna de un instituto de Alicante por venta de cocaína rosa a dos compañeras
- El alicantino que perdió una pierna tras el ataque de un tiburón durante su luna de miel en Maldivas: 'Ha sido el episodio más cruel y salvaje de nuestras vidas
- Cruces de Mayo en el barrio de Santa Cruz de Alicante: programa completo y mapa de cruces y calles
- Ya es definitiva la fecha para la huelga indefinida de profesores: el 11 de mayo arrancan los paros