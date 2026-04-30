Valentina Tárraga, Bellea del Foc infantil 2025: "Me encantaría ser jurado infantil para vivir la experiencia"

Pregunta: ¿Cómo has vivido este año como Bellea del Foc infantil?

Respuesta: Para mí vivir este año ha sido un honor y una responsabilidad inmensa, pero sobre todo lo hemos pasado genial. Me quedo con los días de Hogueras, porque son muy intensos, divertidos y emocionantes. Ya son mis días favoritos del año y este nos lo hemos pasado genial.

P: ¿Qué te ha sorprendido más durante el año? ¿Hay algún acto que has acabado disfrutando especialmente?

R. Me ha sorprendido la cercanía de los alicantinos, no esperaba tanto cariño hacia nosotras y estamos muy agradecidas. En especial me han sorprendido las visitas a ciudades hermanas, han sido días muy intensos, pero muy divertidos. Y en Alicante, las mascletás en Luceros me han impactado, no me las esperaba tan fuertes y han sido superemocionantes.

P: ¿Con qué te quedas a nivel personal de este año?

R: Sobre todo con mis damas. Nos hemos hecho muy amigas y me llevo una parte de cada una porque me han ayudado y apoyado en todo. También mi familia ha sido fundamental, mis padres y mi hermana han estado siempre a mi lado y han vivido el año conmigo, se lo han pasado genial y dicen que es algo único que les ha cambiado la vida.

P: Hablas de tus damas con cariño, ¿cómo ha sido la relación con ellas?

R: Única. Cada una tiene su carácter, pero a la vez todas formamos un equipo superbueno y lo hemos pasado genial este año.

P: Además de con tus damas, ¿has hecho nuevas amistades este año?

R: Sí, la verdad es que he hecho amistad con la Fallera Mayor infantil de València y la Reina infantil de Castellón, que me han apoyado mucho y que me llevo para siempre, tanto las del 2025 como las del 2026.

Creo que hemos conseguido transmitir las Hogueras en cada sitio al que íbamos, y eso es muy importante Valentina Tárraga — Bellea del Foc infantil 2025

P: ¿Qué experiencias o actos de fuera de Alicante te han sorprendido más?

R: El desfile de las Gaiatas de Castellón me sorprendió mucho porque nunca había ido y me pareció superbonito. En general, creo que hemos conseguido transmitir las Hogueras en cada sitio al que íbamos, y eso es muy importante.

P: ¿Sientes que este año te ha hecho crecer? ¿Cómo lo definirías?

R: Sí, he crecido como persona y he aprendido muchos valores de la vida que de otra forma no hubiese aprendido. Si tuviera que resumirlo en tres palabras serían: emoción, diversión y Fogueres.

P: Cómo ha sido compaginar el cargo como Bellea del Foc infantil con el colegio?

R: Ha ido muy bien porque mi profesora me ha ayudado mucho y ha entendido la situación y siempre ha estado conmigo en todo lo que necesitaba.

P: ¿Qué propondrías para acercar más la Fiesta a los niños?

R: Creo que en los colegios deberían hacer una hoguera, algunos ya lo hacen, y así que más niños y niñas participen y quieran apuntarse a hogueras, creo que la Fiesta es una parte esencial de Alicante.

P: Este viernes es tu despedida en la Plaza de Toros, ¿estás nerviosa o emocionada?

R: Estoy un poco triste, pero también muy segura porque ha sido un año superemocionante y emotivo que me llevo para siempre. Como Bellea del Foc infantil me gustaría que me recordaran como una persona amable, sincera y cercana, porque creo que es lo que espero haber transmitido a todos ese año.

P: ¿Te gustaría seguir vinculada a las Hogueras?

R: Por supuesto, yo ya quiero ser Bellea del Foc otra vez.

P: ¿Y participarías en Federació de Fogueres?

R: Sí, por supuesto. Me encantaría seguir participando, incluso me encantaría ser jurado infantil para vivir la experiencia que vivió mi jurado, y también conocer el trabajo desde dentro de Federació de Fogueres.

P: ¿Qué consejo le darías a la próxima Bellea del Foc infantil?

R: Que disfrute un montón, que haga equipo con sus damas porque serán una parte esencial de todo el año y, sobre todo, que lo disfrute, porque eso es lo más importante.