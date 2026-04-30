El tiempo en Alicante según Aemet: un puente del 1 de mayo marcado por la lluvia y los cielos cubiertos

Inestabilidad primaveral, lluvia y nubosidad. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa de que el tiempo para este puente del 1 de mayo estará marcado por lluvias frecuentes, cielos cubiertos en buena parte de la provincia. Este jueves comenzarán las primeras precipitaciones, con viento que soplará del este y nordeste en el litoral. Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas contenidas y escasa diferencia entre el día y la noche, con mínimas que se situarán sobre los 14 grados de Elda y máximas que pueden alcanzar los 27 grados en localidades como Orihuela.

Alicante

La jornada estará marcada por cielos cubiertos y lluvia persistente, especialmente durante la primera mitad del día, con un ambiente húmedo que acompañará hasta la noche. El viento soplará del este con cierta intensidad, dejando sensación más fresca en la fachada litoral. Las temperaturas se moverán entre los 16 y 24 grados, con escasa amplitud térmica y pocas treguas del agua.

Elche

El día arrancará con lluvias generalizadas y cielos muy nubosos, una situación que tenderá a mantenerse aunque con menor intensidad por la tarde. El viento de componente este y sureste dejará un ambiente algo desapacible en espacios abiertos. Los termómetros oscilarán entre los 15 y 24 grados, con sensación suave pero marcada por la humedad.

Benidorm

Ambiente plenamente inestable en la costa, con lluvias continuadas y cielo cubierto durante buena parte de la jornada. El viento del nordeste ganará fuerza por la tarde, pudiendo sentirse con rachas moderadas en el frente marítimo. Temperaturas contenidas, entre 16 y 22 grados, y sensación más fresca junto al mar.

Elda

La inestabilidad será protagonista con cielo cubierto, lluvias frecuentes e incluso tormentas a primeras horas. Con el avance del día las precipitaciones seguirán presentes, aunque más irregulares. El mercurio marcará entre 14 y 23 grados, en un ambiente húmedo y algo más fresco que en jornadas previas.

Torrevieja

El litoral sur vivirá una jornada pasada por agua, con lluvias y abundante nubosidad desde la madrugada. El viento del este reforzará la sensación de humedad, especialmente en zonas abiertas. Las temperaturas quedarán acotadas entre los 16 y 22 grados, con escaso contraste entre el día y la noche.

Orihuela

Predominarán los cielos cubiertos con lluvias prácticamente generalizadas, más constantes durante la mañana. El viento del este soplará con moderada intensidad, dejando un ambiente húmedo en todo el término municipal. Los valores térmicos oscilarán entre los 15 y 24 grados, suaves pero condicionados por la lluvia.

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Dénia

La jornada se presenta gris y con precipitaciones persistentes, especialmente en la primera mitad del día. El viento de componente norte y este mantendrá el mar alterado y una sensación térmica algo más fresca. Las temperaturas se situarán entre los 15 y 22 grados, en un ambiente claramente inestable.