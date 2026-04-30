Jorge Olcina, ante la amenaza de lluvias en las galas de las Belleas del Foc en Alicante: "Serán tormentas de primavera"

Con la mirada puesta en el cielo. Así se encuentran los foguerers a escasos días de dos de las citas más esperadas del calendario festero debido a que la previsión meteorológica ha introducido un elemento de inquietud en Alicante. Las galas de la Elección de las Belleas del Foc 2026, previstas para este viernes 1 y sábado 2 de mayo en la Plaza de Toros, llegan marcadas por un pronóstico de lluvias que podría condicionar el desarrollo de los actos.

Los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que para el viernes la probabilidad de precipitaciones podría alcanzar entre el 80 % y el 95 % durante la mañana, manteniéndose alta hasta primeras horas de la tarde. Sin embargo, se espera que a partir de las 18 horas la situación remita y las lluvias den una tregua a los actos, con probabilidades reduciéndose al 20 %, lo que permitiría el desarrollo con normalidad de la Elección infantil.

El catedrático y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, explica que la situación para el viernes genera cierta precaución, pero no alarma. "El viernes podría registrarse algún chaparrón puntual durante la tarde, sobre todo a última hora, pero no se trata de lluvias continuas ni intensas. Son tormentas que pueden descargarse y desaparecer rápidamente", señala Olcina, insistiendo en que los modelos meteorológicos "han ido ajustando la intensidad prevista en las últimas horas".

Las candidatas a Bellea del Foc ultiman su preparación en el último ensayo a puertas abiertas en la Plaza de Toros / Pilar Cortés

El sábado 2 de mayo: la Elección adulta

Para el sábado, la previsión es más optimista. Los porcentajes de probabilidad de lluvia bajan ligeramente, situándose alrededor del 75 % durante la mañana y reduciéndose al 55 % por la noche. Los pronósticos horarios todavía no se han detallado, aunque se espera que las condiciones permitan el desarrollo normal de la gala de Elección de la Bellea del Foc adulta.

Precisamente, Olcina muestra un panorama más optimista para esta jornada. "Para el sábado prácticamente no hay riesgo de lluvia, los modelos muestran un día con muy pocas probabilidades de precipitaciones, y en principio los actos podrán desarrollarse con normalidad". El experto recalca que la situación no es de alto riesgo y que, aunque conviene mantener un seguimiento del radar meteorológico, "son episodios típicos de primavera que no deberían afectar de manera significativa a las galas".

Sin embargo, Olcina también hace hincapié en la importancia de disponer de espacios cubiertos para eventos de gran envergadura. "Este tipo de actos se deberían planificar en zonas amplias y cubiertas para no depender tanto del clima. Es una medida preventiva que siempre conviene tener en cuenta, aunque parece que este fin de semana se podrá desarrollar todo sin problemas", subraya Olcina.

La gala de Elección de 1998, donde Estefanía Ruiz fue elegida como Bellea del Foc y la primera que se realizó en la Plaza de Toros, atrasó su inicio por la lluvia. / INFORMACIÓN

Otras galas pasadas por agua

La historia de las galas en la Plaza de Toros de Alicante demuestra que el cielo ha sido, en más de una ocasión, un invitado imprevisto. El primer gran precedente se remonta a 1998, durante la presidencia de la Gestora de Nino Llorens, cuando el coso taurino acogió por primera vez la Elección. Aquel 17 de mayo comenzó con un día despejado que invitaba al optimismo, pero al caer la tarde el tiempo cambió de forma brusca. Un intenso chaparrón obligó a detener la gala durante más de una hora y media, alterando el desarrollo de una noche en la que finalmente fue elegida Estefanía Ruiz, de la hoguera Hernán Cortés, como Bellea del Foc.

Más adelante, en 2010, la meteorología volvió a irrumpir en el guion previsto. La gala, celebrada también en la Plaza de Toros bajo la presidencia de Pedro Valera, tuvo que retrasar su inicio después de que la lluvia dejara el escenario impracticable. Fue necesario un trabajo contrarreloj para secar la pasarela antes de que las candidatas pudieran desfilar. Aquella noche culminó con la elección de Marian Guijarro como Bellea del Foc, en un ambiente marcado por la tensión meteorológica hasta el último momento.

La gala de Elección de 2010, en la que Mari Ángeles Guijarro fue elegida como Bellea del Foc, se desarrolló en un ambiente marcado por la tensión meteorológica. / INFORMACIÓN

Ensayos bajo la expectación

Mientras tanto, la actividad no se detiene en la Plaza de Toros de Alicante, que acogió el último ensayo abierto al público antes de las galas de la Elección. Este miércoles las 159 candidatas, 80 infantiles y 79 adultas, pisaron por primera vez el escenario con el traje de novia alicantina y desfilaron ante el jurado y junto a los banderines de sus comisiones en una jornada clave antes del ensayo general a puerta cerrada de este jueves.

Las galas, bajo los títulos "Temps de Festa" y "Únicos", prometen un espectáculo ambicioso con más de 300 participantes y un renovado diseño técnico que amplía el aforo hasta 6.600 espectadores. Ahora, todo queda a expensas de un factor imprevisible, que el cielo dé una tregua y permita que la fiesta se desarrolle sin sobresaltos.