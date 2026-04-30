Ningún médico de Alicante figura entre los 100 mejores de España según Forbes

Forbes ha desvelado, por noveno año consecutivo, la lista de los 100 mejores médicos que ejercen en España, destacando a los profesionales más influyentes y reconocidos del panorama sanitario nacional público y privado. En esta ocasión ninguno de ellos ejerce en la provincia de Alicante.

El listado incluye a un centenar de médicos cuya labor destacó durante 2025 en 26 especialidades médico-quirúrgicas, como Alergología; Cirugía Plástica, Estética y Reparadora; Cardiología y Cirugía Cardiovascular; Oncología Médica y Oncología Radioterápica; Hematología, Oftalmología, Urología o Ginecología, entre otras.

Los profesionales desarrollan su labor en algunos de los hospitales más prestigiosos de España, como el Hospital Clínico San Carlos, Hospital Universitario Vall d'Hebron, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Gregorio Marañón, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Centro Médico Teknon, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla o el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, entre otras reconocidas instituciones.

Todos los años, Forbes resalta la excelencia médica en todos los aspectos de la asistencia, investigación y docencia, posicionando a los mejores especialistas en sus respectivas disciplinas, en base a diferentes criterios como su aportación a la especialidad en los últimos años, reconocimientos recibidos, ocupación en cargos de responsabilidad o presencia en medios.

26 especialidades

En Alergología destacan la doctora Ana Pérez Montero, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; el doctor Joaquín Sastre Domínguez, jefe del Servicio de Alergia de la Fundación Jiménez Díaz, y la doctora Carmen Vidal Pan, jefa del Servicio de Alergias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.

En Angiología y Cirugía Vascular vuelve a destacar el doctor Pablo Gallo González, quien dirige la Unidad de Angiología y Patología Vascular del madrileño Hospital Ruber Internacional.

En Cardiología destacan al doctor José Ángel Cabrera, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y de la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y del Hospital Quirónsalud San José; el doctor José María de la Torre, jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander; el doctor Borja Ibáñez Cabeza, director de Investigación Clínica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y cardiólogo intervencionista en la Fundación Jiménez Díaz; la doctora Leticia Fernández Friera, socia fundadora de ATRIA Clinic; el doctor Carlos Macaya, jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Servicio de Cardiología del Hospital Nuestra Señora del Rosario; el doctor Roberto Martín Reyes, jefe del Servicio de Cardiología en el Hospital Universitario La Luz, y el doctor José Luis Zamorano Gómez, jefe del Servicio del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Por su parte, en Cirugía Cardíaca y Cardiovascular se encuentran el doctor Gonzalo Aldámiz-Echevarría del Castillo, jefe del servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Quirónsalud Albacete; el doctor Alberto Forteza Gil, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y del Hospital Universitario La Luz; el doctor José Enrique Rodríguez Hernández, jefe de la Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospital Ruber Internacional, del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y del Universitario La Zarzuela; la doctora Manuela Camino López, jefa de Unidad de Trasplante Cardíaco Infantil en el centro madrileño Gregorio Marañón, y el doctor Xavier Ruyra Baliarda, uno de los mayores expertos en reparación de válvulas cardíacas, actual jefe de Servicio del Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon, que lidera el Servicio de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

Respecto a Cirugía General y del Aparato Digestivo despuntan el doctor Damián García-Olmo, jefe de Departamento de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cuello y Mama de la Fundación Jiménez Díaz; el doctor Salvador Morales Conde, y el doctor César Canales Bedoya, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Ruber Internacional.

En la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial, Forbes destaca a la doctora Lorena Pingarrón Martín, jefa de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

Y en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora figuran la doctora Mireia Ruíz Castilla, jefa del Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética en el Hospital Quirónsalud Barcelona; el doctor Pedro Cavadas Rodríguez, que ejerce en la Unidad de Microcirugía y Cirugía Reconstructiva del Hospital Vithas Valencia 9 Octubre; el doctor Pedro Tomás Gómez Cía, jefe de la Unidad de Gestión de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; el doctor José Luis Martín del Yerro Coca, jefe del servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; el doctor Jorge Planas Ribó, director médico de la Clínica Planas, y la doctora Purificación Holguín Holgado, jefa del Servicio de Cirugía Plástica en el Hospital Universitario de Getafe.

Por lo que se refiere a Cirugía Torácica, aquí resaltan expertos como el doctor Francisco Javier Moradiellos Díez, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, entre otros centros; el doctor Ignacio Muguruza Trueba, jefe del Departamento de Cirugía Torácica en los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba, y el doctor Juan José Fibla Alfara, jefe clínico del servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.

En Dermatología se encuentran el doctor Ricardo Ruiz Rodríguez, de Clínica Dermatológica Internacional y director de la Unidad de Dermatología Médico-Quirúrgica, Estética y Capilar del Hospital Ruber Internacional; el doctor Daniel Candelas Prieto, director médico de la Clínica Dermatológica Dr. Candelas; el doctor Eduardo López Bran, jefe del Servicio de Dermatología y director del Instituto de Enfermedades y Cirugía de la Piel del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; el doctor Pedro Jaén Olasolo, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, y el doctor José Luis Ramírez Bellver, codirector de la Unidad de Láser y cicatrices de IMR y director de la Fundación Borra tus Cicatrices.

En Diagnóstico por la Imagen sobresalen el doctor Juan Álvarez-Linera Prado, jefe del Servicio de Radiología del Hospital Ruber Internacional; el doctor Fernando Ybáñez Carrillo, jefe de departamento de Diagnóstico por Imagen de centros como el Rey Juan Carlos de Móstoles o Infanta Elena de Valdemoro, y el doctor Vicente Martínez de Vega Fernández, jefe de Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

En el área de Endocrinología y Nutrición despuntan la doctora Pilar García Durruti, del Hospital HM Montepríncipe; el doctor Esteban Jódar Gimeno, jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, además de estar en el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y Hospital Quirónsalud San José, y la doctora Susana Monereo, jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Gregorio Marañón, además de formar parte del Hospital Ruber Internacional.

En la especialidad de Fertilidad y Reproducción Asistida destacan el doctor Juan Antonio García Velasco, director científico del Centro de Investigación Ivirma y director de IVI Madrid; el doctor Ramón Aurell Ballesteros, que dirige el departamento de Medicina Reproductiva del Hospital Quirónsalud de Barcelona y lidera la Unidad de Reproducción Asistida del Centro Médico Teknon; el doctor Ernesto Bosch Aparicio, director médico de Reproducción Humana de IVI Valencia; el doctor Marcos Ferrando Serrano, director médico de IVI Bilbao, y la doctorra Ana Isanel Salazar, que desde 2024 ocupa el cargo de directora médica en IVI Madrid.

Los nombres que destacan en Ginecología y Obstetricia son los del doctor Adolfo López Gómez, jefe de Servicio del Hospital Materno Infantil Quirónsalud Sevilla; el doctor Manuel Albi González, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia en los hospitales Rey Juan Carlos, General de Villalba, Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena y La Luz; el doctor Julio Álvarez Benardi, especialista al frente de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional, y el doctor Rafael Jiménez Ruiz, también del Hospital Ruber Internacional, actual jefe de Equipo de Ginecología y Obstetricia de este centro.

En Hematología destaca el doctor Francesc Bosch Albareda, jefe de Hematología del IOB Institute of Oncology y jefe del Departamento de Hematología en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona; la doctora Pilar Llamas Sillero, jefa de Hematología y Hemoterapia de la Fundación Jiménez Díaz, y la doctora Mª Victoria Mateos, jefa de la Unidad de Mieloma del Hospital Universitario de Salamanca.

En Inmunología resaltan la doctora Silvia Sánchez Ramón, quien lidera la Unidad de Inmunología Clínica del Hospital Clínico San Carlos y el Hospital Ruber Internacional, y la doctora Diana Alecsandru, coordinadora de la Unidad de Inmunología de Ivirma.

En Medicina Interna se incluye al doctor Ángel Charte González, director médico del Mundial de MotoGP y jefe del servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitari Dexeus; el doctor Antonio Núñez García, jefe del Servicio medicina interna Hospital Universitario General De Villalba, y Augusto Anguita, especialista del Centro Médico Teknon.

También se incluye el área de Neumología y en la lista se encuentran la doctora Marina Blanco Aparicio, responsable de la Unidad Especializada de Asma de Alta Complejidad en el Hospital Universitario de A Coruña, con destacada experiencia en asma, fibrosis quística y bronquiectasias; el doctor José María Echave-Sustaeta María-Tomé, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, además de ejercer en otros centros como el Hospital Universitario La Luz y el Ruber Juan Bravo, y la doctora Sarah Béatrice Heili Frades, responsable de la Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios (UCIR) del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

En Neurocirugía encontramos al doctor Ricardo Díez Valle, jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; el doctor Francisco González-Llanos Fernández de la Mesa, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Virgen de la Salud de Toledo; el doctor Francisco Villarejo Ortega, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital La Luz; el doctor Jorge Diamantopoulus, jefe del Servicio de Neurocirugía de HM Hospitales, y el doctor Pablo Clavel Laria, director de Neurocirugía y Cirugía de Columna del Instituto Dr. Clavel.

En Neurología destaca el doctor Rafael Arroyo González, referente en Esclerosis Múltiple y Alzheimer que ejerce como jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, además de ejercer en el centro médico-quirúrgico Olympia-Quirónsalud; el doctor Oriol Franch Ubía, jefe de la Unidad de Neurología del Hospital Ruber Internacional; el doctor José Obeso, director del Centro Integral de Neurociencias de HM Hospitales, y el doctor Jesús Porta-Etessam, jefe de Servicio del Neurología en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

En la especialidad de Oftalmología sobresalen el doctor Carlos Mateo García, socio-fundador y oftalmólogo especializado en retina de IMO Grupo Miranza; el doctor Gonzalo Bernabéu, jefe de Oftalmología de Eye Center Montepríncipe; el doctor Amadeu Carceller Guillamet, especialista que ejerce en el Hospital Quirónsalud Barcelona, y el doctor Ignacio Jiménez-Alfaro Morote, jefe del Servicio de Oftalmología de la Fundación Jiménez Díaz.

En Oncología Médica incluyen al doctor Jesús García-Foncillas, director del Departamento de Oncología y de Comprehesive Cancer Center en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; a la doctora Lucía G. Cortijo, jefa del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; al doctor Luis Madero López, jefe de Servicio de Oncología y Hematología Pediátrica en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús; al doctor Enrique Grande Pulido, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Ruber Internacional de Madrid; al doctor Lluis Cirera Nogueras, jefe del Servicio Oncología Médica del Hospital Universitario Sagrat Cor, y al doctor Antonio Cubillo Gracián, director del Centro Integral de Oncología Clara Campal (Ciocc) en HM San Chinarro.

En Oncología Radioterápica destacan la doctora Elia del Cerro Peñalver, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica de Hospital Universitario La Luz y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; el doctor Francisco Luna Tirado, jefe del Departamento de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; la doctora Aurora Rodríguez Pérez, reputada especialista en Defensa Nuclear, Bacteriológica y Química, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Ruber Internacional; la doctora Virginia Ruiz Marín, médico adjunto en el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Burgos, y la doctora Stephanie Bolle, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz.

En Otorrinolaringología están el doctor Carlos Ruiz Escudero, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, quien ejerce también en Hospital Quirónsalud San José y Hospital Universitario La Luz, y el doctor José Miguel Villacampa Aubá, jefe asociado del Departamento de Otorrinolaringología y Patología cérvico facial de la Fundación Jiménez Díaz.

En Pediatría resaltan el doctor Héctor Boix Alonso, jefe de Servicio de Pediatría en el Hospital Universitari Dexeus; el doctor Fernando Cabañas González, jefe de la Unidad de Neonatología de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, y la doctora María José Lirola Cruz, responsable del Servicio de Pediatría del Grupo IHP en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla.

Por parte de Traumatología y Cirugía Ortopédica destacan el doctor Calvo Crespo, jefe de Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Fundación Jiménez Díaz, así como de los hospitales universitarios Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba; el doctor Ferran Pellisé Urquiza, jefe de Cirugía de la Columna en el Hospital Vall d'Hebron y director del Servicio de Columna en el Hospital Quirónsalud Barcelona; el doctor Luis Álvarez Galovich, jefe Asociado del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; el doctor Ramón Cugat Bertomeu, director del Instituto Cugat, además de codirector del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Barcelona; y la doctora Inmaculada Gómez Arrayás, jefa del Equipo de la Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital Ruber Internacional, y el doctor Mikel Sánchez, de Miks Hospital..

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Urología cuenta con el doctor Antonio Alcaraz, especialista en Centro Médico Teknon y jefe del Servicio de Urología y Trasplante de Riñón del Hospital Clinic de Barcelona; el doctor Ramiro Cabello Benavente, jefe asociado del Servicio de Urología de la Fundación Jiménez Díaz; el doctor Carlos Balmori Boticario, jefe de Sección de Urología IVI Madrid; la Dra. Carmen González Enguita, jefa de Departamento de Urología en la Fundación Jiménez Díaz, y el doctor Miguel Sánchez Encinas, jefe de Servicio en la especialidad de Urología en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles.