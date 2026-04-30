El Pleno de Alicante, en directo | Del escándalo de Les Naus a la regularización de personas migrantes

Sin comisión para controlar la nueva zona azul y naranja

Aunque el líder de EU-Podemos, Manolo Copé, se ha mostrado a favor de la medida, también ha afirmado haber "perdido la fe" en las comisiones municipales "que nacen sin voluntad política", aludiendo al número de órganos que se se constituyen pero no se convocan con regularidad.

Desde Vox, Óscar Castillo ha criticado que "lo que parece un ejercicio de transparencia" de Compromís, "esconde la intención de imponer su modelo de movilidad".

Por su parte, el socialista Raúl Ruiz ha cuestionado que el debate sobre la zona azul y naranja "se está produciendo sin participación ciudadana" mientras existen "miles de vecinos que no saben si su calle pasará a ser de pago".

Desde el equipo de gobierno, el concejal de Movilidad, Carlos de Juan, ha defendido que "el futuro del Partido Popular en cuanto a este modelo es proteger al residente", apuntando que la zona naranja será gratuita para los residentes, cuando actualmente cuenta con un precio bonificado.

La moción ha sido rechazada por el PP y Vox, frente al apoyo de la izquierda.