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El Pleno de Alicante, en directo | Del escándalo de Les Naus a la regularización de personas migrantes

El Ayuntamiento celebra la sesión ordinaria del mes de abril con la mirada puesta en la crisis de la vivienda, los apartamentos vacacionales o la tasa turística, cada vez más demandada

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante, en directo / INFORMACIONTV

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves el pleno ordinario del mes de abril. Una sesión en la que está previsto que el debate gire en torno al escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus; la imigración (con el recién anunciado refuerzo de personal para atender el proceso de regularización); la situación de los apartamentos vacacionales; o la necesidad de aplicar una tasa turística en la ciudad, un cobro cada vez más demandado y al que ya se abren Consistorios del PP, como el de València.

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