Germán Pascual, el secretario fiel del Ayuntamiento de Alicante

Pocos funcionarios serían capaces de salir de la cama para iniciar un expediente a la 1:10 de la madrugada. Es el caso de Germán Pascual, el vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, que aglutina también las responsabilidades del secretario general de forma extraordinaria desde hace 18 años. Un puesto que no ha sido ofertado por ningún alcalde (de los cinco que han sido nombrados en este tiempo) pese a que tenían la obligación legal de hacerlo. Aunque en los pasillos del Consistorio es conocido por su carácter serio y reservado, ha terminado convirtiéndose en un protagonista inesperado de la actualidad municipal debido a sus controvertidos informes, los últimos sobre el escándalo de Les Naus.

Cuando el entorno del alcalde de Alicante, Luis Barcala, supo a última hora de la noche que INFORMACIÓN destaparía el caso de Les Naus, el regidor encargó a Germán Pascual la tarea de realizar una investigación interna sobre posibles conflictos de intereses en la adjudicación de viviendas protegidas a cargos del gobierno local y técnicos del Ayuntamiento. El vicesecretario no esperó a la mañana siguiente e inició el expediente una hora después de la medianoche. Tras sus averiguaciones, el alto funcionario concluyó, días más tarde, que ninguno de los tres investigados vinculados al Ayuntamiento (Rocío Gómez, María Pérez-HickmaN y Francisco Nieto) participó en ningún trámite administrativo relacionado con el residencial. Pese a ese descargo de responsabilidad, el ejecutivo popular terminó presentando una denuncia en Fiscalía.

Aunque no son los únicos informes que el gobierno de Barcala ha encargado al vicesecretario con funciones también de secretario. Solo en este mandato, los dictámenes de Germán Pascual ha sido objeto de controversia por documentos en los que aseguraba que los concejales que rechazaran la nueva tasa de basura podrían "incurrir en responsabilidad" jurídica y económica; que los ediles que se encuentren de baja no pueden votar en los plenos municipales (un posicionamiento que rechaza el TSJ); o que la comisión de Les Naus no cuenta con potestad para investigar y podría "vulnerar los derechos" de los comparecientes, entre los que está previsto citar al propio vicesecretario y al alcalde.

Por estos trabajos, junto con el resto de sus competencias en el Ayuntamiento, Germán Pascual percibe la nómina correspondiente a los funcionarios del grupo A1, pluses de antigüedad, un complemento de destino, otro específico y la carrera profesional. En total, los distintos conceptos suman una retribución cercana a los 80.000 euros brutos anuales. Además, recibe otros casi 1.000 euros mensuales por cada organismo autónomo, según cifras de 2024, en los que participa como secretario: la Agencia Local de Desarrollo y tres patronatos municipales.