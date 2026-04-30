Un homenaje a Caravaca da inicio a las Cruces de Mayo de Alicante

El barrio de Santa Cruz se vistió de gala este jueves para rendir homenaje a la ciudad de Caravaca de la Cruz, que se convirtió en la protagonista de la celebración de las Cruces de Mayo. La penya Càntara dedicó este año su cruz situada en la calle San Rafael, de tres metros de altura y adornada con más de 4.500 claveles, a la localidad de Caravaca de la Cruz en un acto acto que marcó el inicio de un fin de semana de celebración en el barrio. De esta forma, la penya, retoma este año la tradición de dedicar su cruz a una localidad española, una iniciativa que se había suspendido el año anterior debido al luto por el fallecimiento de Pedro Luis Sirvent, miembro destacado de la asociación.

Además de esta dedicatoria, los últimos cuatro claveles de la Cruz de la calle San Rafael fueron colocados por personas o entidades que se han destacado por su contribución al barrio o a la ciudad en general. En esta edición, se eligieron a figuras representativas como Jose Sánchez Sánchez, propietario de Horneo Alicante, la familia Bañuls, del bar "El Rincón de Antonio", un local con una larga trayectoria en el barrio, ubicado en la misma calle San Rafael, y que este año sufrió la pérdida de su propietario y amigo Antonio Bañuls el pasado mes de diciembre.

Dedicatoria a Caravaca de la Cruz

Asimismo, colocaron los claveles la concejala de Comercio, Lidia López, en representación del alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien no pudo acudir al acto como estaba por encontrarse indispuesto, y la vicealcaldesa de Caravaca de Cruz, Mónica García, que se desplazó hasta Alicante para conocer la tradición de las Cruces de Mayo.

La vicealcaldesa de Caravaca expresó ante los asistentes al acto su sorpresa y admiración por el tamaño y la belleza de la celebración, señalando que "no esperaba encontrar una fiesta de estas dimensiones tan bonita". García no dudó en alabar la tradición de las Cruces de Mayo y subrayó que su visita a Alicante dejó "una huella profunda en ella", manifestando su deseo de volver en futuras ediciones. "Solo puedo dar las gracias y esperar que paséis un fin de semana celebrando las Cruces de Mayo con tanta tradición", aseguró García.