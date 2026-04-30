Proteger la bahía de Alicante como el Mar Menor: así es la iniciativa ecologista para otorgar personalidad jurídica al litoral

El 3 de octubre de 2022, hace casi cuatro años, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica del ecosistema a la laguna del Mar Menor y su cuenca. Este fue el resultado de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia, que posteriormente fue reconocida con el Premio Ambiental Goldman, considerado como el Nobel de la ecología.

En Alicante hay personas interesadas en replicar este movimiento que dotó al Mar Menor, albufera mediterránea ubicada en la Región de Murcia, de personalidad jurídica propia para proteger sus valores ecológicos. El objetivo es preservar la bahía de Alicante, que se alarga desde el Cabo de la Huerta, hasta los Arenales, con un instrumento legal similar para conservar su posidonia, la calidad de sus aguas y otros bienes naturales.

Este miércoles, diferentes entidades han convocado, en la Sede de la ciudad de Alicante de la Universidad, en la calle San Fernando, un acto que ha contado con la participación de Teresa Vicente para explicar su experiencia en el impulso de la ILP. De su misma mesa redonda han formado parte la profesora Adela Romero, de la UA; y tres profesores de la Universidad de Padua, en Italia, para explicar la iniciativa con la que pretenden proteger la bahía de Venecia.

El agua de la bahía de Alicante está en mal estado por exceso de nutrientes, fosfatos y nitratos Carlos Arribas — Ecologistes en Acció

El encuentro ha contado con la organización de Mercedes Ortiz, profesora de Derecho Administrativo de la UA, que destaca la necesidad, según ella, de aplicar un “enfoque ecocéntrico” a la actualidad para “entender que el ser humano no es el centro del planeta”, sino que “se interrelaciona como una especie más y debe saber convivir en armonía con la naturaleza y superar", de esta manera, “el enfoque antropocéntrico que considera al ser humano como una especie supremacista que abusa de la naturaleza”.

Valor ecologista

De esta base teórica parte la iniciativa de dibujar un horizonte con la bahía de Alicante con personalidad jurídica propia. Una parte, la más cercana al Cabo de la Huerta, está incluida en la Red Natura 2000, dentro de una zona considerada LIC, Lugar de Importancia Comunitaria. Se trata de espacios designados por la Unión Europea como de especial interés general para conservar su hábitat natural. Otra zona LIC de la bahía está relacionada con la isla de Tabarca.

Sin embargo, según explica Carlos Arribas, de Ecologistes en Acció, “el agua está en mal estado por exceso de nutrientes, fosfatos y nitratos procedentes de las aguas residuales”, un problema “constatado con informes y que hay que solucionar”, considera, “para evitar que la posidonia oceánica quede afectada" y que “se cumplan con las garantías de protección”. Aunque los problemas del Mar Menor son “mucho más notorios”, debido a la anoxia, es decir, la falta de oxígeno en el agua, entidades como Unir Alacant apoyan esta iniciativa y se muestran interesadas “en el recorrido de la ILP para proteger el litoral”.

Participación ciudadana

De hecho, las entidades que han participado en la organización del evento, donde también se ha presentado el libro de Teresa Vicente, Justicia ecológica y derechos de la naturaleza, ven posible este tipo de movimiento a través de la movilización ciudadana, que fue lo que hizo posible el cambio para aumentar la protección del Mar Menor.

Hay que provocar un cambio de chip cultural y que la sociedad civil organizada sea más participativa Mercedes Ortiz — Profesora de la UA

Mercedes Ortiz destaca el valor de la “participación ciudadana” para que “por primera vez en Europa se otorgara personalidad jurídica a un espacio natural”. La profesora quiere provocar “el cambio de chip cultural” y que “la sociedad civil organizada sea más participativa” para lograr el objetivo. Con esta finalidad, el miércoles se han dado los primeros pasos para crear una “asamblea ciudadana climática” y que, además de promover la ILP, “se constituya un comité de representantes que estén atentos” a la evolución de la bahía alicantina y que sean garantes de su protección. Estas "asambleas" constan en el artículo 39 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, como recomendación para asegurar la participación ciudadana, que el gobierno se compromete a "garantizar" en la misma ley, en "planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra el cambio climático".

Según la profesora, “con la personalidad jurídica un espacio no solo cuenta con la preservación de las administraciones públicas”, sino que “los ciudadanos se organizan”, ejerciendo la función de “guardianes”, para velar por ella “en una comisión de seguimiento".

No es la primera vez que surgen iniciativas para proteger el litoral alicantino y reutilizar las aguas residuales para funciones como el riego. Recientemente se constituyó la plataforma ciudadana Mar Viva para exigir el “vertido cero” después de que este proyecto se quedara sin fondos europeos entre las acusaciones mutuas de las diferentes administraciones. Pese a ello, las entidades cívicas siguen exigiendo que se lleve a cabo el proyecto.