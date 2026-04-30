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Retenciones en la N-332 en Torrevieja y en la A-70 por Fontcalent en una mañana con 47 incidencias de tráfico en Alicante

La DGT informa también de un accidente en la CV-920 en Almoradí y de varias obras con carriles cerrados en la A-31, A-7 y AP-7

Vehículos circulando por la N332 a la altura de Torrevieja, en imagen de archivo.

Vehículos circulando por la N332 a la altura de Torrevieja, en imagen de archivo. / Tony Sevilla

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La Dirección General de Tráfico (DGT) registra este jueves 47 incidencias activas en la provincia de Alicante, con dos puntos especialmente sensibles a primera hora: la N-332 en Torrevieja, donde hay retenciones en ambos sentidos, y la A-70 en Fontcalent, con circulación irregular hacia Valencia.

La incidencia más relevante por afección al tráfico se sitúa en la N-332 a la altura de Torrevieja, donde la DGT informa desde las 08.48 horas de retenciones de nivel amarillo entre los kilómetros 54 y 57,75, en ambos sentidos. En esta misma carretera hay también un obstáculo fijo en La Mata, en el kilómetro 63,954, en sentido creciente.

En el entorno de Alicante, la A-70 mantiene otro aviso de retención y congestión en Fontcalent, desde las 08.02 horas, entre los kilómetros 21,62 y 20, en sentido decreciente de la kilometración, hacia Valencia. Además, la DGT comunica un obstáculo fijo en la misma vía, a la altura de Altabix, en el kilómetro 33,914, en sentido creciente.

Entre las incidencias por accidente, destaca la comunicada en la CV-920, en Almoradí, donde hay un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 9,901, en sentido decreciente. Tráfico no detalla por ahora retenciones asociadas a este aviso.

Obras en vías principales

La jornada está marcada también por varias obras en vías principales. En la A-31, hay trabajos entre Casas de Menor y Villena, del kilómetro 179 al 182, con el carril derecho cerrado hasta las 13.00 horas. También siguen las obras entre La Encina y Caudete, del kilómetro 172 al 168, en sentido decreciente, con el carril derecho cerrado hasta las 13.00 horas. En el acceso a Alicante, la A-31 mantiene obras entre los kilómetros 238 y 237, con el carril izquierdo cerrado, y en El Bacarot, con el arcén cerrado, ambas hasta las 15.00 horas.

En la A-7, la DGT informa de obras en Alcoy, entre los kilómetros 455,3 y 454,9, con el carril derecho cerrado hasta las 13.00 horas, y en Ibi, entre los kilómetros 457 y 459,5, con el arcén cerrado. También hay cortes móviles en la A-7 entre Bonanza y Parroquia de La Matanza, y entre Los Collereros y Granja de Rocamora, previstos hasta las 15.00 horas.

La AP-7 acumula varios avisos. Hay un obstáculo fijo con arcén cerrado en Benissa, en el kilómetro 626,6, hacia Barcelona. Además, se mantienen obras entre Almoradí y Rojales, del kilómetro 741 al 743, con el carril izquierdo cerrado, y entre Torre de la Horadada y Orihuela Costa, del kilómetro 768,8 al 767,8, con el carril derecho cerrado, ambas hasta las 15.00 horas.

Noticias relacionadas y más

La recomendación para los conductores es extremar la precaución en la N-332 por Torrevieja, por retenciones en ambos sentidos; en la A-70 por Fontcalent, por circulación irregular hacia Valencia; y en los tramos de A-31, A-7 y AP-7 afectados por obras y cierres de carril.

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