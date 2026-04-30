Retenciones en la N-332 en Torrevieja y en la A-70 por Fontcalent en una mañana con 47 incidencias de tráfico en Alicante

La Dirección General de Tráfico (DGT) registra este jueves 47 incidencias activas en la provincia de Alicante, con dos puntos especialmente sensibles a primera hora: la N-332 en Torrevieja, donde hay retenciones en ambos sentidos, y la A-70 en Fontcalent, con circulación irregular hacia Valencia.

La incidencia más relevante por afección al tráfico se sitúa en la N-332 a la altura de Torrevieja, donde la DGT informa desde las 08.48 horas de retenciones de nivel amarillo entre los kilómetros 54 y 57,75, en ambos sentidos. En esta misma carretera hay también un obstáculo fijo en La Mata, en el kilómetro 63,954, en sentido creciente.

En el entorno de Alicante, la A-70 mantiene otro aviso de retención y congestión en Fontcalent, desde las 08.02 horas, entre los kilómetros 21,62 y 20, en sentido decreciente de la kilometración, hacia Valencia. Además, la DGT comunica un obstáculo fijo en la misma vía, a la altura de Altabix, en el kilómetro 33,914, en sentido creciente.

Entre las incidencias por accidente, destaca la comunicada en la CV-920, en Almoradí, donde hay un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 9,901, en sentido decreciente. Tráfico no detalla por ahora retenciones asociadas a este aviso.

Obras en vías principales

La jornada está marcada también por varias obras en vías principales. En la A-31, hay trabajos entre Casas de Menor y Villena, del kilómetro 179 al 182, con el carril derecho cerrado hasta las 13.00 horas. También siguen las obras entre La Encina y Caudete, del kilómetro 172 al 168, en sentido decreciente, con el carril derecho cerrado hasta las 13.00 horas. En el acceso a Alicante, la A-31 mantiene obras entre los kilómetros 238 y 237, con el carril izquierdo cerrado, y en El Bacarot, con el arcén cerrado, ambas hasta las 15.00 horas.

En la A-7, la DGT informa de obras en Alcoy, entre los kilómetros 455,3 y 454,9, con el carril derecho cerrado hasta las 13.00 horas, y en Ibi, entre los kilómetros 457 y 459,5, con el arcén cerrado. También hay cortes móviles en la A-7 entre Bonanza y Parroquia de La Matanza, y entre Los Collereros y Granja de Rocamora, previstos hasta las 15.00 horas.

La AP-7 acumula varios avisos. Hay un obstáculo fijo con arcén cerrado en Benissa, en el kilómetro 626,6, hacia Barcelona. Además, se mantienen obras entre Almoradí y Rojales, del kilómetro 741 al 743, con el carril izquierdo cerrado, y entre Torre de la Horadada y Orihuela Costa, del kilómetro 768,8 al 767,8, con el carril derecho cerrado, ambas hasta las 15.00 horas.

La recomendación para los conductores es extremar la precaución en la N-332 por Torrevieja, por retenciones en ambos sentidos; en la A-70 por Fontcalent, por circulación irregular hacia Valencia; y en los tramos de A-31, A-7 y AP-7 afectados por obras y cierres de carril.