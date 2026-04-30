El Hospital de Sant Joan prueba un prototipo de mascarilla reutilizable compatible con el uso de gafas o audífonos

Profesionales del Hospital de Sant Joan d'Alacant junto a un grupo de investigadores de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) de la Universidad Miguel Hernández de Elche participan en un proyecto europeo cuyo objetivo es desarrollar una nueva generación de mascarillas reutilizables, más sostenibles y adaptadas a las necesidades de los profesionales sanitarios.

Se trata del proyecto europeo "Easy2reUse" para desarrollar mascarillas innovadoras que mejoren la comunicación con los pacientes, facilitando la interacción en el entorno sanitario. Estos especialistas participan activamente en el diseño para asegurar la funcionalidad, usabilidad y adaptabilidad de estos dispositivos de protección.

El prototipo está diseñado para ofrecer una capacidad de filtración equivalente al de las mascarillas FFP2, y busca además mejorar aspectos claves como la comodidad, la durabilidad así como mejorar la interacción con los usuarios del sistema de salud.

La comodidad, la durabilidad y la mejora de la comunicación con los pacientes son clave en la iniciativa

Emergencias sanitarias

El proyecto reúne a 11 entidades de seis países europeos, y cuenta con un presupuesto superior a los cuatro millones de euros. Su objetivo final es reforzar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias sanitarias y estar preparados, frente a lo que ocurrió en la pandemia de covid, cuando al principio faltó material de protección.

Otro objetivo es avanzar hacia sistemas de protección más sostenibles y reducir la dependencia exterior y el impacto ambiental asociado al uso de material desechable.

El equipo implicado en el proyecto multicéntrico de mascarillas reutilizables / INFORMACIÓN

Grupo Atenea

El equipo de investigación de Fisabio dirigido por el profesor José Mira, denominado grupo Atenea, trabaja junto a profesionales del Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant y el Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) para incorporar su experiencia en el desarrollo de estas mascarillas.

Uno de los principales retos es reducir las barreras en la comunicación con los pacientes, especialmente en entornos donde la interacción es clave para la atención sanitaria. En este sentido, se están explorando soluciones que mejoren la visibilidad facial y faciliten la comunicación, sin comprometer la seguridad.

El personal sanitario ha señalado la necesidad de que la mascarilla garantice un ajuste facial óptimo y que avise de su renovación José Mira — Investigador de Fisabio y catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche

Ajuste facial óptimo

“El objetivo es lograr un diseño que no solo garantice la seguridad técnica, sino que mejore la experiencia del profesional. Además, el personal sanitario ha señalado la necesidad de que la mascarilla garantice un ajuste facial óptimo, sea plenamente compatible con el uso de gafas o audífonos y que incluya sistemas que avisen de su renovación”, explica el investigador de Fisabio y catedrático de la Universidad Miguel Hernández, el profesor José Mira.

El objetivo final es reforzar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias sanitarias

El proyecto ha incluido sesiones de trabajo colaborativo con más de 20 profesionales sanitarios, en las que se han analizado las limitaciones de las mascarillas actuales que se utilizan en el ámbito sanitario y se han evaluado nuevos prototipos, así como los sistemas de limpieza y su posible implantación en los hospitales.

Más información sobre el proyecto: https://www.lut.fi/en/projects/easy2reuse

Easy2reUse es un proyecto cofinanciado por el Programa EU4Health de la Unión Europea.