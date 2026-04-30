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El Pleno de Alicante, en directo | Del escándalo de Les Naus a la regularización de personas migrantes
El Ayuntamiento celebra la sesión ordinaria del mes de abril con la mirada puesta en la crisis de la vivienda, los apartamentos vacacionales o la tasa turística, cada vez más demandada
El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves el pleno ordinario del mes de abril. Una sesión en la que está previsto que el debate gire en torno al escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus; la imigración (con el recién anunciado refuerzo de personal para atender el proceso de regularización); la situación de los apartamentos vacacionales; o la necesidad de aplicar una tasa turística en la ciudad, un cobro cada vez más demandado y al que ya se abren Consistorios del PP, como el de València.
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Coto a los apartamentos turísticos
De nuevo el PSOE, esta vez a través de Trini Amorós, ha planteado una pregunta al equipo de gobierno: "¿Van a cumplir con los acuerdos sobre la suspensión de licencias a los bloques de apartamentos turísticos?". La edil ha abogado porque "vivir en Alicante deje de ser un privilegio y pase a ser un derecho".
El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, ha querido destacar que el equipo de gobierno "está trabajando con rigor" y que la modificación del Plan General para impedir nuevos alojamientos vacaciones en bajos comerciales está en tramitación.
¿Y quién controla el Plan Vive?
A la respuesta de Villar, Silvia Castell ha replicado enumerando una serie de documentos de los que no dispone la oposición, pese a haber sido solicitados en el marco de la comisión municipal.
A continuación, la socialista ha preguntado si el gobierno de Barcala va a dejar en manos de los promotores la adjudicación de viviendas protegidas en los futuros edificios del Plan Vive, empleando el mismo sistema que en Les Naus.
El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha afirmado que "es el promotor el que adjudica la vivienda" y ha señalado que el PP "va a cumplir la ley". Además, ha sacado pecho de que el Ayuntamiento ha incrementado las "medidas de control" en el futuro edificio de la calle Ceuta.
Barcala deja la respuesta en manos de Villar
La réplica ha llegado por parte del vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar, quien ha asegurado que "la documentación que tienen ustedes, es la misma que tiene el juzgado y que tenemos en el Ayuntamiento".
En cuanto al funcionamiento del órgano y la comparecencia del alcalde, su número dos ha señalado que "ha habido un escándalo y el equipo de gobierno ha votado a favor", pero ha vuelto a desviar el foco hacia el anterior gobierno de Ximo Puig: "¿Sabe cuántas comisiones rechazó el Botànic? Fueron quince".
Sin información sobre Les Naus
Tras ello, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha preguntado a Barcala si "va a cumplir con el derecho de la oposición a disponer de la documentación solicitada en la comisión para examinar la adjudicación de viviendas protegidas".
La edil socialista ha recriminado al alcalde que "no puede ofrecer transparencia y rasgarse las vestiduas" si no tiene pensado comparecer en la citada comisión. "Su ausencia no solo vaciaría de contenido la comisión, sino que impediría que los grupos puedan preguntar sobre la información de la que el alcalde disponía", ha señalado Barceló.
Mantenimiento de centros escolares
Desde Compromís, Sara Llobell ha planteado un ruego para que se publique el listado actualizado de colegios públicos que se verán beneficiados por el contrato de mantenimiento de centros escolares y el calendario real de ejecuciones. "No estoy haciendo una petición nueva, lo han hecho las AMPA. No se puede vivir constantemente en la expectativa, gobernar no es decir que se está trabajando en ello, es hacerlo".
La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha reconocido que "queda mucho camino por hacer en la mejora de las infraestructuras de los centros escolares", pero ha asegurado que el "punto de partida" del problema es que el gobierno del Botànic "no hizo absolutamente nada". Para la edil popular "se ha dado un paso bastante grande en un contrato que necesitaba la ciudad" y, respecto al ruego, ha asegurado que "están publicados desde siempre los 55 colegios".
Ruegos al gobierno local
A la hora de los ruegos, Vox ha solicitado que se tomen medidas para acabar con el mercadillo irregular de Colonia Requena. Una petición a la que el concejal de Seguridad, Julio Calero, ha respondido afirmando que comparte la "preocupación por la convivencia" con los ultras: "Recojo el ruego, haré que se amplíe el horario de trabajo en esa zona".
Los de Abascal también han pedido que se revisen las goteras y aparatos de aire acondicionado en los mercados municipales, a través del concejal Juan Utrera. Al respecto, la concejala de Comercio, Lidia López, ha asegurado que ya se está trabajando en este sentido.
Sin comisión para controlar la nueva zona azul y naranja
Aunque el líder de EU-Podemos, Manolo Copé, se ha mostrado a favor de la medida, también ha afirmado haber "perdido la fe" en las comisiones municipales "que nacen sin voluntad política", aludiendo al número de órganos que se se constituyen pero no se convocan con regularidad.
Desde Vox, Óscar Castillo ha criticado que "lo que parece un ejercicio de transparencia" de Compromís, "esconde la intención de imponer su modelo de movilidad".
Por su parte, el socialista Raúl Ruiz ha cuestionado que el debate sobre la zona azul y naranja "se está produciendo sin participación ciudadana" mientras existen "miles de vecinos que no saben si su calle pasará a ser de pago".
Desde el equipo de gobierno, el concejal de Movilidad, Carlos de Juan, ha defendido que "el futuro del Partido Popular en cuanto a este modelo es proteger al residente", apuntando que la zona naranja será gratuita para los residentes, cuando actualmente cuenta con un precio bonificado.
La moción ha sido rechazada por el PP y Vox, frente al apoyo de la izquierda.
Compromís pone el foco sobre la zona azul y naranja
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha defendido la creación de una comisión para analizar la futura zona azul y naranja de Alicante, que el gobierno de Luis Barcala ha anunciado que ampliará el estacionamiento regulado en más de 2.500 plazas. El edil valencianista se ha preguntado por qué los cambios afectarán a unos barrios y no a otros, mientras ha solicitado un órgano que evalúe la idoneidad del incremento de plazas de pago.
Vox defiende sus medidas
Desde Vox, en cambio, se han mostrado a favor de la modificación por un motivo "muy sencillo", según el portavoz adjunto de los ultras, Mario Ortolá: "Porque tiene propuestas de Vox. Si no las hubiera, no habría modificación".
El edil ha defendido inversiones incorporadas por su formación como la instalación de baños públicos autolimpiables en zonas turísticas o la nueva plaza peatonal en el barrio de Altozano.
La izquierda critica el pago de intereses
La modificación, como ya ocurriera en la Comisión de Hacienda de este miércoles, se ha topado con el rechazo de la izquierda. El portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha incidido en que también se incorporan 1,3 millones de euros para abonar intereses de demora, lo que considera "cubrir agujeros de una gestión ineficiente".
Desde Compromís, Rafa Mas ha criticado que Nayma Beldjilali sea "la única concejala de Hacienda que no se reúne con la izquierda" y le ha reprochado que "solo lo hace con Vox". El edil valencianista ha cuestionado que más de un millón de euros se vaya a destinar a "tapar pufos" mientras el PP y Vox "se centran en inyectar más dinero a las contratas".
Por su parte, Silvia Castell, del PSOE, ha apuntado que la modificación "no es una solución" sino una prueba "de que la gestión económica del PP falla". La edil socialista ha criticado que el presupuesto pactado por el gobierno de Barcala y Vox "no atendía las necesidades reales de Alicante".
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